Кадыров попросил освободить его от должности

Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов покинуть свою должность, и попросил, чтобы его «освободили от нее». Он надеется, что у его преемника будут «свои инициативы и свое видение». Об этом Кадыров рассказал «Чечне сегодня».

В разговоре с журналистами Кадыров отметил, что регулярно «слышит» слухи о своей отставке. Он не уточнил, планирует ли он обратиться с заявлением об отставке к Владимиру Путину в ближайшее время.

Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат, — заявил Кадыров.

Позднее в своем телеграм-канале Кадыров написал, что многие «не поняли» его слов об отставке. «Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин», — написал он и назвал себя «пехотинцем» и «командным человеком», исполняющим приказ.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, до избрания главой республики он более года занимал должность председателя правительства Чечни. На данный момент он занимает свой пост дольше всех среди губернаторов российских регионов. В последний раз выборы главы Чечни прошли в сентябре 2021 года, Кадыров набрал на них 99,7%. Его полномочия должны истечь в 2026 году. В 2023 году чиновник объявлял о намерении выставить свою кандидатуру и во время следующей избирательной кампании.

Ранее СМИ сообщали о смертельной болезни Кадырова

В 2024 году «Новая Газета Европа» выпустила расследование, в котором сообщалось о смертельной болезни Кадырова. Со ссылкой на источники в ЦКБ Управления делами президента России и в Управлении ФСБ по Чечне журналисты утверждали, что у главы республики развилось неизлечимое заболевание — некроз поджелудочной железы.

«Новая Газета Европа» утверждала, что Кадыров регулярно проходит курсы лечения в Москве, которые якобы не помогают улучшить состояние здоровья политика и приводят к его длительному отсутствию в публичном пространстве. Источники отметили, что впервые диагноз Кадырову поставили еще в 2019 году.

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С тех пор Кадыров, как утверждалось, использует формулировку при описании своих отпусков «в связи со временной нетрудоспособностью» и открыто рассказывает о необходимости отдыха из-за проблем со здоровьем, однако, как отмечают журналисты, ссылается на менее серьезные заболевания.

По данным «Новой», с 2019 года Кадыров дважды в год проходит лечение в Москве, в ЦКБ Управления делами президента России. Там глава Чечни проходит и хирургическое лечение. После перенесенного коронавируса у Кадырова также поражена эндокринная система, а сам он то резко худеет, то быстро набирает вес.

Журналисты отмечают, что из-за занятости и «безумной подозрительности» чиновник не проходит долгосрочных курсов лечения, полагающихся при его диагнозах. Из-за этого он якобы оказался в коме в сентябре 2023 года.

Состояние здоровья чиновника, как отмечают журналисты, «не оставляет надежд» на излечение, а в Грозном и Москве разрабатывают порядок действий на случай его смерти. Решения, по данным «Новой», у политиков нет, как и понимания того, кто может стать потенциальным преемником Кадырова.

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Сам Кадыров заявлял, что со здоровьем у него «все в порядке», и называл слухи о плохом состоянии своего здоровья «вбросами Запада». Он регулярно публикует видео, на которых занимается спортом, и заявляет, что врачи считают, что он здоров, как «молодой парень».

Кадыров не в первый раз заявляет о желании уйти в отставку

Издание «Кавказский узел» отмечает, что Кадыров регулярно делает заявления о желании покинуть пост главы Чечни и комментирует слухи о том, что ему «подыскивают замену». Журналисты приводят пример высказывания чиновника в 2017, 2020, 2022 и 2023 годах. Тогда Кадыров заявлял, что «засиделся» на посту главы Чечни и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Однако уже через несколько дней чиновник брал свои слова назад.

Журналисты медиа «7×7» считают, что нынешнее заявление Кадырова связано со слухами о его отставке, которые появились после того, как его сын Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности Чечни в апреле 2025 года. «Чечня сегодня» не упоминает имени Адама и не раскрывает, о каких именно слухах идет речь.

«Агентство» сообщает, что последнее заявление Кадырова стало шестым за 10 лет. Журналисты отмечают, что причиной очередного намека на возможность отставки со стороны чиновника мог стать материал «Новой Газеты Европа», в котором утверждалось, что болезнь главы Чечни «активировала сценарий смены власти» в республике.

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