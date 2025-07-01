Россия установила мировой рекорд по отключениям интернета

В прошлом месяце российские власти установили мировой рекорд по количеству отключений интернета разной степени масштабности. Об этом сообщает проект «На связи», ссылаясь на результаты собственных подсчетов.

Так, по его данным, только в июне на территории России интернет отключали 655 раз. Авторы проекта отмечают, что этот показатель более чем в два раза выше, чем суммарное число зафиксированных сбоев доступа в интернет во всем мире с начала текущего года. Так, по данным Международной организации по защите цифровых прав Access Now, с начала 2025 года в мире было зарегистрировано всего 296 шатдаунов.

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Российские власти объясняли отключения интернета соображениями безопасности и противодействием ударам украинских беспилотников по целям на российской территории. Так, например, 21 мая мобильный интернет отключали во Владимирской и Липецкой областях.

«Сегодня все мы столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета. Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны. Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — сообщал по этому поводу липецкий губернатор Игорь Артамонов.

В то же день в сети появились сообщения о массовом сбое в работе мобильных операторов в Москве и Подмосковье, а также в Тульской области.

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Кроме того, в июне с перебоями работал мобильный интернет в Петербурге и Ленинградской области, где в этот момент проходил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). «Что касается мер безопасности — конечно, они максимальные. Мы знаем, с кем мы имеем дело: мы имеем дело с режимом, который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением. Поэтому, если нужно отключать связь — значит, нужно отключать связь. Главное — безопасность людей», — прокомментировал тогда эти ограничения официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Всего же во время проведения ПМЭФ сообщалось о проблемах в работе мобильного интернета в трети всех субъектов Российской Федерации.