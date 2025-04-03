Техника Apple может подорожать из-за тарифной войны Трампа

Во время предыдущего срока Дональда Трампа, когда в 2018 году он ввел пошлины на товары из Китая, компания Apple начала переносить производство iPad и AirPods во Вьетнам, а iPhone — в Индию. Однако теперь это решение может обернуться серьезными убытками, пишет The New York Times.

В среду Трамп объявил о введении 46-процентных тарифов на импорт из Вьетнама и 26-процентных — из Индии. По заявлению Белого дома, новые пошлины вступают в силу немедленно, но эксперты рассматривают их как инструмент давления в предстоящих торговых переговорах.

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Однако для Apple это означает усиление уже существующего давления, подчеркивает издание. Сейчас корпорация сталкивается с 20-процентными тарифами на товары, ввозимые из Китая, где производится около 90% iPhone, продаваемых по всему миру. По новому плану Трампа, этот показатель вырастет до 34%.

По подсчетам Morgan Stanley, только на одном этом Apple потеряет 8,5 миллиарда долларов в год, что приведет к снижению прибыли компании в следующем году на 7,85 миллиарда долларов или на 7%.

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Пошлины Трампа поставили Apple в тупик, утверждает автор статьи в NYT. Он подчеркивает, что поскольку президент США заявил, что не позволит освободить продукты корпорации от пошлин, Apple придется либо платить эти пошлины, что снизит прибыль, либо косвенно перекладывать эти дополнительные расходы на клиентов, повышая цены своих продуктов.

Хотя Apple — самый крупный пострадавший от новых тарифов последствия ощутят и другие технологические компании, пишет издание. Google и Microsoft, хоть и менее зависимы от глобальной цепочки поставок, но имеют значительные потребности в электронике и инфраструктуре для дата-центров, которые также подорожают.