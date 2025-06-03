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Мир

«Переходный возраст» получил статус лучшего мини-сериала

2 минуты чтения 14:06

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии Gotham TV Awards 2025. Триумфатором вечера стал британский мини-сериал «Переходный возраст», одержавший победу в трех из четырех номинаций, в которых был представлен, пишет The Hollywood Reporter.

Четырехсерийная драма о подростке, обвиненном в жестоком убийстве сверстницы, была признана лучшим мини-сериалом. Актер и соавтор проекта Стивен Грэм, исполнивший роль отца подростка, получил награду за лучшую главную роль. Дебютант Оуэн Купер был отмечен как лучший актер второго плана — эту награду он разделил с Дженни Слейт, сыгравшей в драмеди FX «Умираю, как хочу секса». 

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Лучшим драматическим сериалом был признан «Больница Питт» — проект HBO Max о напряженной 14-часовой смене в отделении неотложной помощи больницы Питтсбурга. Исполнивший главную роль актер Ноа Уайли («Скорая помощь») в своей речи назвал сериал «письмом любви экстренным службам… людям, которые последние пять лет работают в самых тяжелых условиях». Сообщается, что второй сезон «Больницы Питт» начнут снимать уже в июне, а премьера ожидается в январе 2026 года.

В комедийных номинациях, в свою очередь, победила «Киностудия» от Apple TV+ — проект Сета Рогена о закулисье Голливуда. Среди других лауреатов — Бен Уишоу («Черные голуби») и Кэти Бейтс («Мэтлок»), получившие награды за роли в драматических сериалах. Награда «Лучшая главная роль в комедийном сериале» досталась Хулио Торресу («Призраки»), а лучшей актрисой второго плана была названа Пурна Джаганнатхан («Парни из Дели»).

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Криминальная драма «Переходный возраст» вышла на Netflix в середине марта 2025 года и стала самым просматриваемым шоу платформы за неделю с 10 по 16 марта. Сериал вызвал широкий общественный резонанс: в Великобритании после его выхода власти объявили о намерении провести в школах специальные занятия для мальчиков, посвященные борьбе с женоненавистничеством. Как сообщалось, соответствующая программа в рамках курса по «Образованию в сфере взаимоотношений, здоровья и полового воспитания» будет представлена до конца учебного года.

Позже появились сообщения о возможном продолжении проекта. Сопредседатели продюсерской компании Plan B Entertainment — Деде Гарднер и Джереми Клейнер — ведут предварительные переговоры с британским режиссером Филипом Барантини, поставившим первый сезон, о создании второго.

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