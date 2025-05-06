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Политика

Шойгу обвинил НАТО и ЕС в подготовке к войне с Россией

2 минуты чтения 08:07

НАТО и ЕС готовятся к войне с Россией. Об этом в статье для «Российской газеты» написал секретарь Совета безопасности и бывший министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что в обоих блоках запущены программы, нацеленные на подготовку Запада к прямому военному конфликту с Россией.

«Подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться <…> заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», — говорится в публикации. Кроме того, по словам Шойгу, «широкомасштабную подрывную работу» против России ведут западные спецслужбы.

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Также Шойгу утверждает, что целью западных санкций в отношении России, которые были введены после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, была «активизация» протестных настроений в стране на фоне ухудшения качества жизни россиян.

В конце апреля помощник Владимира Путина Николай Патрушев обвинил НАТО в отработке сценариев захвата Калининградской области в ходе крупных военных учений. Он также отмечал, что натовские военные готовятся наступать «от Вильнюса до Одессы», и утверждал, что Великобритания прикладывает массу усилий для установления контроля над Черноморским регионом.

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Незадолго до этого сам Шойгу предупредил об угрозе начала прямого военного конфликта между Россией и странами НАТО, который может перерасти в третью мировую войну. Он пояснил, что поводом для его начала может стать ввод в Украину иностранных военных в качестве миротворческого контингента.

Бывший министр обороны обвинил страны Запада в намерении использовать миротворческую миссию, как предлог для получения «контроля над территорией Украины и ее ресурсами». При этом он напомнил, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии против нее или Беларуси.

Тем временем власти Великобритании, как пишет издание Daily Telegraph, начали разработку нового «плана национальной защиты», который включает в себя два сценария нападения на эту страну — с применением ядерного оружия и без него. Как сообщается, в плане будет прописана последовательность действий гражданских властей и военного командования в случае иностранной агрессии против Великобритании.

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