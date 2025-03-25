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Мир

Сериал «Переходный возраст» побудил школы бороться с женоненавистничеством

2 минуты чтения 15:51 | Обновлено: 16:01

В школах Великобритании введут уроки для мальчиков по борьбе с женоненавистничеством после выхода криминальной драмы «Переходный возраст». Обновленную программу по «Образованию в сфере взаимоотношений, здоровья и полового воспитания» представят до конца учебного года. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, новый сериал о 13-летнем подростке, обвиняемом в убийстве одноклассницы, стал «достоянием общественности». Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что посмотрел «Переходный возраст» вместе со своими детьми и поддержал инициативу по его показу в учебных заведениях, пишет The Times.

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Источник издания, знакомый с новой программой в школах Великобритании, утверждает, что в нее включат дополнительные материалы, «направленные на поддержку здоровых отношений, борьбу с пагубным поведением и искоренение женоненавистничества». 

По плану, в начальных классах детей будут учить «отстаивать и уважать границы, справляться с разочарованием и учитывать свои и чужие потребности». В средней школе они будут изучать «общение и этику в романтических и сексуальных отношениях». В старших классах ученикам объяснят, как справляться с эмоциями в отношениях, включая гнев и разочарование, а также расскажут о «влиянии женоненавистнического контента и порнографии в интернете на восприятие сексуального поведения».

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Газета сообщает, что школы серьезно намерены усилить борьбу с «культурой инцелов», рассмотренной в сериале, и токсичным влиянием в интернете фигур вроде Эндрю Тейта, обвиняемого в торговле людьми и изнасилованиях, в том числе несовершеннолетних. 

По данным The Times, этот огромный шаг в сфере образования подростков можно назвать «первой победой» соавторов сериала Джека Торна и Стивена Грэма. Исполнительным продюсером шоу является голливудская звезда Брэд Питт. Сам сериал успел покорить соцсети и стал самым просматриваемым шоу на стриминговом сервисе Netflix.

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