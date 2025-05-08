Нидерланды подготовятся к войне с Россией

Нидерландские власти готовят страну к возможному военному столкновению с Россией. Об этом в интервью изданию Politico заявил директор нидерландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питер Ризник.

По его словам, после завершения конфликта в Украине Россия может быть готова к новой войне уже через год, если сможет сохранить производство вооружения и техники на нынешнем уровне.

«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в своей готовности, если это произойдет», — сказал Ризник. При этом он отметил, что считает Китай большей угрозой, чем Россия.

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В минувшем феврале с похожим заявлением выступили представители военной разведки Дании. По их словам, после завершения войны в Украине Россия может представлять угрозу для стран-членов НАТО.

В свою очередь, бывший министр обороны и секретарь Совета безопасности России в недавно опубликованной в «Российской газете» статье обвинил НАТО в подготовке к войне с Россией. По его словам, в странах-членах альянса уже запущены соответствующие программы.

При этом он предупредил, что прямое военное столкновение России и НАТО приведет к третьей мировой войне. Он также напомнил, что согласно обновленной ядерной доктрине, Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии против нее или Беларуси.

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Незадолго до этого помощник Владимира Путина Николай Патрушев утверждал, что армии стран НАТО в ходе недавних учений отрабатывали сценарии захвата Калининградской области. По его словам, натовские военные готовятся наступать «от Вильнюса до Одессы».