Под гигантским давлением

В России ужесточаются репрессии против ЛГБТК+ людей: Госдума в первом чтении приняла закон о запрете трансгендерного перехода, а Минздрав собирается создать психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей. Многие (но не все) члены ЛГБТК+ сообщества полагают, что это верный знак внедрения в России насильственной конверсионной терапии — ряда ненаучных методик, ориентированных на искоренение «нетрадиционной» ориентации и смену гендерной идентичности у ЛГБТК+ людей. «Холод» публикует список организаций и инициатив, которые помогают ЛГБТК+ людям в России и за ее пределами, и рассказывает, как к ним можно обратиться за помощью или поддержать.

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Российские власти планомерно наращивают давление на ЛГБТ-организации: вносят их в список «иноагентов» и ликвидируют, принимают репрессивные законы, которые приравнивают их деятельность — информирование о проблемах ЛГБТК+ сообщества в России — к «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола (неправильное определение трансгендерного перехода)», штрафуют их основателей и тоже признают их «иноагентами». ЛГБТ-активисты все чаще говорят о «потере сообщества» — многие организации закрылись или стали существовать на полуанонимной основе из-за повышенного внимания со стороны правоохранительных органов и роста нетерпимости к ЛГБТК+ в российском обществе на фоне войны и противостояния «западным ценностям».

«Российская ЛГБТ-сеть»

Самая крупная в России и единственная межрегиональная ЛГБТ-организация, была основана в 2006 году. По словам главы организации, сотрудники сети были первыми ЛГБТК+ активистами, которым удалось провести официальную встречу с уполномоченным по правам человека в РФ, и в числе прочих инициатив добивались признания пострадавших при советской власти гомосексуалов жертвами политических репрессий.

Сейчас «Российская ЛГБТ-сеть» оказывает бесплатную правовую, психологическую и экстренную помощь, борется за равенство. Проект также помогает жертвам ненависти, дискриминации, борется с запретом свободы собраний и незаконными задержаниями ЛГБТК+ активистов, исследует положение сексуальных меньшинств в России.

Как поддержать? Оформить пожертвование, подписаться на «Российскую ЛГБТ-сеть» в соцсетях: телеграм, инстаграм, твиттер.

Как получить помощь? Заполнить анкету на сайте или позвонить на горячую линию.

«СК SOS»

Северокавказская кризисная группа была создана в 2021 году, однако ее основатели занимаются эвакуацией ЛГБТ-людей из региона с 2017 года — тогда впервые стало известно о массовых репрессиях геев в Чечне. Самые резонансные дела, к которым были причастны основатели организации, — кейсы Идриса Арсамикова и Максима Лапунова. Их похитили по подозрению в гомосексуальности и пытали в неофициальных тюрьмах для геев. Обоих мужчин удалось вывезти из страны. Лапунов впоследствии стал первым человеком, который открыто заявил о преследовании геев в Чечне.

«СК SOS» и сейчас продолжает помогать ЛГБТК+ людям, которые столкнулись с преследованием на Северном Кавказе. Организация оказывает юридическую, финансовую, медицинскую и психологическую помощь, а также ищет жилье и помогает покинуть регион.

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В прошлом году «СК SOS» добилась пропуска четырех сестер Хадижат и Патимат Хизриевых, Аминат Газимагомедовой и Патимат Магомедовой в Грузию. Российские пограничники удерживали уроженок Дагестана, которые бежали из дома из-за насилия, на Верхнем Ларсе под выдуманными предлогами и ждали, пока за ними приедут их родственники.

Как поддержать? Сделать пожертвование, стать частью команды, подписаться на социальные сети проекта: телеграм, инстаграм,твиттер.

Как получить помощь? Отправить заявку по почте или обратиться в бот в телеграме.

«Выход»

Российская правозащитная инициативная группа, основанная в 2008 году. Предоставляет бесплатную юридическую и психологическую помощь членам ЛГБТ-сообщества и их близким, сопровождает дела, связанные с нарушением прав по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности, организует такие культурные мероприятия, как «КвирФест», ведет просветительскую и исследовательскую деятельность.

«Выход» также создал программу «Транс*миссия», которая призвана объединять русскоязычных небинарных персон (людей, чья идентичность не умещается в бинарную гендерную систему, согласно которой существует только два гендера — женский и мужской), транс- и детранс- (совершивших обратный переход) людей из разных стран.

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Как получить помощь? Записаться на консультацию на сайте.

«DELO LGBT+»

Правозащитная инициатива, занимающаяся юридической защитой ЛГБТ-людей в России. Правозащитники из команды DELO LGBT+ консультируют ЛГБТ-родителей и оказывают юридическую помощь ЛГБТ-активистам, людям, попавшим на подставные свидания и столкнувшимся с дискриминацией. Всего у организации 76 доверителей и 97 дел, в прошлом году проект приобрел более 50 новых доверителей, а его сотрудники провели 360 консультаций и обеспечили безопасность на 14 ЛГБТ-мероприятиях.

Вместе с коллегами из организаций Queer Svit и «Сфера» помогали Сюй Хаояну, которого выдворили из России за «ЛГБТ-пропаганду» и отправили в Китай, где также плохо относятся к геям и где его обвиняли в ухудшении дипломатических отношений между странами.

Как поддержать? Отправить донат, подписаться на социальные сети проекта: телеграм.

Как получить помощь? Отправить заявку на консультацию.

«Сфера»

Правозащитная организация, которая защищает права квир-людей с 2011 года и стремится улучшить положение ЛГБТ+ в России. Несмотря на то что в прошлом году решением петербургского суда было ликвидировано юридическое лицо «Сферы», фонд продолжает работать: предоставлять юридическую, психологическую и экстренную помощь членам российского ЛГБТ+ сообщества, сопровождать судебные дела, связанные с нарушением прав ЛГБТ+ людей, и отслеживать случаи ущемления прав представителей сексуальных меньшинств в России. Проводит международные кампании по защите прав ЛГБТ+ сообщества в России и обучает юристов и психологов.

Как поддержать? Перевести донат и поддержать «Сферу» в соцсетях: телеграм, инстаграм, твиттер.

Как получить помощь? Написать в бот или заполнить одну из подходящих анкет на сайте.

«Queer Svit»

Это международный проект, который помогает пострадавшим от войны квир-людям и представителям расовых меньшинств эвакуироваться в безопасные места. Проект основала журналистка Анна-Мария Тесфайе. Помогли ей в этом ее единомышленники, в том числе украинский блогер Александр Дмитриенко, известный как Похититель ароматов.

Сейчас Queer Svit продолжает помогать ЛГБТК+ людям и представителям этнических меньшинств из России, Украины и Беларуси, которых затронула война. Оказывает информационное и юридическое содействие и в экстренных случаях помогает с релокацией.

Как поддержать? Стать волонтером Queer Svit, оказать финансовую помощь проекту или подпиcаться на него в соцсетях: телеграм, инстаграм, твиттер.

Как получить помощь? Заполнить заявку на помощь.

«Центр Т»

Эта инициативная группа помогает трансгендерным и небинарным людям, персонам, находящимся в гендерном поиске и проходящим детранзишн (обратный переход), и их близким в России. Организовывает терапевтические группы и встречи, проводит сборы средств для людей в кризисном положении и обучает российских специалистов работе с транслюдьми. В этом году «Центр Т» впервые начал предоставлять убежище (шелтер) для транслюдей на территории России.

Как поддержать? Стать волонтером, оформить платеж, купить мерч, подписаться на «Центр Т» в соцсетях: телеграм.

Как получить помощь? Оставить заявку на сайте, присоединиться к чату или записаться на терапевтическую группу.

Фото: Михаил Метцель / AP / Scanpix

«Quarteera»

Это сообщество создали русскоязычные ЛГБТК+ люди, живущие в Германии. Волонтеры организации помогают квир-людям из России, Беларуси, Узбекистана и Украины переехать в Германию и интегрироваться в местную культуру. Оказывают информационную и консультационную помощь, организуют прайды и другие мероприятия для сообщества и ведут просветительскую работу.

Как поддержать? Отправить донат, приобрести мерч, стать волонтером или поддержать в соцсетях: телеграм, инстаграм, фейсбук.

Как получить помощь? Написать на почту по вопросам беженства, вступить в членство.

«EQUAL PostOst»

Европейская правозащитная организация, помогающая ЛГБТК+ людям из постсоветских стран. Предоставляет юридическую и психологическую поддержку, помогает преследуемым ЛГБТК+ активистам эмигрировать и интегрироваться в странах евросоюза, консультирует других членов ЛГБТК+ сообщества по вопросам миграции и легализации.

Как поддержать? Оформить донат, стать волонтером.

Как получить помощь? Написать на почту, в бот проекта или позвонить на указанные на сайте телефонные номера.

«КилькоТ»

Проект появился из-за признания «иноагентом» и закрытия фонда «Т-Действие», штат организации переехал в новую структуру. Они проводят юридические и психологические консультации, организуют тематические мероприятия, проводят тестирование на ВИЧ и сифилис и образуют дружественное сообщество для транслюдей в России.

Как поддержать? Оформить платеж или подписаться на соцсети: телеграм, инстаграм.

Как получить помощь? Оставить заявку на почте «КилькоТа» и найти дружественного психолога, обратиться в бот проекта, чтобы пройти анонимное тестирование на ВИЧ, получить юридическую консультацию или пообщаться с другими транслюдьми об их опыте трансперехода.

«Радужный мир»

Пермская инициативная группа поддержки ЛГБТ-людей. Оказывает психологическую и юридическую помощь, проводит мероприятия, направленные на преодоление дискриминации в отношении ЛГБТ, и занимается мониторингом положения сообщества в Пермском крае.

Как поддержать? Подписаться на проект в соцсетях: телеграм, инстаграм.

Как получить помощь? Записаться на правовую или психологическую консультацию на сайте, задать вопрос волонтеру организации в телеграм или связаться с дружественным «Радужному миру» психологом.

«Максимум»

Мурманская региональная правозащитная организация. Помогает квир-людям и всем пострадавшим от гомофобии, ксенофобии, трансфобии и их близким. Проводит семинары и консультации о профилактике ВИЧ-инфекции, делает анонимное экспресс-тестирование и раздает средства контрацепции, оказывает правовую и психологическую помощь членам ЛГБТК+ сообщества, организует мероприятия для транслюдей, встречи для ЛГБТ-женщин и мужчин и приглашает желающих посетить комьюнити-центр.

Как поддержать? Подписаться на «Максимум» в социальных сетях: инстаграм, фейсбук.

Как получить помощь? Заполнить анкету на сайте.

Маяк

Дальневосточное общественное движение было основано в 2012 году несколькими активистками, которые мечтали создать в городе безопасное пространство для ЛГБТ-сообщества. «Маяк» начинал с того, что организовывал городские турниры по бадминтону и волейболу для ЛГБТ-людей. Сейчас проект оказывает социально-психологическую, правовую и, в случаях надобности, экстренную помощь ЛГБТ-людям и женщинам, пережившим насилие. Организация проводит группы поддержки, ведет просветительскую деятельность с целью рассказать ЛГБТ-людям об их правах и способах за них бороться. Проводит школу активизма и обучает врачей корректному отношению к квир-людям.

Как поддержать? Отправить пожертвование и подписаться в соцсетях: телеграм.

Как получить помощь? Позвонить на горячую линию в кризисной ситуации, оставить заявку о помощи на сайте.

Фото: SOPA / Alamy / VIda Press

«Справимся вместе»

Первый и единственный центр помощи пострадавшим от домашнего насилия, который специализируется на ЛГБТ+ людях. Проект предоставляет юридическую, психологическую и экстренную помощь по релокации ЛГБТ+ людям, столкнувшимся с насилием в семье, и помогает квир-людям, самим проявляющим агрессию. Также занимается освещением проблемы домашнего насилия в ЛГБТ+ сообществе и образовывает юристов и психологов, сотрудничающих с проектом.

Как поддержать? Купить мерч «Справимся вместе», перевести деньги, подписаться на проект в соцсетях: телеграм, инстаграм.

Как получить помощь? Записаться на подходящую консультацию на сайте или оставить свой контактный номер в кризисной ситуации.

«Ресурсный центр для ЛГБТ»

Центр помощи ЛГБТ-людям в Екатеринбурге. Предоставляет бесплатные правовые, психологические консультации и экстренную помощь для квир-людей. В рамках своего комьюнити-центра проект проводит различные мероприятия для ЛГБТ-персон и их близких, ведет просветительскую деятельность и публикует исследования о положении ЛГБТ-людей в Свердловской области.

Как поддержать? Сделать пожертвование, купить мерч, следить за проектом в соцсетях: телеграм.

Как получить помощь? Связаться с психологом через сайт, узнать больше о проводимых в центре группах психологической поддержки и мероприятиях для ЛГБТ-людей.

«СНеГ»

Небинарная инициатива «СНеГ» создана петербургскими активистами пять лет назад. Проект задумывался как комфортное и безопасное пространство для общения внутри сообщества. Сейчас у него более широкий профиль: «СНеГ» не только устраивает группы поддержки для небинарных, гендерно-неконформных людей и персон, находящихся в гендерном поиске, в Санкт-Петербурге, но и помогает социализироваться ЛГБТ-людям с особенностями, проводит консультации и выполняет функции информационного ресурса для ЛГБТК+ людей в России. С недавних пор помогает ЛГБТК+ людям собирать средства на прохождение срочных медицинских комиссий.

Как поддержать? Отправить пожертвование (реквизиты указаны в шапке телеграм-канала).

Как получить помощь? Записаться на группы и встречи в телеграме, писать в комментарии, чтобы получить помощь в сборе средств на комиссию.

«Эгида»

Этот проект создала команда опытных кризисных менеджеров и ЛГБТК+ активистов 5 декабря 2022 года — в день, когда президент Путин подписал закон о «запрете пропаганды ЛГБТ+». «Эгида» предоставляет экстренную помощь ЛГБТК+ людям, находящимся в опасности из-за квирфобии, и оказывает помощь всем, кто столкнулся с насилием, мотивированным ненавистью к ЛГБТК+ сообществу, по всей России, кроме Северо-Кавказского региона.

В частности, помогает людям, подвергающимся домашнему насилию или травле из-за их гендерной идентичности или сексуальной ориентации, людям в ситуациях аутинга (принудительное раскрытие сексуальной ориентации или гендерной идентичности) и жертвам шантажа. Организовывает релокацию ЛГБТК+ людей в кризисных ситуациях, обеспечивает их бесплатным жильем, психологической и юридической поддержкой, помогает найти работу на новом месте.

Как получить помощь? Заполнить гугл-форму.

«Московский комьюнити центр для ЛГБТ+ инициатив»

Комьюнити-центр и шелтер для ЛГБТ-людей в Москве. Также предоставляет юридическую и психологическую помощь.

Как поддержать? Стать волонтером МКЦ, поддержать проект в соцсетях: в телеграме, инстаграме, фейсбуке.

Как получить помощь? Записаться на группу поддержки, подать заявки на пребывание в шелтере, получение психологической и юридической помощи.

«Ресурс ЛГБТКИА Москва»

Центр социально-психологических и культурных проектов для ЛГБТКИА-людей. В нем проводят психологические и правовые консультации, коуч-сессии, группы психологической поддержки, тематические семинары, мастер-классы и различные мероприятия для представителей ЛГБТКИА-сообщества. Проект также организовывает литературные, семейные, языковые и музыкальные клубы.

Как поддержать? Подписаться на проект в соцсетях: в телеграме, инстаграме, фейсбуке.

Как получить помощь? Записаться на одно из проводимых в центре мероприятий.

Телеграм-канал «ЛГБТ-беженство в Испании»

Ресурс предоставляет информационную поддержку ЛГБТК+ людям, которые хотят эмигрировать из России в Испанию, и приглашает их быть частью российского ЛГБТК+ комьюнити по приезде. В частности, присоединиться к дружественному ему русскоязычному ЛГБТИ+ сообществу в Барселоне под названием «Queer ДОМ», где в прошлом году проходил кинофестиваль «Бок о бок».

Как поддержать? Подписаться на проекты в соцсетях: в телеграме и инстаграме.

Как получить помощь? Ознакомиться с материалами в телеграм-канале, прийти в «Queer ДОМ».



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