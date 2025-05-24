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Мир

СМИ: Россию заподозрили в причастности к поджогам домов премьера Британии

2 минуты чтения 12:57

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании рассматривают версию о возможной причастности России к недавним поджогам двух домов и автомобиля, связанных с семьей премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимных высокопоставленных силовиков.

Власти расследуют, могут ли люди из России стоять за вербовкой двух граждан Украины и одного гражданина Румынии, которых арестовали по подозрению в совершении этих преступлений. Ранее полиция Британии, как отмечают журналисты, заявляла, что три этих человека «вступили в сговор с неизвестными».

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Источники в разговоре с Financial Times отметили, что в настоящий момент «ведутся дискуссии» о том, как органам власти следует реагировать, если версия о причастности России к поджогам подтвердится. Журналисты отмечают, что даже наличие доказательств о том, что инциденты были спланированы в России, не подтвердит факт прямого участия в их разработке российских властей, а также не укажет на понимание троими задержанными, что их действиями управляли из Кремля.

При этом в настоящий момент подозреваемым предъявлены обвинения не в совершении преступления, угрожающего безопасности страны — их обвиняют по другим статьям уголовного законодательства страны. Ранее расследование вел антитеррористический отдел полиции Лондона, поскольку поврежденное имущество было связано с «высокопоставленной публичной фигурой».

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Financial Times отмечает, что ни один из обвиняемых в поджогах, произошедших в начале мая, не демонстрировал «идеологической близости» к российским нарративам, а один из них публиковал праздничные фото украинских солдат. Полиция официально не комментирует версию о причастности России.

Ранее власти Польши и Литвы обвинили России в организации поджогов на своей территории — ТЦ в Варшаве и магазине IKEA в Вильнюсе в мае 2024 года. Европейские спецслужбы, как сообщали СМИ, уверены, что российские власти готовят новые диверсии на объектах европейской инфраструктуры, которые планируется организовывать и через посредников.

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