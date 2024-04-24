Арестован богатейший российский силовик

Заместителя министра обороны Тимура Иванова считают одним из самых богатых и влиятельных российских силовиков. 23 апреля его задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере и на следующий день отправили в СИЗО «Лефортово». Некоторые предполагают, что Иванова могли также заподозрить в госизмене. Рассказываем, что известно об одном из самых громких уголовных преследований за последние годы.

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По данным Forbes за 2019 год, Иванов вошел в топ-100 самых богатых российских силовиков. На тот момент годовой доход семьи Иванова оценивался в 136,7 миллиона рублей, а его личный доход — в 13,6 миллиона. В этот же список попал и другой замминистра обороны — Алексей Криворучко.

Журналистка Фарида Рустамова в своем телеграм-канале пишет, что Иванов — «самый высокопоставленный с точки зрения властной иерархии и влиятельности подозреваемый с начала войны». Она отмечает, что раньше в Министерстве обороны только меняли заместителей Шойгу, но не заводили уголовных дел.

За последние восемь лет Иванов получил орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другие награды. В ноябре 2015 года Путин присвоил Иванову звание «Заслуженного строителя», а в 2022 году Иванов стал героем самопровозглашенной ЛНР.

Тимур Иванов устроился в Министерство обороны в 2013 году. Тогда он стал главой «Оборонстроя» — компании, которая специализировалась на строительстве жилья для военнослужащих и других стратегических объектов военного назначения. До этого Иванов, выпускник МГУ имени Ломоносова, работал в департаменте сооружения атомных объектов Минатома и возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго. В 2012 году Иванов занял должность заместителя председателя правительства Московской области Андрея Шарова. Губернатором региона тогда был Сергей Шойгу. Как пишет Forbes, Иванову удалось «хорошо зарекомендовать себя перед главой региона», поэтому после назначения на пост министра обороны Шойгу позвал Иванова с собой. В 2016 году Иванов указом Владимира Путина был назначен на должность заместителя министра обороны. Как писал «Коммерсантъ», Иванову удалось «выполнить несколько поручений особой важности, о которых докладывалось Владимиру Путину». Как отметил источник издания в Минобороны, среди этих поручений было строительство Севастопольского президентского кадетского училища в 2014 году, а годом позже — строительство парка «Патриот», на открытии которого присутствовал Путин. Как пишет РБК, Иванов также курировал скандальную стройку космодрома Восточный, которая сопровождалась несколькими делами о коррупции.

Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместитель Тимур Иванов в военном парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, 19 сентября 2018 года. Фото: Алексей Никольский / Спутник / AFP / Scanpix

Тяжелый люкс и гламур

Бывшая жена Иванова, «светская львица» и предпринимательница Светлана Захарова после начала полномасштабной войны в Украине была замечена изданием «Украинская правда» на отдыхе в Куршевеле во Франции. Журналисты также писали, что Иванов оформил развод с Захаровой, из-за чего осенью 2022 года только он оказался под санкциями.

Как пишет Фарида Рустамова, предполагается, что сейчас Иванов женат на телеведущей Марии Китаевой — сначала она была советником в Министерстве обороны, а затем стала советником новой главы Третьяковской галереи.

Иванов не раз становился главным героем антикоррупционных расследований. В ноябре 2022 года команда Алексея Навального опубликовала расследование, в котором рассказала о гламурной жизни Тимура Иванова и его тогдашней жены Светланы Захаровой.

В руках сотрудников ФБК тогда оказались письма, содержащие планы дорогих домов, документы на яхты и виллы, чеки за антиквариат и украшения, подробности вечеринок и тысячи фотографий, свидетельствующих о роскошной жизни Иванова и Захаровой.

Еще одно расследование деятельности Иванова позднее опубликовал центр «Досье». В материале утверждалось, что Иванов имеет отношение к строительству новых домов в оккупированном Мариуполе. Как пишет «Досье», в 2020 году Иванов содействовал созданию «Военно-строительной компании», которая является генеральным подрядчиком в строительстве домов в оккупированном Мариуполе.

По данным «Досье», фактически строительные работы в Мариуполе выполняет компания «Олимпситистрой» — крупнейший подрядчик Минобороны. С «Олимпситистроем» журналисты связывают другую компанию, «Оборонспецстрой», которая занималась закупками мрамора для особняка Иванова в Тверской области.

Журналисты издания «Проект» также опубликовали расследование об элитной недвижимости Иванова. В материале утверждалось, что семья замминистра владеет земельным участком в поселке «Успенский», стоимость которого может достигать 600 миллионов рублей.

Кроме того, как утверждали журналисты, семья Ивановых, по разным данным, арендует или выкупила квартиру площадью 300 квадратных метров в московском таунхаусе в районе Остоженки.

Тимур Иванов в Басманном районном суде Москвы, 24 апреля 2024 года. Фото: пресс-служба Мосгорсуда / AFP / Scanpix

Речь может идти не только о взятке, но и госизмене

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки. Как сообщает агентство «РИА Новости», в тот же день до задержания он присутствовал на заседании коллегии Минобороны с участием Шойгу. На следующий день Басманный суд отправил его в СИЗО «Лефортово» — там содержатся подозреваемые по делам, которые ведет ФСБ. Иванов свою вину не признал.

Вместе с Ивановым арестовали его друга Сергея Бородина. По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления».

Сергей Бородин ранее упоминался в расследовании проекта «Досье». Журналисты назвали его доверенным лицом Иванова По данным «Досье», Бородин руководит фирмой «Волжский берег», которая построила для Иванова усадьбу в Тверской области.

Однако журналисты утверждают, что Тимура Иванова подозревают в госизмене. Как стало известно «Важным историям», статья о получении взятки в особо крупном размере — лишь публичное обвинение. По словам источников издания, близких к ФСБ, «за коррупцию его бы никто задерживать не стал». Собеседник «Важных историй» утверждает, что Путин отдал приказ о задержании Иванова после того, как его убедили, что речь идет о госизмене.

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Правозащитники проекта «Первый отдел» подтверждают наличие косвенных доказательств, что дело против Иванова возбуждено по статье о госизмене. Адвокат сообщества Евгений Смирнов рассказал: «Оперативной разработкой Иванова занимался департамент военной контрразведки. Этому ведомству не свойственно заниматься коррупционными вопросами». Кроме того, источники «Первого отдела» сообщили, что департамент военной контрразведки проверяет контакты замминистра 2016–2019 годов.

Иванов давно попал в поле зрения правоохранительных органов. Как пишут «Важные истории», это произошло еще в 2017 году, когда Следственный комитет собрал компромат на Иванова по его деятельности в качестве руководителя «Оборонстроя». Тогда за Иванова заступился лично Шойгу, который не дал ход делу. «Он лично звонил Юрьеву (руководителю Департамента военной контрразведки — ДВКР ФСБ. — Прим. «Холода») и матом крыл за то, что ФСБ работает по его близкому», — рассказал следователь СК «Важным историям».

Собеседник ТАСС из правоохранительных органов подтвердил, что за Ивановым наблюдали давно: «Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий».

На публикацию уже отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что пока все еще идет следствие, и сказал: «Сейчас много перетолков, нужно ориентироваться на официальную информацию». Адвокат Иванова Денис Балуев отрицает, что замминистра обвиняют в госизмене. По его словам, речь идет только о получении взятки. Он заявил «Интерфаксу», что защита Иванова будет добиваться его освобождения из СИЗО.