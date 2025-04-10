СМИ рассказали о возможном втором сезоне суперхита Netflix «Переходный возраст»

Сериал Netflix «Переходный возраст» могут продлить на второй сезон. Сопредседатели продюсерской компании Брэда Питта Plan B Entertainment Деде Гарднер и Джереми Клейнер ведут предварительные переговоры о создании еще одного сезона проекта с британским режиссером Филипом Барантини, который работал над оригинальным мини-сериалом. Об этом сообщает издание Deadline.

Гарднер отметила, что новая креативная команда хочет «расширить апертуру» сериала, «оставаясь верными его ДНК и не повторяясь». А Клейнер выразил надежду, что соавтор проекта и актер Стивен Грэм, а также сценарист Джек Торн вернутся к работе над вторым сезоном. Официального подтверждения того, что «Переходный возраст» продлят на второй сезон пока нет.

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В марте британский психологический триллер о подростке, который убил одноклассницу под влиянием инцел-культуры стал самым просматриваемым шоу на стриминговом сервисе Netflix за неделю с 10 по 16 числа. СМИ писали о нем, как о «полном совершенстве», а зрители и вовсе называли «кинематографическим шедевром».

«Хочется напечатать слово “вау” раз 700. Не думаю, что я оторвал взгляд от телевизора хоть на секунду. Возможно, я даже не моргнул. Это полное совершенство», — прокомментировал мини-сериал критик британского издания The Times.

Позже стало известно, что «Переходный возраст» побудил власти Великобритании провести в школах уроки для мальчиков по борьбе с женоненавистничеством. Соответствующую программу по «Образованию в сфере взаимоотношений, здоровья и полового воспитания», как сообщалось, должны представить до конца учебного года.