В России начали репетировать блокировку Telegram и WhatsApp

В ночь на 1 июля в России, по данным проекта «На связи», протестировали блокировку Telegram и WhatsApp — это произошло вскоре после принятия закона о национальном мессенджере. Пользователи массово жаловались на сбои, эксперты считают, что речь идет не о технической неполадке, а о целенаправленном ограничении доступа, пишет «Агентство».

По данным Downdetector, с вечера 30 июня пользователи оставили 1,5 тысячи сообщений о проблемах с WhatsApp, а еще почти 12 тысяч касались Telegram.

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Произошедшее — целенаправленная блокировка, а не сбой в работе сервисов, уверены в проекте. Представитель «На связи» пояснил, что у конкурирующих сервисов не может быть одновременного сбоя, к тому же в других странах оба мессенджера работали стабильно.

️«Это было целенаправленное отключение мессенджеров, действительно похожее на тестирование при подготовке к полной блокировке», — подчеркнул представитель «На связи».

Если наблюдаемое отключение действительно было организовано властями, это может свидетельствовать о первом масштабном тестировании блокировки Telegram и WhatsApp, отмечают в проекте. До этого ограничения носили ситуативный характер — например, во время протестов в Якутии или захвата заложников в Волгограде — либо были региональными: так, Telegram по-прежнему не работает в Чечне и Дагестане.

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На совпадение сбоев обратил внимание и директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. Он подчеркнул, что «аномалия» заключалась в одновременной недоступности обоих мессенджеров, тогда как при включении VPN они начинали работать без перебоев.

Тестовое отключение может быть связано с планами по запуску национального мессенджера. Ранее, министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что основой для него станет приложение Max от VK.