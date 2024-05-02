Пентагон предупредил о разработке Россией ядерного оружия для борьбы со спутниками

Представитель Пентагона Джон Пламб, выступая в Конгрессе США, рассказал, что Россия разрабатывает ядерное оружие для борьбы со спутниками. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

«Россия разрабатывает и, если мы не разубедим ее, в конечном итоге запустит в космос ядерное оружие неизбирательного действия», — заявил Пламб, подчеркнув, что такое оружие будет угрожать всем без исключения космическим аппаратам на околоземной орбите.

По его словам, угроза «не является непосредственной», однако Пентагон и администрация Байдена обеспокоены этой угрозой.

Отвечая на вопросы конгрессменов, Пламб рассказал, что в результате применения такого оружия низкая околоземная орбита станет непригодной для использования, возможно, на год из-за радиации от ядерного взрыва.

Он оговорился, что последствия применения такого оружия сложно оценить и они будут зависеть от мощности ядерного заряда. В то же время в Пентагоне полагают, что в результате такого взрыва будут повреждены или уничтожены большинство находящихся на околоземной орбите спутников.

«Разрабатываемое Россией оружие может представлять угрозу для всех спутников, эксплуатируемых странами и компаниями по всему миру, а также для жизненно важных служб связи, метеорологии, сельского хозяйства, торговли и национальной безопасности», — заявил Пламб.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин, не упоминая конкретное оружие, разрабатываемое Россией, заявил на очередных слушаниях в Палате представителей, что ядерный взрыв в космосе «будет иметь разрушительные последствия».

«Мы считаем безответственным даже рассматривать возможность размещения или использования ядерного устройства в космосе», — добавил он.

В феврале 2024 года председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер выступил с заявлением, в котором призвал американские спецслужбы и военных рассекретить данные о новом оружии, которое разрабатывает Россия.

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