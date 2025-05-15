Пользователи рунета пожаловались на сбои в работе многих сервисов

Российские пользователи интернета сообщают о массовых сбоях в работе онлайн-сервисов, соцсетей и операторов мобильной связи, данные подтверждаются агрегаторами Downdetector и «Сбой.рф».

С перебоями также работают сайты и приложения некоторых банков и мессенджеров. Среди них «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», РЖД, «ВКонтакте», «Сбербанк», ВТБ, «Мегафон» и «Ростелеком». По информации Downdetector, жалобы от пользователей начали поступать около 19:00.

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Агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Роскомандзора, отмечает, что работа по восстановлению доступа к российским и зарубежным онлайн-сервисам уже ведется. В сообщении не приводится информации о примерных сроках устранения сбоя, а также о причинах, по которым он произошел.

По данным сервиса «Сбой.рф» больше всего жалоб на некорректную работу приложений и сайтов поступает из Москвы. Количество жалоб, поступающих из различных регионов России, исчисляется сотнями.

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Больше всего жалоб, по данным Downdetector, поступило на работу Сбербанка, «Вконтакте», «Мегафон», YouTube и Telegram. «Сбой.рф» отмечает, что проблемы с доступом наблюдаются также у пользователей «Кинопоиска», МТС, Tele2 и «Ростелекома».

Россияне столкнулись с массовым сбоем впервые с начала мая. Ранее СМИ сообщали, что с 5 по 8 мая из многих регионов страны поступали сообщения о некорректной работе GPS, прерывании голосовой связи и о задержках с доставкой СМС.

Утром 9 мая в Москве отключили мобильный интернет из-за мер, которые пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «ограничениями по понятным причинам». Чиновник призвал россиян отнестись к ним «с пониманием», поскольку власти «должны учитывать опасное соседство» во время парада на Красной площади и подготовке к нему.