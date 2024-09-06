СМИ: Дуров прилетел в Париж ради ужина с Макроном

Основатель Telegram Павел Дуров изначально прилетел в Париж в день своего задержания для того, чтобы поужинать с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на слова самого Дурова.

После задержания Дурова в сети начали распространяться слухи о том, что основатель мессенджера искал встречи с французским президентом в Париже. Однако СМИ опровергали эту информацию, первоисточником которой изначально было французское сатирическое издание Le Canard enchaîné.

На этот раз Politico утверждает, что сам Дуров признался, что прилетел во французскую столицу ради ужина с Макроном. Именно это он сразу сказал трем французским полицейским, которые задержали его в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. По словам Дурова, которые приводит газета, его ждал черный седан с водителем на выходе из аэропорта. Это не убедило французских правоохранителей.

В офисе Макрона в ответ заявили, что французский лидер не был в курсе о планах Дурова посетить Париж. В момент задержания бизнесмена в Ле-Бурже Макрона попросту не было во французской столице. Он находился в своем доме для отдыха в одном из курортных городов на севере Франции, пишет Politico.

Издание опросило французского эксперта по безопасности, который признался, что приезд в Париж на самом деле стал неоднозначным поступком со стороны Дурова. Он не вес себя как человек, который находится в бегах, пишет Politico. «Приземлиться в аэропорту Ле-Бурже — это все равно, что постучать в дверь и сказать: “Это я”», — пишет Politico cо ссылкой на эксперта.

Газета The Wall Street Journal писала, что Макрон и Дуров лично встречались за ланчем еще в 2018 году. Тогда французский президент предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram во Францию, но основатель мессенджера отказался. Штаб-квартира Telegram сейчас расположена в Дубае.

В ту же встречу, как утверждает собеседник WSJ, Макрон с Дуровым обсуждали предоставление ему французского гражданства. Российский бизнесмен все же получил его в 2021 году. Он также является гражданином ОАЭ и карибского островного государства Сент-Китс и Невис, которое выдает свой паспорт в обмен на инвестиции. Дуров не отказывался и от своего российского паспорта.

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