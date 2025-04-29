В Москве обвинили НАТО в отработке захвата Калининграда

В ходе учений военнослужащих стран НАТО, которые проводятся вблизи российских границ, отрабатываются сценарии захвата Калининградской области. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник Владимира Путина и глава Морской коллегии России Николай Патрушев.

«Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания», — утверждает он, отмечая, что натовские военные якобы тренируются наступать на территории от Вильнюса до Одессы.

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Кроме того, по мнению Патрушева, безопасности России открыто угрожают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Последний, по его словам, делает это «сомнительной мощью давно износившегося английского флота и имеющегося на борту его подлодок ядерного оружия».

При этом Патрушев утверждает, что Великобритания прикладывает усилия для установления контроля над Черноморским регионом. «Лондон сегодня наиболее ретиво рвется в Черноморский регион. Англия уже учредила «противоминную коалицию», а теперь планирует осуществлять сопровождение торговых судов кораблями своих ВМС», — отметил он.

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В марте Патрушев назвал Финляндию «плацдармом для агрессии» стран Североатлантического альянса против России. Так, помощник Путина усмотрел исторические параллели между современностью и временами советско-финской войны 1939-1940 годов. По его словам, тогда в Финляндии «ультранационалистические силы требовали создать “Великую Финляндию”, проводилась агрессивная пропагандистская политика по захвату советских земель, и осуществлялась активная милитаризация».

При этом Патрушев утверждал, что советские власти перед тем, как начать войну, предприняли «все возможные дипломатические шаги для обеспечения безопасности северо-западных рубежей» и до последнего пытались урегулировать конфликт мирным путем, а финские историки «намеренно искажают» факты, касающиеся этого периода.