Результаты расследования теракта в «Крокусе» совпали с версией Путина

Следственный комитет сообщил в своем телеграм-канале о завершении расследования теракта в «Крокус Сити Холле». В пресс-релизе говорится, что нападение было совершено «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации».

О «киевском следе» Владимир Путин заявил через три дня после теракта, тогда как в марте в деле не было формулировки мотивов нападения и не говорилось о причастности украинских властей к организации теракта, обратило внимание «Агентство».

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В пресс-релизе СК также утверждается, что некоторые обвиняемые также планировали подорвать развлекательный комплекс в Каспийске в Дагестане, однако это удалось предотвратить. По версии следствия, подготовка теракта началась за несколько месяцев до его совершения, а часть исполнителей приехали в Россию из-за рубежа. При этом, из какой именно страны, в СК не уточнили.

В пресс-релизе также указаны имена 19 фигурантов дела, которым предъявили обвинение по статьям о террористическом акте, содействии террористической деятельности, незаконном приобретении, сбыте, хранении или пересылке оружия и другим. Часть обвиняемых отнесли к запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан», других назвали «их пособниками и лицами, вооружившими террористов».

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Как отмечает «Агентство», эта версия следствия отличается от той, которую в марте этого года озвучил ознакомившийся с материалами дела адвокат по назначению Олег Власов. Тогда тоже утверждалось, что фигурантов завербовала ячейка «Вилаят Хорасан», однако в материалах говорилось, что нападавшие решили ехать в Украину после того, как получили приказ вступить в перестрелку с российскими силовиками. Непосредственных заказчиков тогда не нашли, говорилось в материалах. По словам Власова, в них не было и четкой формулировки мотивов нападения на «Крокус».

«Агентство» отмечает, что такие выводы противоречили словам Владимира Путина и главы ФСБ Александра Бортникова, которые говорили о «киевском следе» и причастности «украинских неонацистов и их западных покровителей». В апреле прошлого года Бортников утверждал, что «спецслужбы Украины к [теракту] имеют непосредственное отношение».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта прошлого года перед началом концерта группы «Пикник». Тогда были распроданы все билеты в зал вместимостью более шести тысяч человек. В релизе СК говорится, что в результате атаки погибли 149 человек, еще один пропал без вести. Пострадали более 600 человек.