В Корее решили запретить продажу собачьего мяса

В Южной Корее владельцы ресторанов проводят акции протеста перед парламентом и зданием правительства, требуя от чиновников не запрещать употребление в пищу собачьего мяса. Ранее о таких планах сообщили в правящей партии. В ассоциации производителей собачьего мяса в ответ заявили, что готовы выпустить два миллиона собак на улицы Сеула. «Холод» рассказывает, что говорят сторонники и противники законопроекта.

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«Пришло время положить конец социальным конфликтам и разногласиям вокруг употребления в пищу собачьего мяса. Мы примем специальный закон, чтобы прекратить это», — заявил 17 ноября глава правящей партии «Сила народа» Ю Ый Дон. В партии готовы представить законопроект в ближайшее время. Вторая по величине партия Южной Кореи, Демократическая, также поддерживала законопроект — значит, с его принятием в парламенте проблем не возникнет. В силу запрет может вступить в 2027 году. До этого времени закон потребует от собачьих ферм, скотобоен, торговцев и ресторанов представить план поэтапного отказа от собачьего мяса местным властям.

Употребление собачьего мяса в пищу — это давняя практика на Корейском полуострове. Самое известное блюдо — посинтхан (в дословном переводе «бодрящий суп») — представляет из себя рагу из мяса. Особенно часто его подают в дни Самбок («собачьи дни») — самое жаркое время в году. В 2006 году собачье мясо, по статистике, было четвертым по потреблению в стране после говядины, курицы и свинины. Для гастрономических целей в Корее выращивается специальная порода собак — нуреонги (корейский желтый шпиц).

Федеральный запрет на продажу собачьего мяса в Корее обсуждают уже несколько лет. Ранее законопроекты о запрете не принимались из-за протестов со стороны представителей отрасли и беспокойства о финансовом положении многочисленных фермеров. Новый запрет предполагает трехлетний льготный период и финансовую поддержку для предприятий, чей бизнес окажется под запретом.

По официальным данным, сейчас в Южной Корее существует около 1150 собачьих ферм, 34 бойни, 219 дистрибьюторов и около 1600 ресторанов, которые продают продукты, приготовленные из собачьего мяса.

У законопроекта много сторонников

Группы по защите прав животных ожидаемо приветствуют запрет. «Сбылась мечта всех нас, кто так упорно боролся за прекращение этой жестокости», — говорится в заявлении организации по защите животных Humane Society International.

С 2015 года зоозащитники реализуют в Корее программу «Модель перемен» — по ней 18 собаководов уже закрыли свои фермы. Часть из них получили дотации и переключились на выращивание чили или петрушки, которые смогут обеспечить фермерам средства к существованию.

Корейские мигранты, живущие за границей, часто сталкиваются с дискриминацией и расизмом из-за стереотипа о том, что все корейцы едят собачье мясо. В 2021 году Пак Чи Сон, бывший футболист «Манчестер Юнайтед», попросил фанатов перестать петь песню в его честь, которая включает в себя слова о том, что корейцы едят собачье мясо.

Спрос на собачье мясо в Южной Корее последнее время действительно сокращается. Недавние опросы общественного мнения, проведенные исследователями Nielsen Korea, показывают, что 86% южнокорейцев не будут есть собачье мясо в будущем. 57% населения поддерживают запрет на употребление его в пищу.

Но есть и те, кто выступает против

Против запрета активно высказываются люди с традиционалистскими взглядами: они подчеркивают, что собачье мясо — неотъемлемая часть корейской кухни, а индустрия должна проработать минимум два десятилетия, чтобы сохранить право возрастной части общества на любимые блюда.

Фермер Ли Кен Сиг занимается разведением собак на ферме под Сеулом уже 12 лет. «Если мне придется закрыть бизнес, <...> то у меня нет ответа на вопрос, что делать», — заявляет он.

В Корейской ассоциации съедобных собак уверены, что пострадает гораздо больше ферм и ресторанов, чем по оценкам правительства. Там заявляют, что придется закрыть 3500 ферм, выращивающих 1,5 миллиона собак, и 3000 ресторанов, что почти вдвое превышает цифры, названные чиновниками.

В июне 300 членов ассоциации уже собирались на митинг перед президентским офисом в сеульском районе Енсан, чтобы выразить свое несогласие с возможным запретом. По их оценкам, более 10 миллионов корейцев по-прежнему употребляют собачье мясо в пищу, а члены ассоциации ежегодно производят и поставляют более 70 тысяч тонн мяса.

Нам Сунг Гу последние 30 лет управляет рестораном, где подается блюдо посинтхан. Он уверен, что запрет несправедлив, хотя спрос на это блюдо в последнее время снижается. «Если они попытаются запретить еду, которую люди ели в течение длительного времени, то это будет неправильно. Это закон, который лишает свободы выбирать то, что мы едим», — говорит он.

Джу Ен Бонг, глава Корейской ассоциации производителей собачьего мяса, рассказал, что организация обсуждает возможность выпустить два миллиона собак, которых они выращивают, в Сеуле, особенно вблизи важных правительственных объектов и рядом с домами политиков.

С ним не согласна первая леди Ким Кеон Хи — критик потребления собачьего мяса. Вместе со своим мужем, президентом Юн Сок Ёлем, она взяла несколько бездомных собак. Сейчас у них шесть собак и пять кошек, а в народе президента прозвали «папа Тори» — по имени одной из его собак. В сентябре первая леди посетила конференцию защитников животных и пообещала сотрудничать с ними до тех пор, пока индустрию собачьего мяса не искоренят. Кажется, скоро она сможет выполнить свои обещания.