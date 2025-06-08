Мать подростка пропала перед Рождеством. Следы нашли только через 12 лет, хотя все это время тело было совсем рядом

Зимой 1960 года в Финляндии бесследно пропала 33-летняя Хилькка Сааринен. Обстоятельства ее пропажи долгое время оставались загадкой, а расследование затянулось на долгие годы. Как нашли тело Сааринен и почему вину предполагаемого убийцы не смогли доказать — в материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».

Рождество 1960 года 13-летний Сеппо Сааринен планировал встретить с родителями в деревне Крутила на юго-западе Финляндии. Семью Сааринен нельзя было назвать дружной. Отец, Пентти Сааринен, часто выпивал, после чего становился агрессивным и ревнивым. Свою злость, как замечали соседи, он часто вымещал на своих детях и жене Хилькке, которая была домохозяйкой. Из-за этого детей изъяли из семьи. На Рождество к родителям собирался только Сеппо.

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На праздник Сеппо позвал и своего друга. Подростки приехали в родительский дом на день раньше, чем планировали. Их встретил отец Сеппо. На вопрос сына: «А где мама?» — Пентти так и не ответил. Сеппо обратил внимание, что отец в тот день был нервным, а на одном из его пальцев Сеппо заметил кровь. Пентти Сааринен запер дверь в комнату рядом с кухней и запретил подросткам туда заходить. Из-за напряженной атмосферы друг Сеппо ушел домой, не дождавшись празднования.

«Отец способен на все»

Полиция узнала о пропаже Хилькки только в следующем месяце. О том, что ее нет дома, заявили соседи. Они также заметили странный запах, доносящийся из дымохода, когда в доме Сааринен разжигали печь. Жители деревни видели, как Пентти часто проветривал дом, несмотря на мороз.

Вход в дом семьи Сааринен много лет спустя. Фото: TreStalkers / Facebook

Его даже задержали, но он отрицал, что знает что-либо о судьбе жены. Полиция проверила участок семьи Сааринен и окрестности, но ничего не нашла. Пентти Сааринена отпустили. Новых зацепок не появилось и в ближайшие годы.

Сеппо Сааринен периодически приезжал в дом родителей: он тоже подозревал отца и искал улики самостоятельно. В ноябре 1966 года Сеппо, которому на тот момент было уже 19 лет, отправил письмо в полицейский участок. Он был уверен, что его отец причастен к пропаже матери. «Печь была вскрыта и снова замурована. При этом печь не использовалась уже семь-восемь лет до этого, — вспоминал Сеппо вечер, когда приехал на Рождество. — Отец убирался в темноте, хотя в другой комнате горел свет, когда мы с другом пришли». В конце письма Сеппо попросил полицию проверить большую печь в доме. «Отец способен на все», — писал он. Однако его заявление осталось без ответа.

Через год Сеппо написал под псевдонимом статью для финского журнала Elämä. Он рассказал, что подозревает отца в убийстве матери, но использовал вымышленные имена и другое место событий. Несмотря на маскировку, отец, вероятно по деталям, догадался, что это его материал. После выхода статьи он вызвал Сеппо на разговор и сказал: «Давай каждый из нас займется своими делами».

Труп в печи

Только через 12 лет, в 1972 году, полиция, изучая нераскрытые дела, возобновила расследование. С Сеппо связались по поводу его письма. 27 ноября того же года полиция пришла в дом к Пентти с ордером на обыск. Разбирая печь, один из полицейских нащупал резиновый сапог. В основании печи лежал мумифицированный труп.

Печь в заброшенном доме Сааринен. Фото: TreStalkers / Facebook

Полиция доставила тело в город Пори, где жил Сеппо Сааринен, чтобы тот опознал его. Он подтвердил, что женщина из печи — его мать. Ее тело все эти годы пролежало в печи дома, в котором она жила с детства.

Последним, кто видел Хилькку живой, был ее муж Пентти. Все обвинения в свой адрес он отрицал. Прокурор требовал для Пентти Сааринена наказания за убийство и сокрытие тела супруги. Он также заметил, что тот за все эти годы так и не подал заявления о пропаже жены. Суд начал рассматривать дело в конце 1972 года.

В обвинительном заключении прокурор указал, что Сааринен часто избивал жену и угрожал убить ее таким образом, чтобы никто не смог этого раскрыть. На суде против Сааринена выступали как соседи, так и его дети. «Отец бил нас головой о стену, заставлял мать есть соль в качестве наказания и гонялся за ней с топором», — вспоминала 22-летняя дочь Хилькки Сааринен.

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«Он постоянно следил за нашими передвижениями во дворе. Его лицо наливалось красным, когда я говорил о маме», — рассказывал об отце Сеппо Сааринен. Сосед семьи на суде подтверждал, что Пентти жестоко обращался со своей женой.

Но тот отрицал, что показания свидетелей правдивы. На суде он признал, что действительно чинил печь после визита полиции в 1961 году. Прокурор предположил, что, разбирая печь, Сааринен пытался скрыть неприятный запах, который шел от трупа его жены через дымоход.

Нераскрытое убийство

Как выяснило следствие, в год, когда пропала Хилькка, Сааринен взял из библиотеки 75 книг, большинство из которых были детективами об убийствах. Например, он читал «Убийство в доме викария» Агаты Кристи и «Тень вины» Патрика Квентина. Параллельно с этим психиатрическая экспертиза установила, что Сааринен был вменяемым в момент пропажи своей жены.

Схема расположения тела Хилькки в печи. Кадр: Yle

Молодой полицейский, который обнаружил тело в печи, позже рассказывал, что тогда он подумал: «Хорошо, что дело раскрыто». Но он ошибался. Судмедэкспертиза не смогла установить причину смерти Хилькки. На ее теле не удалось обнаружить следов насилия. По одной из версий, ее могли замуровать заживо.

19 июня 1973 года суд приговорил Пентти Сааринена к восьми годам лишения свободы за тяжкое избиение жены. Но его вину в умышленном убийстве Хилькки доказать не удалось.

​​Пентти отсидел всего год, после чего окружной суд Турку отменил приговор, а Верховный суд Финляндии согласился с этим решением. Оба суда заявили, что ни причина смерти, ни обстоятельства ее наступления так и не были установлены. «Легко он отделался», — комментировал Сеппо приговор отцу в интервью газете Ilta-Sanomat. Пентти вернулся в деревню и жил один. Он умер в 1986 году, когда ему было 66 лет. Через 30 лет местные власти снесли дом семьи как бесхозное жилье. Убийство Хилькке Сааринен до сих пор считается нераскрытым.

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