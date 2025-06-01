Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери

Лесли Прир убили в собственном доме при загадочных обстоятельствах. Следователи с 2001 года не могли раскрыть преступление, но в 2024 году наконец вышли на след подозреваемого через его дальних родственников. Кто убил Прир и как полиция поймала преступника — читайте в материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



2 мая 2001 года 49-летняя Лесли Прир, сотрудница вашингтонской рекламной компании Specialties Inc, не вышла на работу. Через несколько часов один из коллег Лесли позвонил ее мужу Карлу Прир, но оказалось, что тот не видел ее с самого утра.

Карл заволновался и вернулся домой, туда же приехал и коллега его жены. Войдя в дом, на полу в прихожей они увидели кровь. Карл позвал жену, но никто не ответил. Коллега Прир позвонил 911, и вскоре на место приехали полицейские.

Они нашли тело Прир на втором этаже. Следователи, изучив пятна крови, пришли к выводу, что убийца пытался скрыть следы преступления. «Было очевидно, что кровь пытались убрать», — позже говорила детектив Тара Огюстин. По версии следствия, тело перенесли из прихожей в душевую кабину на втором этаже, после чего включили воду, чтобы смыть следы.

Судмедэксперты зафиксировали на шее Прир глубокие синяки, свидетельствующие о том, что ее задушили. Судя по травмам на черепе полиция решила, что Прир также били об пол и острые края плинтуса в прихожей.

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«Она была самым прекрасным человеком, — вспоминала Прир ее дочь Лорен. — Она была мамой не только для меня, но и для всех моих друзей».

Лесли Прир. Фото: Montgomery County Department of Police

Изначально под подозрение попал муж Лесли, Карл. В первые дни следователи собрали образцы ДНК всех ее знакомых мужчин. Однако биоматериал ни одного из них не совпал с найденным под ногтями убитой. Полиция собрала списки всех родственников и друзей семьи, детективы провели много допросов, но результатов это не принесло.

Время шло, но убийство Лесли Прир так и оставалось не раскрытым.

Не зная, кто убил ее маму, Лорен не могла спокойно жить, она регулярно звонила детективам и справлялась о ходе расследования. По ее словам, Лесли являлась ей во сне. Ждать пришлось 23 года. 18 июня 2024 года в доме 46-летней Лорен раздался телефонный звонок: полиция наконец узнала имя убийцы.

Засада в аэропорту

Еще в 2022 году следователи предложили 10 тысяч долларов за любую информацию, которая приведет к аресту подозреваемого. Они также решили попробовать новый метод, который уже помог раскрыть несколько «повисших» преступлений: детективы отправили кровь с места преступления в лабораторию для проведения «генетического судебно-родословного анализа ДНК».



Этот анализ позволяет проследить генеалогические связи одного человека с другими. Так можно сравнить генетические следы, оставленные подозреваемыми на местах преступлений, с генетическим материалом людей, которые передали свои ДНК в компании, занимающиеся генеалогическими исследованиями. В некоторых случаях это помогает найти родственников подозреваемых.

Тело Лесли Прир выносят из ее дома. Кадр: ABC 7 News — WJLA / Youtube

В деле об убийстве Лесли Прир следователи вышли на двух женщин, проживающих в Румынии. Это стало отправной точкой для детектива Тары Огюстин, которая специализировалась на «повисших» делах и совсем недавно раскрыла изнасилование 40-летней давности.

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В июне 2024 года Огюстин изучила генеалогическое дерево найденных через поиск женщин и обратила внимание, что у них есть дальние родственники с фамилией Глигор, живущие в Соединенных Штатах.

Некий Юджин Глигор упоминался на допросе одного из бывших соседей семьи Прир еще 30 января 2002 года. Это оказался бывший возлюбленный дочери погибшей — Лорен.

Чтобы подтвердить гипотезу о причастности Глигора, следователям нужно было каким-то образом получить свежие образцы его ДНК. Им удалось выяснить, что Глигор 9 июня 2024 года полетит из Лондона в Вашингтонский аэропорт. По одной из версий, которую описывает журналистка Washington Post, изучившая судебные документы, детективы устроили Глигору засаду.

Сотрудник таможни США остановил подозреваемого и попросил пройти в комнату для так называемого «вторичного досмотра». Там на столе стояло несколько бутылок с водой. Глигор попался на приманку: он выпил воду из одной бутылки и ушел, оставив ее на столе. Согласно другой версии, Глигор выбросил бутылку в аэропорту и следователям удалось быстро вытащить ее из мусорки.

Анализ слюны подтвердил: образец совпадает с ДНК, найденным в доме Прир и под ее ногтями.

Чуткий и внимательный

Семьи Прир и Глигор жили рядом, поэтому Лорен и Юджин часто бывали друг у друга в гостях. Ее отец устраивал барбекю, мать готовила пасту, и они все вместе ужинали. Он также ездил с ее семьей за город, где они вместе играли в настольные игры.

Юджин Глигор. Фото: Montgomery County Department of Police

Впоследствии Лорен говорила, что ни в детстве, ни за пять лет романтических отношений не замечала в поведении Юджина ничего необычного.

Лорен знала, что Глигор тяжело переживал развод родителей, а также что у некоторых его родственников был нестабильный характер. Но она никогда не сталкивалась с насилием с его стороны и не подозревала, что он на такое способен. Ее мать всегда тепло отзывалась о Глигоре, однако отец не раз повторял: «Лорен, с ним что-то не так».

После школы Лорен поступила в колледж. Два года они с Юджином пытались поддерживать отношения на расстоянии, но в итоге Лорен решила, что им нужно расстаться. Разговор произошел возле бара Madam’s Organ в северо-западном Вашингтоне. Лорен вспоминала, как сказала что-то вроде: «Мы слишком молоды. Посмотрим, что нас ждет дальше», — и Глигор согласился.

Дом Прир. Кадр: ABC 7 News — WJLA / Youtube

Три года они не общались, а затем произошло убийство Лесли. По словам Лорен, на похоронах было больше сотни человек, но Глигор на них не приехал. Она включила его в список близких и родственников, который составила для полиции, однако детективы так его и не допросили. Это могло быть связано с тем, что вскоре после убийства Лесли Глигор вместе со своей матерью съехал из дома по соседству с семьей Прир. Через девять месяцев после убийства один из соседей предположил, что Глигор может быть причастен к убийству, но полиция проигнорировала зацепку.

Вскоре после убийства Лесли Лорен и Глигор пересеклись в баре в Бетесде, штат Мэриленд. Она рассказала о смерти матери, и тот ответил: «Мне очень жаль».

У них оставались общие друзья, и они виделись на вечеринках. Последний раз они встретились в ресторане в Вашингтоне после поминальной службы общего друга в 2019 году и немного поговорили с глазу на глаз. Погибшая Лесли в разговоре не упоминалась.

Человек, поймавший дзен

Юджина Глигора задержали 18 июня 2024 года, когда он сидел на крыльце своего дома и пил кофе, листая ленту в телефоне.

Глигору грозило обвинение в убийстве первой степени. Его защита пыталась добиться исключения ключевых улик из дела. Адвокаты указывали, что способ, при помощи которого следствие получило ДНК Глигора, нарушил его конституционное право на защиту от необоснованных обысков. Поэтому, утверждали они, собранные доказательства не могут использоваться.

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После ареста его близким было трудно поверить, что он мог пойти на убийство. Друзья, некоторые из которых знали его еще со школы, воспринимали Глигора как приятного и общительного человека. Один из них сказал, что у Глигора было «дзеновское» спокойствие. Единственные признаки возможных проблем, которые они замечали, — это подростковая склонность к шалостям и трудности с алкоголем в прошлом. Не сразу поверила в виновность Глигора и сама Лорен.

Однако Глигор пошел на сделку со следствием и 7 мая 2025 года признал вину в убийстве. Это произошло до того, как суд успел рассмотреть ходатайства защиты об исключении анализов ДНК из дела. При этом мотивы убийства остались неясными.

После того, как Юджин признал вину, Лорен сказала, что «ни за что бы в жизни не подумала, что кто-то из близких мог так поступить».

Теперь Глигору грозит до 30 лет лишения свободы. Приговор ему должны вынести 28 августа 2025 года. «Это не вернет Лесли, но теперь родственники знают, кто это сделал», — сказал прокурор округа Монтгомери Джон Маккарти.

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