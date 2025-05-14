Названы победители первого полуфинала «Евровидения»

13 мая в швейцарском городе Базель прошел первый финал «Евровидения-2025». В нем приняли участие представители 15 стран. В финал вместе с Испанией, Италией и Швейцарией, которые прошли в него автоматически, вышли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.

Так, в финал не попали пять участников первого полуфинала: Словения, Азербайджан, Бельгия, Хорватия и Кипр. Второй полуфинал пройдет 15 мая, а финал — 17 мая. Швейцария впервые принимает конкурс с 1989 года — годом ранее победу стране принесло выступление Селин Дион в Дублине. В этот раз конкурс приехал в Швейцарию после победы исполнителя Nemo с оперно-хип-хоповым треком The Code.

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Среди фаворитов первого финала оказался дуэт KAJ (Швеция) c песней Bara Bada Bastu («Давай просто попаримся»). Букмекеры предполагают, что KAJ одержит победу в этом году. При этом власти города Мальме, где «Евровидение» проходило в прошлом году, отказались принимать конкурс еще раз в случае победы Швеции в финале, поскольку тогда в городе прошло несколько крупных демонстраций против участия Израиля, а расходы на охрану правопорядка увеличились более чем вдвое по сравнению с первоначальным бюджетом.

Также в числе фаворитов конкурса значится Томми Кэш (Эстония), который представил песню Espresso Macchiato. Клип на песню сняла российский режиссер Алина Пязок, которая известна по работе над клипами Little Big. Ранее итальянские чиновники подали официальный протест на песню Томми Кэша, в которой итальянца, по их мнению, «ассоциируются с привычными клише о кофе и спагетти».

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Кроме того, в марте этого года сообщалось, что представительнице Мальты Мириане Конте запретили выступать с песней Kant — название песни созвучно с оскорбительным английским термином, тогда как на мальтийском языке означает «пение». Сейчас на сайте «Евровидения» указано, что певица выступит с песней Serving.

Россия перестала принимать участие в конкурсе после начала войны в Украине.