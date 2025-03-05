Трамп пообещал американцам «золотой век» и «Золотой купол»

Дональд Трамп выступил с посланием перед Конгрессом, в ходе которого он сделал несколько громких заявлений. В частности, американский президент обвинил своего предшественника Джо Байдена в «экономической катастрофе», пообещал, что США станут «самым безопасным, богатым и процветающим обществом в мире», заявил о начале «золотого века» для страны и рассказал о желании создать и развернуть новую систему противоракетной обороны под названием «Золотой купол».

В ходе своей речи, которая длилась полтора часа, Трамп говорил об экономике и пошлинах, урегулировании войны в Украине и письме президента Владимира Зеленского, о борьбе с политикой разнообразия, планах, будущем страны и конечно собственных достижениях.

Что о войне знает Дональд Трамп? Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле Политика 4 минуты чтения

«Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел», — сказал Трамп, добавив, что США водрузят свой флаг на Марсе и «далеко за его пределами».

Не забыл Трамп про Гренландию, заявив, что поддерживает право страны на самоопределение и по-прежнему готов принять ее в состав США. При этом он подчеркнул, что Америка добьется присоединения Гренландии в любом случае. Он также заявил, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом, так как американская компания заключила соглашение о покупке там портов.

Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних и изнасиловании С одной из девушек он познакомился, когда ей было 13, другая присылала ему интимные фото в 15 лет. Рэпер пока не прокомментировал обвинения Общество 12 минут чтения

Кроме того, глава Белого дома объявил, что Конгресс должен выделить средства на создание полностью американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». «Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита «Золотой купол» для защиты нашей родины, полностью сделанного в США», — сказал Трамп.

Также он заявил, что за 43 дня на посту его команда достигла большего, чем большинство администраций смогли достигнуть за четыре или за восемь лет и пообещал, что это только начало.