Здесь капитулировали нацисты

В небольшом кабинете французского колледжа официально закончилась война с гитлеровской Германией. Вот как это было

7 мая 1945 года в красном кирпичном здании технического колледжа французского города Реймс собрались представители США, Германии и СССР. В кабинете, увешанном картами, они несколько часов обсуждали условия «акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил» и в 2:41 утра подписали его. Так, в небольшой комнате местного учебного заведения, гитлеровская Германия признала поражение во Второй мировой войне. «Самое секретное из всех секретных мест в Европе» — в галерее «Холода».

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В начале мая 1945 года положение в Третьем Рейхе было безвыходным: 30 апреля Гитлер покончил с собой, ко 2 мая Красная армия полностью взяла Берлин, а немецкие войска терпели поражение на всех фронтах. Новому главе государства — гроссадмиралу Карлу Деницу, назначенному преемником Гитлера, не оставалось иного выхода, кроме как капитулировать.

Захваченные в плен немецкие военнослужащие маршируют мимо главного входа в здание колледжа, в котором находилась временная штаб-квартира Главного командования союзных сил. 23 мая 1945 года. Фото: U.S. National Archives

Чтобы подписать акт о капитуляции, 6 мая Дениц отправил генерала Альфреда Йодля во французский город Реймс. Там, в непримечательном кирпичном здании местного технического колледжа, находилась штаб-квартира Главного командования союзных сил — органа, который руководил войсками США и Великобритании. Штаб переехал туда в феврале 1945 года, однако уроки в колледже не остановили. Половина построек была отдана учителям, а школьников от военных отделяла игровая площадка, посередине которой возвели деревянную ограду.

Кабинет, в котором был подписан акт о капитуляции. Фото: Google Maps

Прибыв на авиабазу в Реймсе около пяти часов вечера, Йодль сразу отправился в колледж. Переговоры шли в небольшом кабинете — центре координации операций. Его стены были увешаны огромными картами боевых действий и воздушных миссий, железных дорог и складов снабжения. Это было «самое секретное из всех секретных мест в Европе», писал американский военный корреспондент Прайс Дэй.

Здание колледжа в 2020 году. Фото: G.Garitan / Wikimedia Commons

Переговоры шли несколько часов․ Изначально Германия хотела добиться частичной капитуляции — сдаться только западным союзникам, но продолжать эвакуацию с территорий, где наступали советские войска. Об этом доложили Дуайту Эйзенхауэру — руководителю Главного командования союзных сил, который сказал, что, если немцы продолжат тянуть время, он закроет линию фронта, чтобы предотвратить переход немецких войск на Запад, что вынудило бы их сдаться советским войскам. Ситуация была безвыходной — поэтому Германия приняла все условия противников.

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Акт о безоговорочной капитуляции подписали 7 мая в 2:41: представитель Германии Йодль, со стороны США и Великобритании — генерал Уолтер Беделл Смит, представитель СССР — генерал-майор Иван Суслопаров. Генерал-майор Франсуа Севез, представлявший Францию, подписал документ в качестве свидетеля, поскольку капитуляция происходила на французской территории. Документ состоял всего из пяти пунктов и согласовывал порядок капитуляции немецких вооруженных сил, а также всех других сил под немецким командованием.

Кабинет, в котором был подписан акт о капитуляции. Фото: Google Maps

В зале были 17 представителей СМИ, которых доставили из Парижа. Корреспондент Associated Press Релман Морин, вспоминая эту ночь, писал: «Здесь <…> пришел конец крови и смерти, взрывам, свисту пуль и вою сирен воздушной тревоги. Здесь, в этой комнате, пришел конец всему этому».

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Фотограф журнала Life Ральф Морзе вспоминал, как ждал приезда немцев: «Я не собирался выходить оттуда [из здания колледжа] <…> Я боялся, что выйду на час и пропущу капитуляцию. Поэтому я оставался в штабе двое суток — спал на полу, на своем плаще и ел гамбургеры на завтрак, обед и ужин․ И в итоге я был там, когда немецкая делегация во главе с Йодлем наконец прибыла, чтобы подписать “акт о капитуляции”, — за несколько часов до рассвета 7 мая».

Альфред Йодль (в центре) подписывает акт о капитуляции. Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho via Getty Images

По плану перемирие должно было наступить 8 мая в 23:01, поэтому представителям СМИ запретили сообщать о капитуляции до особого распоряжения. Однако спустя несколько часов после подписания документа об этом заговорили по немецкому радио, а американская газета Cleveland News вышла с заголовком «Нацисты, прочь!» Скоро такие заголовки появились почти в каждой газете.

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Лидеры западных стран — президент США Гарри Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и глава Временного правительства Франции генерал Шарль де Голль — объявили об окончании войны 8 мая. Сталин же не признал капитуляцию и сказал, что Суслопаров не был уполномочен ее подписывать. Он настоял на еще одном подписании — на этот раз в Берлине.

Кабинет, в котором был подписан акт о капитуляции. Фото: Google Maps

«Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине…» — сказал Сталин.

8 мая в 22:43 акт о капитуляции подписали в Берлине маршал Георгий Жуков, маршал Артур Теддер от Великобритании и США и три представителя Германии: генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, адмирал Ганс-Георг фон Фридебург и генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф. В 23:01 по берлинскому времени война в Европе официально закончилась.

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