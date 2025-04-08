EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: американцы начали скупать айфоны из-за торговой войны Трампа

2 минуты чтения 18:01

В эти выходные розничные магазины Apple в США были переполнены покупателями, которые пришли за айфонами, рассказали агентству Bloomberg сотрудники филиалов. По их словам, клиентов беспокоило возможное повышение цен после того, как президент США Дональд Трамп ввел 54-процентные пошлины против Китая — основного производителя айфонов.

По оценке сотрудников магазинов Apple, очереди 5-6 апреля были не настолько большие, как при запуске новой модели, но уже похожи на «оживленный праздничный сезон». «Почти каждый покупатель спрашивал меня, вырастут ли цены в ближайшее время», — рассказал журналистами из один из продавцов, магазин которого был «переполнен» людьми, которые скупали телефоны «в панике».

«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью»
«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью»
Впервые на русском — эссе Олдоса Хаксли, автора антиутопии «О дивный новый мир»
Общество4 минуты чтения

Еще один продавец сказал, что покупатели «спешили, волновались и задавали вопросы». При этом он добавил, что Apple не предоставила инструкций, как правильно отвечать на вопросы о возможных экономических трудностях.

Со 2 апреля, когда Трамп ввел пошлины против десятков стран, акции Apple Inc упали почти на 19 процентов — примерно на 500 миллиардов долларов.. По оценке аналитиков Bloomberg, компания пережила худшее трехдневное падение с 2001 года.

Самая счастливая страна в мире
Самая счастливая страна в мире
Когда-то она была частью Российской империи, а теперь строит одну из самых успешных демократий
Мир9 минут чтения

По данным агентства, теперь Apple направляет на рынок США больше устройств, сделанных в Индии, так как Трамп ввел против нее меньшую пошлину. Также компания переносит часть производства во Вьетнам.

Вчера Трамп пригрозил увеличить пошлины против Китая еще на 50 процентов 9 апреля, так как власти страны ввели против США ответные пошлины. Bloomberg отмечает, что в таком случае сбор на товары из этой страны превысит 100 процентов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Швеция депортирует российских ученых
Мир
Швеция депортирует российских ученых
Им на многие годы запрещают въезд в Шенгенскую зону, толком не объясняя причин
19:28
Легенда андеграунда и человек-мем
Интернет и мемы
Легенда андеграунда и человек-мем
Умер Паша Техник. Кто он такой и при чем здесь «Ксанакс»?
00:01
Я поставила черный протез глаза
Общество
Я поставила черный протез глаза
Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной»
00:01 7 апреля
Расследование всей жизни
Криминал
Расследование всей жизни
Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти
17:00 6 апреля
«Муза» Пушкина добилась симпатии императора, но умерла в бедности
Общество
«Муза» Пушкина добилась симпатии императора, но умерла в бедности
Она попала в неравный брак, ее называли «блудницей», но она пожертвовала всем ради счастья
00:01 6 апреля
«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью»
Общество
«Рождаются и гибнут империи, но смерть остается смертью»
Впервые на русском — эссе Олдоса Хаксли, автора антиутопии «О дивный новый мир»
17:00 5 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования