После Путина Такер Карлсон взял интервью у Павла Дурова

Американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у создателя Telegram Павла Дурова. Видеозапись длинной чуть менее часа опубликована на ютуб-канале журналиста.

В интервью Павел Дуров рассказал о своей работе во «Вконтакте», основании Telegram, внимании к приложениям со стороны правительств разных стран и цензуре Apple и Google.

Дуров рассказал, что с первыми попытками цензуры в России он столкнулся в 2011 году. По его словам, российское правительство попросило запретить сообщества во «Вконтакте», которые оппозиция использовала для организации крупных протестов. Дуров отказался блокировать группы: «Мы защищали свободу слова и свободу собраний, что, по нашему мнению, было правильно. Но это не слишком понравилось правительству».

В интервью Дуров заявил, что с похожей ситуацией он столкнулся в 2013 году во время протестов в Украине. По его словам, российские власти потребовали предоставить данные организаторов акций. «Мы ответили: “Подождите, это другая страна, мы не будем предавать наших украинских пользователей, потому что вы попросили нас об этом”», — сказал Дуров.

После отказа, по словам бизнесмена, российское правительство предложило ему либо «начать подчиняться и делать все, что скажут лидеры страны», либо покинуть пост генерального директора «Вконтакте» и уехать из страны.

Дуров также рассказал, что идея создания Telegram возникла, когда он еще был в России. По его словам, ему был нужен безопасный канал связи с братом, когда силовики пытались вломиться в его дом. «Я подумал, что было бы неплохо придумать достойное приложение для обмена сообщениями с шифрованием. И мой брат, будучи гением, смог создать этот стандарт шифрования, который мы используем до сих пор с небольшими изменениями», — добавил бизнесмен.

Предприниматель также отметил, что Telegram не тратит деньги на маркетинг: «Мы никогда не продвигали Telegram на других социальных платформах. <...> Весь наш рост — исключительно органический». По его оценкам, в 2024 году аудитория приложения достигнет одного миллиарда пользователей. С этим Дуров связал также слухи о подконтрольности Telegram российскому правительству. Он считает, что это выгодно конкурентам, которые воспринимают быстрый прирост аудитории мессенджера как угрозу своим продуктам.

Также Дуров рассказал, что в США он получил излишнее внимание со стороны ФБР. Бизнесмен рассказал, что сотрудники безопасности попытались нанять его инженера: «Им было интересно узнать, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложение Telegram. И они пытались убедить его использовать определенные инструменты с открытым исходным кодом, которые он затем интегрировал бы в код Telegram». По словам Дурова, это позволило бы правительству США следить за людьми, использующими Telegram.

Кроме того, Дуров заявил, что наибольшее давление на Telegram исходит не от правительств разных стран, а от Apple и Google. «Когда речь заходит о свободе слова, эти две платформы могут подвергнуть цензуре все, что вы можете читать», — добавил бизнесмен. Он также добавил, что некоторые правила Apple и Google можно трактовать в политическом ключе.

При этом для Дурова неважно, кто использует его продукт: «Telegram использовался протестующими в Гонконге, Беларуси, Казахстане, даже в Барселоне в свое время. Так что в значительной степени он был инструментом оппозиции, но на самом деле неважно, кто его использует — оппозиция или правящая партия. Что касается нас, то мы применяем правила одинаково ко всем сторонам. Мы не становимся предвзятыми в этом смысле».

Свой переезд в Арабские Эмираты Дуров объяснил простой системой налогообложения и «нейтральностью» страны. По его словам, ОАЭ хочет дружить со всеми. «Я думаю, что это лучшее место для такой нейтральной платформы, как наша, если мы хотим быть уверены, что сможем защитить конфиденциальность и свободу слова наших пользователей», — добавил Дуров.

В феврале 2024 года Карлсон прилетел в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Тогда российские СМИ провели широкую рекламную кампанию. Государственное агентство «РИА Новости» выпустило более ста публикаций с анонсами интервью. Кроме того, интервью бесплатно показали в российских кинотеатрах

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.