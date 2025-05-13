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Криминал

Арестован подозреваемый в поджоге домов премьера Великобритании

2 минуты чтения 15:18

Полиция Лондона утром 13 мая арестовала 21-летнего мужчину по подозрению в поджогах двух домов и автомобиля, связанных с семьей премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает британская газета The Times. 

В воскресенье в районе Холлоуэй на севере Лондона произошло возгорание у входной двери дома, связанного с политиком. По данным The Times, здание было переоборудовано в многоквартирный дом. Вчера пожар случился в доме семьи Стармера в районе Кентиш-Таун, а 8 мая на той же улице загорелся автомобиль. Полиция связывает все три происшествия между собой.

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The Times сообщает, что дом с четырьмя спальнями в Кентиш-Таун стоимостью около двух миллионов фунтов Стармер сдает в аренду после того, как стал премьер-министром и переехал в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

За расследование взялся антитеррористический отдел полиции Лондона. Силовики объясняют это «мерами предосторожности», связанными с тем, что имущество относится к «высокопоставленной публичной фигуре». Полиция считает, что подозреваемый совершал поджоги с намерением подвергнуть опасности жизнь людей. По данным полиции, у дома в районе Холлоуэй была повреждена входная дверь, о пострадавших и других повреждениях в результате пожаров не сообщается.

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Министр внутренних дел Иветт Купер заявила в эфире BBC Breakfast, что Стармер поблагодарил экстренные службы за расследование. Она не стала комментировать подробности дела.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер занимает пост премьер-министра Великобритании с июля прошлого года. До этого он четыре года занимал пост лидера Официальной оппозиции Его Величества.

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