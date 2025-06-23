EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Результаты расследования теракта в «Крокусе» совпали с версией Путина

2 минуты чтения 20:53

Следственный комитет сообщил в своем телеграм-канале о завершении расследования теракта в «Крокус Сити Холле». В пресс-релизе говорится, что нападение было совершено «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации». 

О «киевском следе» Владимир Путин заявил через три дня после теракта, тогда как в марте в деле не было формулировки мотивов нападения и не говорилось о причастности украинских властей к организации теракта, обратило внимание «Агентство».

Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Они требуют уволить сына друга Путина, который лишает регион остатков независимости
Политика8 минут чтения

В пресс-релизе СК также утверждается, что некоторые обвиняемые также планировали подорвать развлекательный комплекс в Каспийске в Дагестане, однако это удалось предотвратить. По версии следствия, подготовка теракта началась за несколько месяцев до его совершения, а часть исполнителей приехали в Россию из-за рубежа. При этом, из какой именно страны, в СК не уточнили.

В пресс-релизе также указаны имена 19 фигурантов дела, которым предъявили обвинение по статьям о террористическом акте, содействии террористической деятельности, незаконном приобретении, сбыте, хранении или пересылке оружия и другим. Часть обвиняемых отнесли к запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан», других назвали «их пособниками и лицами, вооружившими террористов».

Я переехала на Филиппины и довольна
Я переехала на Филиппины и довольна
Хотя без проблем не обошлось. Меня пригласили на работу в офис, но оказалось, что это онлайн-казино
Общество7 минут чтения

Как отмечает «Агентство», эта версия следствия отличается от той, которую в марте этого года озвучил ознакомившийся с материалами дела адвокат по назначению Олег Власов. Тогда тоже утверждалось, что фигурантов завербовала ячейка «Вилаят Хорасан», однако в материалах говорилось, что нападавшие решили ехать в Украину после того, как получили приказ вступить в перестрелку с российскими силовиками. Непосредственных заказчиков тогда не нашли, говорилось в материалах. По словам Власова, в них не было и четкой формулировки мотивов нападения на «Крокус».

«Агентство» отмечает, что такие выводы противоречили словам Владимира Путина и главы ФСБ Александра Бортникова, которые говорили о «киевском следе» и причастности «украинских неонацистов и их западных покровителей». В апреле прошлого года Бортников утверждал, что «спецслужбы Украины к [теракту] имеют непосредственное отношение».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта прошлого года перед началом концерта группы «Пикник». Тогда были распроданы все билеты в зал вместимостью более шести тысяч человек. В релизе СК говорится, что в результате атаки погибли 149 человек, еще один пропал без вести. Пострадали более 600 человек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Не пора ли провести аудит?
Политика
Не пора ли провести аудит?
На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели
00:01 24 июня
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Политика
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Они требуют уволить сына друга Путина, который лишает регион остатков независимости
19:59
Я переехала на Филиппины и довольна
Общество
Я переехала на Филиппины и довольна
Хотя без проблем не обошлось. Меня пригласили на работу в офис, но оказалось, что это онлайн-казино
00:01
Черная вдова
Криминал
Черная вдова
Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное
17:00 22 июня
Что погубило «королеву неба»
Мир
Что погубило «королеву неба»
Муж решил сделать талантливую летчицу звездой — в одном из перелетов она погибла
00:01 22 июня
Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов
Интернет и мемы
Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов
Какая история скрывалась за вирусным роликом, который 15 лет назад травмировал многих
17:00 21 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования