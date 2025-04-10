Apple вывезла из Индии 600 тонн айфонов

Apple зафрахтовала несколько грузовых самолетов для вывоза из Индии 600 тонн айфонов. Компания начала спешно отправлять произведенные за границей смартфоны в США на фоне ожидания роста цен и начала действия 26-процентных пошлин на товары из Индии, сообщило Reuters. Apple хотела «обойти тарифы Трампа», заявил информагентству знакомый с планами компании источник.

Пошлины для товаров из Китая, который является крупнейшей площадкой для сборки айфонов, должны стать самыми высокими в США, 125% или 145%, согласно последнему разъяснению Белого дома. Пошлины на товары из Индии пока не действуют, так как президент Дональд Трамп отложил их на 90 дней, напомнило Reuters.

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С марта в США из Индии было отправлено около шести самолетов Apple грузоподъемностью 100 тонн каждый, один из них — на этой неделе, сообщил Reuters представитель индийских властей. Вес упакованного iPhone 14 и его зарядного кабеля составляет около 350 граммов, то есть шесть самолетов смогли вывезти около полутора миллионов айфонов, пишет Reuters.

Apple добилась от руководства индийского аэропорта Ченнаи в южном штате Тамилнад сокращения необходимого для прохождения таможенного контроля времени с 30 часов до шести, узнали журналисты. «Зеленый коридор» для айфонов в индийском аэропорту был создан по образцу модели, которую Apple использует в некоторых аэропортах Китая, уточнил источник агентства.

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Завод компании Foxconn в Ченнаи, который собирает айфоны, теперь работает по воскресеньям, сообщили собеседники Reuters. В прошлом году завод выпустил 20 миллионов айфонов, включая гаджеты последних моделей iPhone 15 и 16. Apple стремится увеличить производство в Индии на 20% за счет увеличения числа рабочих мест и рабочих часов, уточнил источник агентства.

Apple продает более 220 миллионов телефонов iPhone в год по всему миру, пятая часть всего импорта в США приходится на Индию, а остальная часть на Китай, сообщило агентство со ссылкой на Counterpoint Research.

Сейчас стоимость топового iPhone 16 Pro Max в США составляет 1599 долларов. Она выросла бы до 2300 долларов, если бы начали действовать наложенные Трампом пошлины, сослалось Reuters на Rosenblatt Securities.