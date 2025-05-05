СМИ сообщили о планах Apple по выпуску новых айфонов

Компания Apple изменит стратегию по выпуску айфонов, нововведения коснутся графика выпуска новых версий. Об этом сообщает медиа «Афиша Daily» со ссылкой на информацию портала The Information.

По данным журналистов, новую стратегию Apple планирует использовать с 2026 года. Осенью следующего года компания, как сообщает «Афиша Daily», выпустит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Air и первую модель складной версии iPhone. Базовая версия iPhone 18 выйдет через шесть месяцев, в 2027 году.

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Пересмотр календаря выпуска в Apple считают возможностью создать более эффективную систему распределения производственных ресурсов, отмечают журналисты. The Information сообщает, что в планы оптимизации входит и сокращение число рабочих, которых компания планирует нанимать на производство одновременно.

Журналисты утверждают, что Apple планирует протестировать производство более дешевых версий iPhone 18 на территории Индии. Эту меру в компании воспринимают в качестве возможности для снижения производственной зависимости от Китая. Изготовление продукции на территории этой страны из-за введенных США тарифов, по сведениям The Information, снижает прибыль Apple.

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Ранее СМИ сообщали о возможном подорожании техники производства Apple из-за тарифов, введенных Белым домом в рамках торговой войны. Перед анонсированным президентом Трампом сроком вступления в силу пошлин американцы переполнили магазины, желая купить айфон по стандартной цене.

Агентство Reuters также отмечало, что компания собиралась «обойти» тарифы Трампа с помощью ускоренного вывоза айфонов из Индии, для чего зафрахтовала несколько грузовых самолетов. Всего, по данным журналистов, Apple запланировала отгрузить таким способом 600 тонн айфонов.