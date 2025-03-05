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Мир

Трамп пообещал американцам «золотой век» и «Золотой купол»

10:26 05.03.2025

Дональд Трамп выступил с посланием перед Конгрессом, в ходе которого он сделал несколько громких заявлений. В частности, американский президент обвинил своего предшественника Джо Байдена в «экономической катастрофе», пообещал, что США станут «самым безопасным, богатым и процветающим обществом в мире», заявил о начале «золотого века» для страны и рассказал о желании создать и развернуть новую систему противоракетной обороны под названием «Золотой купол». 

В ходе своей речи, которая длилась полтора часа, Трамп говорил об экономике и пошлинах, урегулировании войны в Украине и письме президента Владимира Зеленского, о борьбе с политикой разнообразия, планах, будущем страны и конечно собственных достижениях. 

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«Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел», — сказал Трамп, добавив, что США водрузят свой флаг на Марсе и «далеко за его пределами».

Не забыл Трамп про Гренландию, заявив, что поддерживает право страны на самоопределение и по-прежнему готов принять ее в состав США. При этом он подчеркнул, что Америка добьется присоединения Гренландии в любом случае. Он также заявил, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом, так как американская компания заключила соглашение о покупке там портов. 

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Кроме того, глава Белого дома объявил, что Конгресс должен выделить средства на создание полностью американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». «Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита «Золотой купол» для защиты нашей родины, полностью сделанного в США», — сказал Трамп. 

Также он заявил, что за 43 дня на посту его команда достигла большего, чем большинство администраций смогли достигнуть за четыре или за восемь лет и пообещал, что это только начало. 

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