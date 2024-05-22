Россия могла запустить противоспутниковое оружие

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в ночь с 16 на 17 мая Россия запустила противоспутниковое оружие. Об этом сообщает ВВС.

По словам Райдера, запущенный Россией на низкую околоземную орбиту спутник способен атаковать другие похожие космические аппараты. Пресс-секретарь утверждает, что на этой же орбите находятся правительственный спутник США.

Райдер добавил, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией, а правительство США должно быть готово защищать свои интересы. Россия официально не комментировала заявления представителя Пентагона.

Райдер утверждает, что спутник «Космос 2576» был запущен с российского космодрома Плесецк. При этом в телеграм-канале государственного космического агентства «Роскосмос» появилось сообщение о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту. Ведомство утверждает, что запуск был осуществлен «в интересах Министерства обороны Российской Федерации».

Ранее стало известно, что еще до начала войны в Украине Россия запустила спутник, предназначенный для испытания компонентов ядерного оружия. В то же время в Кремле заявили, что спутник используется для научных исследований.

О том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, американские СМИ предупредили в феврале этого года. Анонимные источники в правительстве США утверждали, что такое оружие может использоваться для уничтожения американских спутников. В то же время неназванные источники американских СМИ заявили, что Россия пока только разрабатывает оружие и далека от его запуска.

В Кремле эти заявления назвали «уловками Белого дома». Вскоре представитель Пентагона Джон Пламб подтвердил, что Россия разрабатывает противоспутниковое ядерное оружие.

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