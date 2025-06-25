Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов

Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки

Молдавский олигарх Илан Шор оказался одним из основателей успешной системы обхода санкций: созданная при его участии кыргызстанская криптобиржа помогает выводить из России миллиарды долларов, а сотрудничество с главным банком российской оборонки — «Промсвязьбанком» — намекает на политические связи и характер операций, которые проводит эта система. Подробности приводит Financial Times.

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Недавно открытая в Кыргызстане криптобиржа Grinex всего за четыре месяца провела через свои кошельки 9,3 миллиарда долларов США. На площадке размещен токен A7A5, привязанный к рублю. Цель проекта — упростить российскому бизнесу вести дела с остальным миром в условиях санкционного давления.

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A7A5 обеспечен рублевыми депозитами в российском «Промсвязьбанке», связанном с оборонным сектором России и находящимся под санкциями США, ЕС, Великобритании и других стран мира. Команда A7A5 утверждает, что существование этого механизма подтверждено независимым аудитором из Кыргызстана. Аналитики британского Центра информационной устойчивости (CIR) считают, что среди целей поддержки работы стейблкоина может быть и финансирование российских политических кампаний за рубежом.

Беглый олигарх и подкуп избирателей

Изначально токен создавала команда компании A7, принадлежащей сбежавшему из Молдовы предпринимателю и олигарху Илану Шору. На родине его обвиняют в краже денег вкладчиков из трех банков на общую сумму в один миллиард долларов. Созданную им политическую партию «Шор» в 2023 году официально запретили из-за «неконституционной деятельности», связанной с действиями против суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдовы.

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Шор сбежал из Молдовы еще в 2019 году и с тех пор находится в международном розыске. В 2024 году он объявил о получении российского гражданства и создании нового пророссийского объединения «Победа», которое собиралось бороться с властями Молдовы на выборах президента и на референдуме по вопросу о вступлении в ЕС.

Илан Шор. Фото: Miron Shor Charitable Fund / Wikimedia Commons

Однако беглый олигарх известен еще и спонсированием сети фейковых аккаунтов в социальных сетях, связанных с распространением нарративов российской пропаганды, незаконным финансированием политических партий и подкупом избирателей.

Перед выборами президента Молдовы в 2024 году удаление связанных с созданной Шором сетью аккаунтов подтвердили в Meta — компания отметила, что фейковые страницы распространяли критику в адрес президента страны Майи Санду, проевропейских политиков Молдовы, одновременно поддерживая пророссийские силы и лично Шора. Большинство подписчиков фейковых страниц находились за пределами Молдовы. Одновременно в стране заблокировали несколько десятков каналов и чат-ботов в телеграме.

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Силовики обвинили Шора в подкупе 70 тысяч граждан Молдовы, средства направлялись на счета, открытые в «Промсвязьбанке». Некоторые бюджетники, по данным следствия, через них также получали пенсии и надбавки к зарплате, а отдельные участники сети ездили в Москву для получения инструкций.

Исследователи CIR обнаружили, что использовавшиеся во время антиевропейской кампании Шора в Молдове интернет-домены имеют один и тот же IP-адрес с сайтами A7 и A7A5. Создавшая A7A5 команда подтвердила связи с А7 на ранних этапах разработки, однако заявила, что полностью отделилась от компании Шора из-за «разных взглядов на стратегию развития».

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Контролируемая Шором A7 находится в санкционном списке Великобритании с мая 2025 года. Сам олигарх заявил, что создает через компанию «крупную, дифференцированную и достаточно неуязвимую» платежную систему. Его планы включают в себя торговлю «неполитизированными» инструментами, которые помогут избежать внимания контролирующих органов. Он не упомянул связи с A7A5, а криптовалюты назвал лишь одним из возможных инструментов.

А7А5 и российские экспорт и импорт

Однако A7A5 связана с «Промсвязьбанком», команда токена подтверждает это, пишет FT. При покупке A7A5 банк начисляет рубли на счет, официально это делается для защиты российских клиентов от волатильности криптовалют. Однако затем токен A7A5, использующий структуры блокчейна Tron и Ethereum, можно обменять на Tether USDT, привязанный к доллару США. После этого покупатель может вывести средства в любой интересной ему валюте.

В заявлении для FT команда A7A5 заявила, что цель существования проекта — удовлетворение спроса на «растущий интерес криптосообщества к стейблкоинам, номинированным в валютах, отличных от доллара США».

Однако, как отметили журналисты, директор проекта Леонид Шумаков говорит об обратном. Он заявлял, что цель создания A7A5 — дать людям возможность воспользоваться «безопасным мостом» для обмена на USDT. Он добавил, что, вероятно, многие из нынешних держателей A7A5 являются российскими импортерами.

Кыргызстан выбран для размещения A7A5 из-за того, что она является «дружественной юрисдикцией, которая не так подвержена санкциям», отмечает Шумаков. Он также заявил, что Кыргызстан «помогает» России справляться с санкционным давлением.

Новая биржа и санкции США

A7A5 и Grinex появились после закрытия другой криптобиржи, Garantex, которая считается крупнейшей из российских. Ее средства были заморожены эмитентом стейблкоина USDT, компанией Tether, по требованию Секретной службы США и правоохранительных органов ряда стран Евросоюза.

Власти США обвинили Garantex в нарушении санкционного режима, отмывании денег и содействию преступной деятельности. На горячих счетах биржи на момент блокировки находились 26 миллионов долларов.

Фото: Shutterstock

Garantex, как утверждает FT, был основной криптоплощадкой для российской элиты. С апреля 2022 года и до своего закрытия биржа обработала транзакций на сумму, превышающую 60 миллиардов долларов. За несколько недель до блокировки Garantex большая часть, хранившихся в USDT средств, была переведена в A7A5, по данным швейцарской исследовательской компании Global Ledger. Логотип A7A5, как отмечает FT, в тот момент уже появлялся на стендах в офисах Garantex.

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Аналитики считают, что Grinex и A7A5, зарегистрированные в Кыргызстане на одной неделе, являются наследниками Garantex. Пользователи Garantex с непогашенными остатками на момент закрытия могли зачислить эти балансы на новые счета, созданные на Grinex, отмечает FT.

А7А5, Garantex и российские клиенты

Grinex отрицает связь с Garantex и A7A5. Совпадение дат регистрации руководство биржи не считает доказательством аффилированности, а листинг криптовалюты обосновывает интересом пользователей.

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Аналитики отмечают, что 24 кошелька перевели A7A5 на общую сумму 9,3 миллиарда долларов в кошельки, которые были связаны с Grinex. Анализы времени проведения транзакций показывают, что они почти всегда происходят в будние дни и в часы работы московского офиса.

FT замечает, что в 2024 году Шор уже вел переговоры с кыргызстанским банком «Керемет» для создания центра по обходу антироссийских санкций — предполагалось, что через новый центр Россия сможет получать оплату за экспорт и переводить финансы за импорт. Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против этого банка в январе 2025 года.

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