Сотни тысяч спасенных от убоя собак могут усыпить

Все из-за запрета на употребление их в пищу. Фермеры не знают, что делать с псами, а власти Кореи — как это решать

Полтора года назад Южная Корея запретила разведение и убой собак для употребления в пищу. Власти дали участникам отрасли три года, чтобы перестроиться. Однако фермеры столкнулись с проблемой: приюты переполнены, сотни тысяч собак никому не нужны, а власти так и не разработали действенные меры защиты. Ситуация настолько критическая, что зоозащитники говорят о неизбежной эвтаназии животных, которых насчитывается до полутора миллионов штук. Собачий кризис — в материале «Холода».

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Исторически в Южной Корее начали употреблять мясо собаки в пищу из-за недоступности говядины, которая была очень дорогой. К тому же долгое время коровы играли важную роль в сельском хозяйстве как рабочий скот, и для их убоя до конца XIX века даже требовалось специальное разрешение от властей.

С тех пор в корейской кухне сохранилось несколько традиционных блюд из собачьего мяса. Самое известное — посинтхан или «бодрящий суп» — наваристое мясное рагу, которое традиционно подается в самые жаркие дни года, известные также как Самбок. Блюдо считается деликатесом и, по мнению многих пожилых южнокорейцев, наполняет энергией и помогает переносить жару.

1,5 миллиона собак живут на фермах для убоя

В 1998 году собачье мясо занимало четвертое место по уровню потребления в Южной Корее после говядины, курицы и свинины. Однако со временем его популярность начала падать: молодое поколение все чаще отказывалось от собачатины, а отношение к животным менялось. Теперь собак заводили в качестве домашних питомцев и воспринимали как членов семьи. Одновременно зоозащитные организации запустили кампании против разведения животных на мясо.

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Снижение спроса и рост общественного давления стали причиной дискуссий о запрете разведения собак для употребления в пищу. Согласно проведенному в 2022 году опросу Gallup Korea, только 8% жителей Южной Кореи заявили, что ели мясо собаки за последние 12 месяцев. Для сравнения: в 2015 году таких было 27%. Исследование Nielsen Korea 2023 года показало, что 86% населения откажутся от собачатины и в будущем, а 57% поддерживают запрет производства собачьего мяса.

Бестолковая помощь

Власти Южной Кореи не раз выдвигали законопроект о запрете торговли собачьим мясом, однако каждый раз инициатива сталкивалась с сопротивлением со стороны фермеров, разводящих собак, и владельцев ресторанов. Боясь потерять основной доход, они выходили на митинги, где выступали против запрета.

«Если собачье мясо запрещено, потому что собаки — животные, то почему можно есть других животных, например коров, свиней или кур? Они существуют для того, чтобы люди могли жить», — говорил один из фермеров.

Несмотря на протесты участников отрасли, 9 января 2024 года южнокорейское правительство все-таки приняло закон, запрещающий убой и разведение собак, а также продажу собачьего мяса для употребления в пищу. Документ должен вступить в силу в феврале 2027 года. Таким образом фермерам дали три года для того, чтобы продать оставшихся животных, закрыть бизнес и найти альтернативные источники дохода.

Собаки на ферме в Южной Корее. Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

По истечении этого срока тем, кто продолжит убой собак, будет грозит до трех лет тюрьмы, а виновным в разведении животных и продаже мяса — до двух лет. Употребление собачьего мяса само по себе не будет считаться незаконным.

Мы приложили столько усилий для спасения собак от жестокого убоя только для того, чтобы усыпить их

По официальным данным, в 2022 году в Южной Корее насчитывалось около 1,2 тысячи ферм, разводящих более 500 тысяч собак для потребления, и 1,6 тысячи ресторанов с блюдами из собачьего мяса в меню. Однако, по оценке Корейской ассоциации съедобных собак, все еще хуже: три с половиной тысячи ферм, которые содержат около полутора миллионов собак, а также три тысячи ресторанов.

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Чтобы сгладить последствия для участников рынка, власти Южной Кореи пообещали оказать полную поддержку фермерам, мясникам и владельцам ресторанов. В сентябре 2024 года министерство сельского хозяйства объявило о возможных компенсациях. Производителям мяса пообещали за одну собаку от 225 тысяч до 600 тысяч корейских вон (от 13 до 35 тысяч рублей), если они досрочно закроют бизнес.

Ассоциация фермеров отказалась от предложения, назвав эти суммы небольшими по сравнению с рыночной стоимостью мяса, которая доходила до двух миллионов вон за собаку (115 тысяч рублей). Представители организации подчеркнули, что участники отрасли намерены продолжать бороться с нововведениями, несмотря на угрозу лишения свободы. В частности, они добиваются продления льготного периода и увеличения размера компенсации.

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Тем временем в феврале 2025 года правительство Южной Кореи отчиталось о первых результатах: за год добровольно прекратили свою деятельность 40% собачьих ферм — 623 хозяйства. По данным чиновников, в основном это были небольшие питомники, которые содержали менее 300 животных.

Министерство сельского хозяйства прогнозирует к концу года закрытие около 60% всех ферм. Для помощи организациям правительство пообещало предоставить инструкции по сокращению бизнеса, а также консультации для открытия нового.

Разорение и тюремные перспективы

В июне 2025 года представители отрасли пожаловались, что за полтора года южнокорейские власти так и не предложили по-настоящему действенных мер поддержки фермеров. Они также указали на острую нехватку времени для полного сворачивания бизнеса в условиях грядущего запрета.

Корейская «Ассоциация производителей собачьего мяса» протестует против закона о запрете употребления мяса собак, октябрь 2024 года. Фото: Chris Jung / NurPhoto / Reuters

У 33-летнего фермера Чан-У осталось 600 собак, судьба которых должна решиться за 18 месяцев, иначе ему грозит тюремный срок. Он заявил, что вложил все свое состояние в ферму и долгое время у него получалось продавать по шесть собак в неделю, а сейчас он не знает, что делать с животными. По его словам, ни власти, ни зоозащитники не предлагают никаких решений.

«Мы тонем в долгах, не можем их выплатить, а некоторые даже не могут найти новую работу», — пожаловался президент Корейской ассоциации съедобных собак Джу Ен Бонг.

Фермер Чан-У не единственный, кто столкнулся с этой проблемой. К середине льготного периода у фермеров остались сотни тысяч собак, которых невозможно продать, а сами питомники — закрыть. У многих из них заканчиваются средства.

«Через 10 лет эта отрасль бы исчезла. Нам уже за 60–70 лет, и теперь у нас нет иного выбора, кроме как потерять средства к существованию», — жаловался один из фермеров.

По мнению фермеров, власти поторопились с введением запрета. Представители отрасли уверены, что из-за падения популярности среди молодежи практика разведения собак для еды со временем бы исчезла сама собой. Но после принятия нового закона многие фермеры и рестораторы, большинство из которых — пожилые люди, остались без средств к существованию, а сменить сферу деятельности в их возрасте не так просто.

Переполненные приюты и эвтаназия

Директор Управления ветеринарного медицинского образования Сеульского национального университета Чон Мён Сон признает, что у правительства до сих пор нет четкого плана по обращению с сотнями тысяч собак, оставшихся на фермах. На эту же проблему указывают и зоозащитные организации, которые в поисках решения пытаются отправлять часть собак к новым хозяевам за границу: в Канаду, Великобританию и США. Но их ресурсов недостаточно.

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Тем временем Министерство сельского хозяйства Южной Кореи переложило ответственность на местные органы власти. По словам представителя ведомства, именно они будут обеспечивать размещение собак в приютах, если фермеры откажутся от них. В министерстве отметили, что ежегодно направляют шесть миллиардов вон (около 347 миллионов рублей) на расширение приютов и поддержку частных хозяйств, готовых принять животных.

Собаки, спасенные с корейской фермы. Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Однако, несмотря на инвестиции, приюты для бездомных животных в Южной Корее уже переполнены. Во многом это связано с тем, что производители собачьего мяса всегда отдавали предпочтение крупным породам собак, например, бойцовскоай породе тоса-ину. Чтобы завести такого пса, нужно специальное разрешение от властей, да и сами корейцы не стремятся заводить больших питомцев, наиболее популярны маленькие породы, с которыми комфортно жить в квартирах.

«Приняли закон без какого-либо реального плана, а теперь даже собак забрать не могут», — заявил фермер Чан-У.

На этом фоне в Южной Корее все чаще звучат тревожные прогнозы: некоторые из спасенных от убоя собак могут быть подвергнуты эвтаназии. Глава Корейской ассоциации защиты животных Чо Хи Кён еще в сентябре 2024 года признала: собак так много, что всех спасти будет невозможно и некоторых из них усыпят. Такое заявление вызвало недовольство среди фермеров и общественности.

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«Мы приложили столько усилий для спасения собак от жестокого убоя только для того, чтобы усыпить их. Понятно, почему люди будут чувствовать себя убитыми горем и разгневанными», — отметила директор Управления ветеринарного медицинского образования Сеульского национального университета Чон Мён Сон.

Правительство, в свою очередь, опровергло подобные сценарии, подчеркнув, что эвтаназия животных не входит в его планы, однако, как именно проблема будет решена, — никто пока не понимает.