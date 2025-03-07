Участнице «Евровидения» запретили выступать с песней про пение

Участнице «Евровидения-2025» от Мальты Мириане Конте запретили выступать с песней под названием Kant из-за опасений по поводу его произношения. Европейский вещательный союз потребовал внести изменения в название композиции и текст песни, сообщает портал Eurovisionworld.

«Kant» — на мальтийском языке означает «пение», однако его произношение очень похоже на оскорбительный английский термин, который можно перевести как «тупая или неприятная персона». В США это слово считает оскорбительным для женщины.

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«Хотя я шокирована и разочарована, особенно с учетом того, что у нас осталось меньше недели, чтобы представить песню, я обещаю вам следующее: шоу продолжится — Дива НЕ сдастся», — написала Конте на своей страничке в инстаграме.

Изначально песню Конте одобрили в ее первоначальном виде, но затем Европейский вещательный союз изменил свое решение. Как именно изменится песня мальтийской участницы, неизвестно.

Вся композиция была построена на слове Kant, уточняет телеграм-канал «Антиглянец», добавляя, что Конте «как бы поет про то, как она хороша в пении, но все понимают, что на самом деле имеется в виду». Автор телеграм-канала предполагает, что мальтийцы, вероятно, хотели впечатлить зрителей конкурса игрой слов.

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Однако этим остались недовольны представители канала Би-би-си, который транслирует «Евровидение» в Великобритании. Там ранее заявили, что точно не пропустят такую песню.

Национальная вещательная компания Мальты пока никак не отреагировала на этот запрет. Окончательный срок подачи заявок на конкурс установлен на 10 марта.