Еноты захватили Европу

Они врываются в дома, напиваются и буянят на улицах. Их отстреливают тысячами и готовят из них фрикадельки, но это все равно не помогает

Европа страдает от нашествия енотов. Животные, которых завезли в начале XX века ради меха, захватывают все новые территории и доставляют все больше хлопот местным жителям: врываются в дома, воруют еду и даже пьют пиво на улицах. Власти пытаются решить проблему массовыми отстрелами животных, но это не помогает: еноты плодятся быстрее. Иначе к проблеме подходят жители немецкого Касселя, для которых енот стал главным символом города, ведь здесь их огромное количество. Пушистая проблема ЕС — в материале «Холода».

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Сейчас в Германии обитают более полутора миллионов енотов, хотя их не должно было здесь быть в принципе — впервые животных завезли на континент в 1930-х годах из Северной Америки. Предполагалось, что их начнут разводить ради меха, который использовали для пошива шуб, шапок и курток. В нацистской Германии еноты содержались в неволе, но некоторым особям все-таки удавалось сбегать с ферм в Берлине в период Второй мировой войны, а других выпускали спустя время.

239 тысяч енотов застрелили в Германии за прошлогодний охотничий сезон

Еноты очень быстро размножаются, поэтому заполнили почти всю Европу: теперь они живут в 15 странах Евросоюза — от Италии на юге до Нидерландов на севере, и от Испании на западе до Чехии на востоке. Зверь быстро и хорошо адаптировался к новым условиям: среди местных животных у них нет конкурентов, поэтому они спокойно отнимают их корм. Чрезмерное распространение этого вида млекопитающих превратило енотов в проблему континента. В 2016 году их официально объявили инвазивным видом в Европе, то есть их признали вредными животными для этой фауны.

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Проблему распространения частично сдерживал отстрел животных: охота на енотов в Европе официально разрешена. В той же Германии за последние 20 лет наблюдается резкий рост отстрела животных: если в охотничьем сезоне 2004–2005 годов зарегистрировали около 21 тысячи убитых особей, то к 2024–2025 годам это число увеличилось в 11 раз, достигнув 239 тысяч.

«Енотовые шарики». Фото: Annegret Hilse / Reuters

В одной из коммун Бранденбурга за каждого убитого енота платят по 25 евро (чуть больше двух тысяч рублей) в виде бонуса. Местные власти в Мекленбурге-Передней Померании поощряют людей к отлову енотов с помощью ловушек и компенсируют им по 50 евро за покупку капкана. Это уже дает результат: за прошлый год в этом районе убили 22 тысячи енотов, что на две тысячи больше среднего показателя за последние пять лет.

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Мясник из земли Саксония-Анхальт Михаэль Рейсс даже предложил «инновационный» метод борьбы с енотами в Германии — не просто отстреливать и выбрасывать их тушки, а делать из них колбасу и фрикадельки. «Деликатес» получил название «енотовые шарики» и, по словам Рейсса, пришелся его клиентам по вкусу. В начале XX века блюда из мяса енота были популярны в Северной Америке.

Европейская столица енотов

Особенно много енотов в немецком городе Кассель: по неподтвержденным данным, здесь обитает порядка 30 тысяч енотов или по 100 особей на каждые 100 гектаров — в 25 раз больше, чем в любом другом регионе, из-за чего город получил прозвище «столица енотов». Для сравнения: людей здесь живет чуть больше 200 тысяч.

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Енотов в Касселе так много, что они стали неофициальным символом города: их морды красуются на сувенирах местного университета и городских сувенирах, а местная мужская команда по лакроссу зовется «Еноты Касселя».

«Мы — город енотов. Они повсюду. Они выходят с наступлением темноты», — говорит житель Касселя Ларс.

Еноты Касселя все меньше боятся людей. Известны случаи, когда животные исподтишка нападали на местных жителей и кусали их, пока те просто отдыхали у себя в саду. Однажды мама-енот оккупировала чердак местной жительницы и растила там своих четырех детенышей. Бывало, что животные пробирались в Кассельский театр или Музей техники и устраивали там дебош. Часто они причиняют ущерб на десятки тысяч евро.

Фото: Unsplash

Еноты поселились в Касселе почти сто лет назад: 12 апреля 1934 года четырех енотов, живших до этого на пушной ферме недалеко от города, выпустили в районе озера Эдерзее. Среди них оказались и беременные самки. Так в Касселе появились первые «коренные» еноты, хотя поначалу они были скорее «нелегалами»: руководство из Берлина разрешило выпустить енотов на волю только 28 апреля, но местные власти Касселя решили не ждать отмашки сверху и сделали это на две недели раньше.

«В моем детстве они уже здесь водились, но не в таких количествах. Для нас они стали символом, своеобразным знаком отличия. Порой мы ими даже гордимся. Но при этом они наносят огромный ущерб», — вспоминает Ларс.

Местные жители стараются уживаться с пушистыми соседями, которые настолько хорошо приспособились к городской среде, что научились открывать двери и перелезать через заборы. Именно из-за этого городские мусорные баки в Касселе заперты специальными замками, а водосточные трубы обматывают гладким металлом, чтобы любопытные животные не цеплялись за поверхность.

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Эксперты советуют огораживать участки электрическим забором и всегда подбирать опавшие в саду фрукты, чтобы еноты не учуяли добычу. В целом, как считает лесничая Дагмар Лёффлер, с енотами надо вести себя жестко, а не мило, иначе они начнут «наглеть».

Однако даже в Касселе не все умиляются енотам и жалеют их. В охотничьем сезоне 2022–2023 годов в регионе было убито более 30 тысяч особей — именно земля Гессен стала первой в Германии, где разрешили охоту на енотов. Тем не менее немецкий Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) сомневается в эффективности таких мер: еноты размножаются слишком быстро, а значит потери в популяции своевременно восполняются.