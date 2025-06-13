Эксперты разошлись во мнениях о причинах авиакатастрофы в Индии

Эксперты в области авиации озвучили несколько версий причин крушения пассажирского самолета Boeing 787 12 июня в Индии, в результате которого погибли 241 человек из 242, находившихся на борту, и десятки людей на земле. Об этом пишет издание The Independent.

Так, индийский аналитик Саурабх Бхатнагар заявил, что крушение могло быть вызвано столкновением с птицами. «На первый взгляд, это похоже на случай множественных столкновений с птицами, в результате которых оба двигателя потеряли мощность», — сказал он в интервью местному телеканалу. Он отметил, что взлет самолета «прошел идеально», но незадолго до убирания шасси воздушное судно начало терять высоту, Это, по мнению эксперта, указывает на проблемы с двигателями или потерю подъемной силы. При этом он напомнил, что попадание нескольких птиц в авиационный двигатель может привести к его остановке.

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В свою очередь, профессор авиации в Лондонском университете Ричард Кирран усомнился в том, что причиной крушения стали птицы. «Если бы возникла проблема с двигателем, пилоты бы сразу узнали об этом на взлете. Поэтому они бы не пролетели так далеко, как пролетели, и они бы изменили свой маршрут», — отметил он.

«Я не думаю, что [предположение о столкновении с птицами] заслуживает доверия, если только эффект от него не был отложенным. На самом деле множественных столкновений с птицами практически не бывает, а если такое и случилось, то пилоты сообщили бы об этом на землю, но они этого не сделали», — добавил эксперт.

При этом Каррен напомнил, что пилоты, управлявшие разбившимся самолетом, «очень хорошо подготовлены» к нештатным ситуациям, в том числе связанным с столкновениями с птицами и проблемами с двигателями. «Это одна из основных вещей, через которые вы проходите в ходе обучения на симуляторе в качестве пилота. Каждые 60–100 налетанных часов вы проходите соответствующие тренировки на симуляторе. Поэтому они очень, очень хорошо знают, как с этим бороться», — отметил профессор.

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В свою очередь, профессор Джон Макдермид из Йоркского университета заявил, что пока еще слишком рано говорить «во всех подробностях», что могло стать причиной крушения. В то же время он отметил, что обстоятельства катастрофы указывают на то, что проблемы возникли внезапно. Он напомнил, что самолеты такого типа рассчитаны на возникновение проблем, в том числе с тягой, и способны продолжить взлет даже с одним работающим двигателем.