СМИ: американцы начали скупать айфоны из-за торговой войны Трампа

В эти выходные розничные магазины Apple в США были переполнены покупателями, которые пришли за айфонами, рассказали агентству Bloomberg сотрудники филиалов. По их словам, клиентов беспокоило возможное повышение цен после того, как президент США Дональд Трамп ввел 54-процентные пошлины против Китая — основного производителя айфонов.
По оценке сотрудников магазинов Apple, очереди 5-6 апреля были не настолько большие, как при запуске новой модели, но уже похожи на «оживленный праздничный сезон». «Почти каждый покупатель спрашивал меня, вырастут ли цены в ближайшее время», — рассказал журналистами из один из продавцов, магазин которого был «переполнен» людьми, которые скупали телефоны «в панике».
Еще один продавец сказал, что покупатели «спешили, волновались и задавали вопросы». При этом он добавил, что Apple не предоставила инструкций, как правильно отвечать на вопросы о возможных экономических трудностях.
Со 2 апреля, когда Трамп ввел пошлины против десятков стран, акции Apple Inc упали почти на 19 процентов — примерно на 500 миллиардов долларов.. По оценке аналитиков Bloomberg, компания пережила худшее трехдневное падение с 2001 года.
По данным агентства, теперь Apple направляет на рынок США больше устройств, сделанных в Индии, так как Трамп ввел против нее меньшую пошлину. Также компания переносит часть производства во Вьетнам.
Вчера Трамп пригрозил увеличить пошлины против Китая еще на 50 процентов 9 апреля, так как власти страны ввели против США ответные пошлины. Bloomberg отмечает, что в таком случае сбор на товары из этой страны превысит 100 процентов.