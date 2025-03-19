Новый сериал Netflix покорил соцсети и возглавил чарты

Новый британский мини-сериал о подростке «Переходный возраст» стал самым просматриваемым шоу на стриминговом сервисе Netflix за период с 10 по 16 марта. Британские газеты назвали его «полным совершенством», а пользователи соцсетей — «кинематографическим шедевром».

«Переходный возраст» — это криминальная драма, рассказывающая историю 13-летнего мальчика, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Сериал состоит из четырех серий, каждая из которых снята одним непрерывным дублем. История рассказывает о пагубном влиянии социальных сетей, в которых продвигаются токсичная маскулинность и женоненавистничество, на некоторых мальчиков-подростков.

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Автором идеи и одним из сценаристов стал Стивен Грэм, который сыграл роль отца мальчика. По его словам, на создание сериала его побудили сообщения в сети о подростках, зарезавших девочек.

«Я просто подумал, что же такого происходит в обществе, что подобные вещи становятся обычным явлением? Я просто не мог этого понять. Поэтому я решил по-настоящему разобраться в этом и попытаться осветить эту проблему», — сказал он в интервью The One Show на Би-би-си.

Драма возглавила топ-10 лучших сериалов на Netflix, став хитом с 24,3 миллионами просмотров за первые четыре дня после выхода. В соцсетях зрители пишут, что их поразила съемка одним непрерывным кадром, для которой, как правило, требуются месяцы репетиций и точное соблюдение таймингов.

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Британский журналист и телеведущий Том Пек из The Times назвал сериал «полным совершенством». Его рецензия началась со словами: «Вау. Просто вау. Я подумываю набрать слово “вау” еще примерно 700 раз, а затем добавить: “Не пропустите этот сериал на Netflix”, и на этом закончить».

Писательница и телеведущая Люси Мэнган из The Guardian назвала драму «самым близким к телевизионному совершенству за последние десятилетия», а телевизионный критик The Telegraph Анита Синг заявила, что это «ударное зрелище».

