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Политика

Датская разведка предупредила об угрозе нападения России на страны НАТО

10:48 12.02.2025

Датская служба внешней разведки (DDIS) заявила, что Россия вооружается и наращивает потенциал для войны с НАТО, обратило внимание «Агентство». По оценкам DDIS, если Россия посчитает альянс слабым или раздробленным, то она будет готова к масштабной войне на европейском континенте через пять лет после прекращения или приостановки боевых действий в Украине.

В докладе говорится, что в 2022 году Россия начала масштабную реформу своих вооруженных сил, а спустя два года перешла к наращиванию военной мощи. По данным датской разведки, высвобождать ресурсы для перевооружения России помогает финансовая и военная поддержка со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.

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В настоящее время, по оценкам DDIS, Москва по-прежнему стремится избегать действий, которые могут привести к применению статьи 5 о коллективной обороне стран Североатлантического договора. Однако, если баланс сил изменится в пользу России, ее склонность к риску в отношении НАТО возрастет — это может случиться, если российская военная мощь будет расти быстрее, чем у Запада, считает датская разведка.

«Россия готовится к войне с НАТО. Это не означает, что решение о начале войны уже принято, но Россия вооружается и наращивает потенциал для принятия такого решения», — говорится в докладе. 

В DDIS считают, что Москва, вероятно, будет готова применить военную силу против НАТО, если США не станут поддерживать европейские страны в войне с Россией. Степень угрозы, по данным датской разведки, также зависит от развития войны в Украине.

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«Маловероятно, что Россия сможет одновременно вести войну в Украине и войну с одной или несколькими странами НАТО. Когда война прекратится или затихнет, Россия сможет высвободить значительные военные ресурсы и, таким образом, увеличить свой военный потенциал, чтобы представлять прямую угрозу для НАТО», — сообщается в документе. 

По оценкам датской разведки, через шесть месяцев после прекращения или приостановки боевых действий в Украине Россия будет способна начать локальную войну в одной из граничащих с ней стран. Через два года, как сообщается, Россия будет готова к региональной войне против нескольких стран в Балтийском регионе, а через пять лет — к крупномасштабной войне на европейском континенте, если поймет, что США не будут в нее вмешиваться.

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