Пентагон сообщил о российском кинетическом оружии в космосе

В последние несколько лет Пентагон стал свидетелем запуска Россией в космос кинетического оружия. Об этом, выступая на слушаниях в Сенате Конгресса США, заявил командующий американскими Космическими силами генерал Ченс Зальцман. Трансляция заседания велась на ютуб-канале Defence Now.
«За последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские продемонстрировали очень агрессивные возможности на орбите. Они выпустили то, что можно было бы считать кинетическими аппаратами поражения», — подчеркнул Зальцман.
В начале марта президент США Дональд Трамп объявил о создании в Соединенных Штатах новой системы глобальной противоракетной обороны «Золотой купол». Он утверждал, что система будет способна обнаружить, отследить и перехватить атакующие США ракеты, а ее строительство завершится уже в 2029 году.
В свою очередь, в Пентагоне ранее уже заявляли об усилиях, которые прикладывает Москва для размещения вооружений в космосе. Так, в начале мая 2024 года, выступая в Конгрессе США, представитель американского военного ведомства Джон Пламб рассказал, что Россия разрабатывает ядерное оружие для борьбы со спутниками.
«Россия разрабатывает и, если мы не разубедим ее, в конечном итоге запустит в космос ядерное оружие неизбирательного действия», — сказал тогда он, подчеркнув, что такое оружие будет угрожать всем без исключения космическим аппаратам на околоземной орбите.
Спустя несколько недель пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в ночь с 16 на 17 мая Россия запустила на орбиту Земли противоспутниковое оружие. По его словам, запущенный Россией спутник способен атаковать другие космические аппараты на своей орбите.
В то же время Владимир Путин утверждал, что Москва «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе». При этом, по его словам, США блокируют инициативы России о запрете подобного оружия.