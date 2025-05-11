Мертвая невеста

Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно

23 апреля 1996 года 19-летняя жительница небольшого города в штате Техас Стейси Стайтс не вышла на работу. В тот же день ее тело нашли на проселочной дороге. Полиция не сразу нашла подозреваемого — только через год в убийстве Стайтс обвинили чернокожего мужчину. И вот уж больше 20 лет он пытается доказать, что невиновен, а полиция упустила настоящего убийцу, хотя тот был у всех на виду. Подробности запутанного дела — в еженедельной тру-крайм рубрике «Холода».



23 апреля 1996 года Стейси Стайтс, 19-летняя жительница Гиддингса, небольшого города в штате Техас, должна была выйти на смену в магазине в соседнем городе Бастроп. Однако ранним утром один из коллег позвонил Кэрол, матери Стейси, и сказал, что ее дочь так и не появилась на рабочем месте. Кэрол сразу же связалась с женихом Стейси, 24-летним Джимми Феннеллом, который работал в полиции. Тот пришел к Кэрол домой, взял ключи от ее машины и поехал на поиски.

Тем же утром патрульный полицейский обнаружил запертый пикап Стейси на парковке старшей школы Бастропа. На заднем сиденье лежала сумка с одеждой, а снаружи у водительской двери валялся порванный ремень с пряжкой. Джимми по просьбе полиции приехал на место и открыл машину.

Фрагмент ремня безопасности рядом с водительской дверью. Фото: Bastrop County Courthouse

В ней полицейские нашли разбитый пластиковый стакан Стейси, а на полу со стороны пассажира — кроссовок и серьгу. Также между сиденьями обнаружили пятна и отправили образцы жидкости на экспертизу. Водительское сиденье было откинуто назад, а ремень безопасности — застегнут. Однако никаких следов самой девушки — ни в пикапе, ни рядом с ним — тогда не обнаружили. Полицейские предположили, что в автомобиле была борьба и Стейси вытащили с водительского кресла, хотя она была пристегнута.

В 15:30 тело девушки нашли на проселочной дороге за пределами Бастропа. На ее ноге не было кроссовка — именно его до этого нашли в грузовике. Осмотр показал, что Стейси изнасиловали и задушили тем ремнем, который нашли рядом с автомобилем.

Чернокожий парень

Стейси Стайтс была младшей из пяти детей Кэрол Стайтс. «Она была как торнадо, — рассказывала журналистам мать девушки. — Именно так ее и называли, когда она была маленькой. Она везде совала нос, все умела и со всеми дружила». Стейси ходила на ежегодные ярмарки с музыкой, едой, играми и танцами, где она и встретила своего будущего жениха Джимми Феннелла.

Стейси Стайтс. Фото: ABC News

Они стали жить вместе в отдельной квартире по соседству с матерью Стейси и вскоре объявили о помолвке. Кэрол вспоминала, что ее дочь хотела накопить денег на свадьбу, поэтому устроилась работать в овощной отдел супермаркета сети H-E-B. Ей платили на 50 центов в час больше обычной ставки, но смена начиналась ранним утром и выезжать из дома приходилось затемно.

По стандартной процедуре полиция опросила близких Стейси, в том числе и Джимми Феннелла. Феннелл дважды не прошел полиграф, но объяснил произошедшее тем, что находился в подавленному эмоциональном состоянии и все, о чем он мог думать, — это мертвая Стейси в гробу.

Джимми и Стейси. Фото: ABC News

Он не стал обвиняемым, и дело так и не было раскрыто. Полиция вернулась к нему только через несколько месяцев, после того как задержала чернокожего мужчину по имени Родни Рид. В 1996 году 19-летняя жительница Бастропа по имени Линда Шлютер заявила в полицию, что подверглась нападению чернокожего мужчины, который угнал ее машину.

«Я описала этого мужчину. Полиция сразу поняла, кто это был», — рассказывала позже Шлютер. Полицейские показали Шлютер фотографии шести афроамериканцев. Среди них был 28-летний Родни Рид, которого уже задерживали ранее.

Родни Рид. Фото: Bastrop County Sheriff’s Office / CNN

В 1991 году Рида судили по делу о физическом и сексуализированном насилии против 19-летней Конни Йорк. На заседаниях он утверждал, что они с Йорк состояли в тайных отношениях и их секс был по обоюдному согласию, и смог убедить в этом присяжных. Обвинения были сняты, Рид вышел на свободу, однако его ДНК осталась в полицейской базе.

В 1996 году, когда Рида обвинили в нападении на Линду Шлютер, полиция решила изучить версию о возможной причастности Рида и к нападению на Стейси Стайтс. Его ДНК совпала с образцами спермы и слюны, найденными на теле Стайтс.

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Когда его впервые допросили, он сказал: «Я не знаю никакой Стейси Стайтс. Я видел это по новостям и все такое, но я ее не знаю». Ему предъявили обвинения в изнасиловании, похищении и убийстве Стейси Стайтс. Впоследствии ​​бывший адвокат Рида Джимми Браун объяснил, что Рид со Стайтс знали друг друга и занимались сексом, однако его клиент соврал во время допроса, потому что подобные отношения темнокожего парня с белой девушкой вряд ли были бы социально одобряемыми в Техасе. Впоследствии это подтвердил и сам Рид.

«Стейси подбирала его в разных местах, одно из них — парковка у магазина H-E-B, — рассказал адвокат. — Это не были отношения “это парень и девушка”, все сводилось исключительно к сексу». По словам Брауна, когда Рид узнал об убийстве Стейси, он сказал, что боится, потому что он — чернокожий мужчина, вступивший в интимную связь с белой девушкой в Бастропе, и понимает, как это может быть воспринято.

На волоске от смерти

Следствие шло год. Судебный процесс по делу об убийстве Стейси Стайтс прошел в 1998 году. Назначенный адвокат Рида, Лидия Клей-Джексон, рассказывала, что у нее и у ее коллеги Кэлвина Гарви было всего два месяца на подготовку. Защита Рида столкнулась с еще одной проблемой: на тот момент никто из свидетелей не подтвердил его показания об отношениях со Стейси.

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При этом подозрение вызывало и то, что историю тайных отношений Рид уже использовал в 1991 году, когда его судили за нападение и изнасилование 19-летней Конни Йорк.

На судебном заседании прокуроры утверждали, что Стейси провела вечер дома со своим женихом Феннеллом, после чего уехала на работу. По дороге Рид похитил ее, изнасиловал и задушил, а затем оставил тело в отдаленном районе. В качестве доказательства вины Рида они сослались на сперму, обнаруженную в теле Стейси.

28 мая 1998 года Рида приговорили к смертной казни. Но на этом история не закончилась.

Новые детали

Осужденный Рид настаивал, что невиновен, и пытался оспорить приговор, но безуспешно. Как правило, апелляции отклоняли в одной из инстанций, но Рид продолжал требовать пересмотра дела и долгие годы с помощью адвокатов искал новые свидетельства, опрашивая друзей и знакомых погибшей. Изучив материалы дела, он пришел к выводу, что полицейские упустили важные обстоятельства.

В одном из обращений Рид привел рассказ Памелы Дункан, бывшей девушки Джимми Феннелла, датированный 6 апреля 2006 года. Она встречалась с Джимми задолго до дачи этих показаний, с августа 1996 до сентября 1997 года, вскоре после убийства Стейси. Дункан рассказывала, что когда они с Феннеллом начали встречаться, почти все ее друзья стали избегать ее нового бойфренда, потому что не чувствовали себя комфортно в его обществе. Они отмечали, что Джимми плохо с ней обращается, часто оскорбляет ее и ее родителей и повышает на нее голос на людях.

Джимми Феннел. Фото: ABC News

По словам Дункан, у Джимми Феннелла было полно расистских предрассудков. До начала их отношений она ходила стричься к чернокожей парикмахерше, но после того как они познакомились, он запретил ей там стричься, заявив, что «белые женщины так не делают». Она также рассказала, как Джимми сильно разозлился, когда она предложила нанять чернокожую женщину на работу. Уже после их расставания Джимми преследовал ее, ездил мимо ее дома ночью и светил фарами ей в окна. Он также старался помешать ее личной жизни, «доставая» мужчин, с которыми она ходила на свидания. Пользуясь своим служебным положением, полицейский Феннелл мог остановить ухажера Дункан и выписать штраф.

Дункан рассказывала, что стала его бояться и подала заявление в полицию, и, хотя ситуация улучшилась, он прекратил ее преследовать, только когда переехал.

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Примерно в это же время Феннелл попал под следствие по другому делу. В 2008 году его осудили за похищение и сексуализированное насилие. Согласно решению суда, в октябре 2007 года, находясь на службе, Феннелл откликнулся на призыв о помощи неназванной женщины, а приехав на вызов, похитил и изнасиловал пострадавшую. Феннелл пробыл в заключении 10 лет и был освобожден в 2018 году.

Двое сокамерников Феннелла впоследствии утверждали, что, находясь в тюрьме, он признался в убийстве Стейси Стайтс. «Феннелл сказал мне, что его невеста кувыракалась с ***(в тексте пропущено слово, но, предположительно, речь идет об оскорбительном слове “ниггер”. — Прим. “Холода”), и он больше не мог этого выносить и избавился от нее», — рассказывал один из них, Майкл Борделон.

Артур Сноу, который тоже познакомился с Феннеллом в заключении, пересказывал другой разговор с Феннеллом: «Ты не поверишь, как легко ремень рвется, когда душишь любящую *** шлюху». Когда нашли тело Стайтс, ремень, который использовался для удушения, был разорван на две части.

Джимми Феннел. Фото: ABC News

Страховой агент Руби Волек, опрошенная адвокатами Рида, свидетельствовала, что, когда Стайтс заполняла форму для получения страхового полиса, Феннелл сказал ей: «Если я когда-нибудь поймаю тебя на измене, я убью тебя, и никто никогда не узнает, что это сделал я». Кроме того, Ли Клэмпит, бывший заместитель шерифа округа Ли, который знал Феннелла и присутствовал на похоронах Стейси, позже вспоминал, что во время службы Феннелл сказал ему: «Она получила то, что заслужила». Однако сам Феннелл публично отрицал причастность к убийству своей невесты.

Суд за судом

Из-за постоянных обжалований казнь Рида неоднократно откладывали. Он ждал ее 16 лет. В 2014 году дату казни назначили на 14 января 2015 года, но затем перенесли на 5 марта. Рид настаивал на проведении ДНК-экспертизы части ремня, которым задушили Стайтс, но суд ему отказал.

В феврале 2015 суд все же приостановил действие решения о смертной казни Рида, чтобы рассмотреть новые доказательства. Однако и это ни к чему не привело — в суде отказывались проводить повторный ДНК-тест, в связи с чем Риду назначили новую дату смертной казни: 20 ноября 2019 года. Впоследствии и ее отсрочили — Техасский апелляционный уголовный суд тоже принял такое решение в связи с необходимостью рассмотрения новых доказательств, которые могут свидетельствовать о невиновности Рида.

Родни Рид в 2024 году. Фото: USA Today Network / Reuters

В это время многие поддерживали Рида. В его защиту высказались Ким Кардашьян, Рианна, Бейонсе и многие другие знаменитости. Петицию в поддержку Рида в 2019 году подписали более двух миллионов человек. По этому поводу Опра Уинфри говорила следующее: «Это два миллиона голосов, которые говорят: “Послушайте нас. Здесь что-то не так. Нужно что-то сделать”. Так что, губернатор, если вы смотрите — здравствуйте. Я думаю, это знак, что вы по крайней мере должны не казнить, а пересмотреть дело».

Суд направил дело обратно в окружной суд округа Бастроп для дальнейшего рассмотрения: защита утверждала, что прокуратура скрыла доказательства невиновности Рида и представила ложные показания.

Однако в 2021 году в Техасе состоялись двухнедельные слушания, в результате которых судья рекомендовал отклонить требования защиты. Показания 17 свидетелей защиты Рида, которые говорили, что Стайтс и Рид как минимум дружили до ее смерти и что Феннелл вел себя подозрительно после убийства, проявлял насилие по отношению к ней и контролировал ее, суд счел недостаточными, заявив что свидетели «ждали десятилетиями, прежде чем выступить с … “воспоминаниями“». Адвокат Рида Эндрю Макрей возражал, что свидетели молчали не намеренно, а на этапе следствия их просто не искали, и этим пришлось годами заниматься защите.

Защита подала апелляцию, и в 2023 году состоялись очередные слушания. Суд снова отверг заявление Рида о том, что прокуратура на судебном процессе в 1998 году незаконно представила ложные показания и скрыла доказательства, которые могли бы его оправдать. Однако позже Верховный суд США отменил это решение, объяснив это тем, что Рид имеет право добиваться проведения ДНК-теста. В 2024 требование Рида о проведении ДНК-теста опять отклонили. Новая дата смертной казни Рида не назначена. 1 мая суд в очередной раз отклонил апелляцию Рида, сославшись на то, что тот так и не доказал, что его право на справедливый суд было нарушено. Рид и его защита продолжают бороться.

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