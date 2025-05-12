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Мир

Польша обвинила Россию в организации поджога ТЦ в Варшаве

2 минуты чтения 07:48

К поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве причастны российские спецслужбы. Об этом говорится в совместном заявлении министра юстиции Польши Адама Боднара и главы МВД страны Томаша Семоняка, которое опубликовано на сайте правительства.

«На основании собранных доказательств мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами», — сказано в нем. По словам министров, польские власти располагают глубокими знаниями о порядке и ходе поджога», а также о том, как он был «задокументирован» поджигателями. Они также сообщили, что часть подозреваемых уже задержана, а личности остальных установлены.

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Крупнейший в Варшаве крытый рынок Marywilska 44 загорелся 12 мая 2024 года. Пожар возник сразу в нескольких местах и быстро распространился, охватив все здание. В результате сгорели 1400 торговых точек, но никто не пострадал.

5 мая 2024 года европейские спецслужбы предупредили о готовящихся Россией диверсиях по всей Европе. Как сообщалось, Россия начала активно готовить взрывы, поджоги и другие диверсии с целью нанесения ущерба европейской инфраструктуре. Представители спецслужб считали, что диверсии могут быть организованы и через посредников, и напрямую. При этом, они подчеркивали, что Россия «практически не беспокоится о гибели гражданского населения». 

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В сентябре 2024 года Международный консорциум журналистов OCCRP и издания Delfi, Paper Trail Media, ZDF и Der Standard опубликовали совместное расследование, в котором рассказали о вербовке российскими спецслужбами европейцев для проведения диверсий. В частности, они обнаружили телеграм-бот, в котором предлагалось вознаграждение за шпионаж на военных базах, поджог техники НАТО и убийства. 

17 марта 2025 года Генеральная прокуратура Литвы заявила, что поджог магазина IKEA в Вильнюсе в мае прошлого года, был диверсией, которую организовали российские спецслужбы.

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