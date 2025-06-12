Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о происходившем на борту

Выжившим в крушении пассажирского самолета на западе Индии оказался 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. По данным местной полиции, пока это единственный выживший пассажир. Он рассказал изданию Hindustan Times о происходящем на борту после взлета и в момент крушения.

По словам мужчины, он услышал «громкий шум» через полминуты после взлета, а затем самолет разбился. «Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — рассказал он изданию.

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Местные СМИ назвали чудом то, что Рамеш выжил. News18 со ссылкой на полицию пишет, что мужчина возвращался в Лондон после того, как приехал в Индию навестить семью. Ранее стало известно, что он летел на месте 11А. Также в сети появились фотографии Рамеша и видеозапись, на которой он идет к машине скорой помощи.

По данным Reuters, мужчина также рассказал журналистам, что в другом ряду в упавшем самолете летел его брат Аджай. «Он путешествовал со мной, и я больше не могу его найти. Пожалуйста, помогите мне найти его», — добавил Рамеш.

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Агентство сообщает, что число погибших в результате крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India увеличилось до 290 человек. Всего на борту, как заявили в авиакомпании, было 242 человека, из них 12 — члены экипажа. Ранее Reuters со ссылкой на источники писал, что среди пассажиров было 217 взрослых, 11 детей и двое младенцев.

Министр здравоохранения штата Дхананджай Двиведи заявил, что родственников попросили сдать образцы ДНК для опознания погибших. Ранее также сообщалось, что самолет упал на общежитие студентов-медиков, из которых 50–60 человек были доставлены в больницу.