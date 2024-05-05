Россия начала готовить масштабные диверсии в Европе

Европейские спецслужбы предупредили о готовящихся диверсиях по всей Европе со стороны России. Об этом сообщает Financial Times.

По мнению представителей разведки, Россия уже начала активно готовить взрывы, поджоги и другие виды нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории. Спецслужбы считают, что диверсии могут быть организованы и через посредников, и напрямую. При этом, как утверждает издание, Россия «практически не беспокоится о гибели гражданского населения». Причина диверсий — взятый Москвой курс на постоянный конфликт с Европой.

Financial Times отмечает, что представители разведывательных управлений европейских стран все чаще предупреждают об угрозах диверсий и заявляют, что у них есть свидетельства подготовки Россией подобных операций.

«Мы оцениваем риск контролируемых (Россией — Прим. «Холода») актов саботажа как значительно возросший», — заявил Томас Хальденванг, глава немецкой внутренней разведки. Он считает, что Россия может спокойно проводить операции на европейской территории «с высоким потенциалом ущерба».

В качестве примера уже совершенных операций издание приводит арест двух граждан России и Германии, которых подозревают в подготовке поджога на складе с грузами помощи для Украины. В Швеции службы безопасности расследуют серию недавних железнодорожных аварий, которые, как подозревают спецслужбы, могут быть актами саботажа со стороны России.

Кроме того, как отмечает издание, Россия попыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах. Как заявила Служба внутренней безопасности Эстонии, сотрудники российской разведки в феврале совершили нападение на машину министра внутренних дел страны и на журналистов.

Старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс утверждает: «Очевидный вывод заключается в том, что активность России возросла <...> Невозможно сказать, является ли это отражением того факта, что россияне вкладывают в это больше ресурсов; становятся ли они более небрежными и их ловят; или же западная контрразведка просто стала лучше обнаруживать и пресекать это».

Один из высокопоставленных представителей европейского правительства заявил, что через службы безопасности НАТО поступает информация о «ясных и убедительных действиях России», которые были скоординированными и масштабными.

В то же время неназванный представитель разведки заявил, что диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать отдельно от других операций. Он считает, что наращивание активности России отражает ее цель оказать максимальное давление «по всем направлениям». По его словам, Путин в настоящее время чувствует себя «смелее» и будет стараться изо всех сил продвигать свои позиции в Европе посредством дезинформации, саботажа или хакерства.

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