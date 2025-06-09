Павел Дуров дал второе интервью Такеру Карлсону

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал второе часовое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, в котором рассказал о задержании во Франции. Запись опубликована на ютуб-канале журналиста.
Дуров рассказал, что прилетел в Париж с туристическими целями на несколько дней и собирался после уехать в Финляндию. Ранее в СМИ появилась информация, что бизнесмен прилетел во Францию, чтобы поужинать с президентом страны Эмманюэлем Макроном. Дуров также рассказал, что он провел четыре дня без телефона в одиночной камере площадью семь квадратных метров без окон и постельного белья и с мигающим светом.
«Кажется, для меня сделали исключение по питанию. Вы знаете, я не ем мясо и фастфуд. Поэтому мне давали достаточно рыбы, и я мог делать свои 200 отжиманий и 200 приседаний утром и потом повторять подходы. Доступа в спортзал у меня не было», — рассказал Дуров.
Бизнесмен назвал свой арест «ненужным», поскольку он является гражданином Франции, а французское консульство в Дубае находится в том же здании, что и офис Telegram. По словам Дурова, он был бы «счастлив» спуститься на несколько этажей ради встречи с представителями страны.
Кроме того, Дуров заявил, что в его мессенджере нет цензуры, направленной на политические высказывания, а также что разработчики гарантируют 100% конфиденциальность пользователям и не передают личные данные. Он напомнил, что Telegram стал прибыльным только в прошлом году, поскольку платформа не пользуется методами монетизации, которые подразумевают разглашение персональных данных.
В свою очередь, Такер Карлсон сравнил арест Дурова с потенциальным арестом президента США Дональда Трампа за преступления нескольких человек в стране с населением в почти 350 миллионов. По словам Дурова, разработчики мессенджера не получали ни одного официального запроса от французских властей, а когда указали им на это, Telegram предоставил запрашиваемые данные. При этом он опроверг, что французские власти просили у него ключи шифрования, и заявил, что их вовсе не существует.
Дуров рассказал, что сейчас его дело еще не передано в суд и по нему собираются доказательства. Бизнесмен выразил надежду, что ограничения на выезд из Франции снимут с него в этом году и назвал их «странными», поскольку, по его словам, Дурову нужно появляться во Франции раз в несколько месяцев.
Предыдущее интервью Дуров дал Карлсону в апреле прошлого года. В нем он рассказал в частности о своей работе во «Вконтакте», первыми попытками цензуры в России и внимании со стороны ФБР. За несколько месяцев до этого Карлсон поговорил с Владимиром Путиным.