Датская разведка предупредила об угрозе нападения России на страны НАТО

Датская служба внешней разведки (DDIS) заявила, что Россия вооружается и наращивает потенциал для войны с НАТО, обратило внимание «Агентство». По оценкам DDIS, если Россия посчитает альянс слабым или раздробленным, то она будет готова к масштабной войне на европейском континенте через пять лет после прекращения или приостановки боевых действий в Украине.

В докладе говорится, что в 2022 году Россия начала масштабную реформу своих вооруженных сил, а спустя два года перешла к наращиванию военной мощи. По данным датской разведки, высвобождать ресурсы для перевооружения России помогает финансовая и военная поддержка со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.

Мы отдали бабушку в дом престарелых У нее обострилась деменция и начались психозы. Мы ее очень любим, но так было лучше для всей семьи Общество 8 минут чтения

В настоящее время, по оценкам DDIS, Москва по-прежнему стремится избегать действий, которые могут привести к применению статьи 5 о коллективной обороне стран Североатлантического договора. Однако, если баланс сил изменится в пользу России, ее склонность к риску в отношении НАТО возрастет — это может случиться, если российская военная мощь будет расти быстрее, чем у Запада, считает датская разведка.

«Россия готовится к войне с НАТО. Это не означает, что решение о начале войны уже принято, но Россия вооружается и наращивает потенциал для принятия такого решения», — говорится в докладе.

В DDIS считают, что Москва, вероятно, будет готова применить военную силу против НАТО, если США не станут поддерживать европейские страны в войне с Россией. Степень угрозы, по данным датской разведки, также зависит от развития войны в Украине.

Власти Узбекистана сносят советское наследие Все ради туристов и денег. Этим недовольны местные жители и даже ООН Мир 11 минут чтения

«Маловероятно, что Россия сможет одновременно вести войну в Украине и войну с одной или несколькими странами НАТО. Когда война прекратится или затихнет, Россия сможет высвободить значительные военные ресурсы и, таким образом, увеличить свой военный потенциал, чтобы представлять прямую угрозу для НАТО», — сообщается в документе.

По оценкам датской разведки, через шесть месяцев после прекращения или приостановки боевых действий в Украине Россия будет способна начать локальную войну в одной из граничащих с ней стран. Через два года, как сообщается, Россия будет готова к региональной войне против нескольких стран в Балтийском регионе, а через пять лет — к крупномасштабной войне на европейском континенте, если поймет, что США не будут в нее вмешиваться.

