Последний осколок СССР на севере НАТО

Здесь мирно живут русские и украинцы, платят картами «МИР» и до сих пор стоит Ленин

Баренцбург — самое северное российское поселение и единственный российский эксклав на территории Норвегии. Особый правовой статус города помог ему сохранить самобытность и использовать советское наследие, чтобы привлекать туристов. Здесь, на территории НАТО, висят российские флаги, мирно живут украинцы и россияне, памятник Ленину превратился в визитную карточку поселения, а история развития городка отсылает к Донбассу. Советская идиллия за полярным кругом — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Баренцбург — это второе по величине поселение на полярном архипелаге Шпицберген (в переводе с голландского — «острые горы») в Норвегии, расположенном в Северном Ледовитом океане. Архипелаг открыл голландский мореплаватель Виллем Баренц в 1596 году. В XVII веке сюда приехало большое количество рыбаков из Европы, благодаря чему тут появились первые поселения (в основном китобойные).

Звезда Pornhub приняла ислам Она пришла к вере после депрессии. Теперь она соблюдает пост и ходит в мечеть, но порно с ее участием по-прежнему выходит Интернет и мемы 10 минут чтения

Дальнейшая история архипелага связана с полезными ископаемыми, а именно, большими запасами угля и его промышленной добычей. Так как уголь долгое время был основным энергоносителем, в начале XX века Норвегия, США, Великобритания и Россия начали претендовать на территории архипелага, чтобы иметь прямой доступ к запасам угля. В 1920 году на Парижской мирной конференции был подписан договор о Шпицбергене. Благодаря ему у архипелага появился уникальный правовой статус общей территории, после чего Шпицберген стал демилитаризованной зоной.

Фото: Bingar1234 / Wikimedia Commons Фото: Bjoertvedt / Wikimedia Commons

Договор закрепил суверенитет над архипелагом за Норвегией, однако все подписанты (которых на данный момент более 40, в том числе Россия, США, Великобритания, Нидерланды и даже Северная Корея) получили право вести на нем хозяйственную деятельность и добывать ресурсы. В XX веке на Шпицбергене добычей угля занимались в основном СССР и Норвегия. Однако со временем уголь утратил свою ценность, и добыча сократилась.

Донбасские шахты

Баренцбург был основан голландцами в начале 1920-х годов на месте угольного рудника. В 1932 году Нидерланды продали рудники СССР, так как добыча угля на архипелаге всегда была экономически сложной. Так в Баренцбурге появилась советская компания «Арктикуголь», которая не закрылась с развалом Советского Союза и до сих пор управляет городом и другими российскими объектами на Шпицбергене, и началось строительство поселения.

Баренцбург в 1923 году. Фото: ETH Library Zurich

Во время Второй мировой войны добыча угля приостановилась, так как вместе с другими поселениями Баренцбург был эвакуирован. В 1943 году город сильно пострадал от немецкой атаки, поэтому после войны его пришлось восстанавливать.

Бездушная злобная мразь Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней Криминал 23 минуты чтения

В 1970–1980 годы в Баренцбурге проживало более двух тысяч человек, в основном были шахтеры из России и Украины. Большинство из них приехали из Донбасса, но сейчас есть и приезжие из других постсоветских государств (Армении, Таджикистана и прочих), которые по большей части заняты в строительном секторе.

«Шахта Баренцбург очень похожа на те, что есть в Донбассе, поэтому имело смысл набирать людей из этого региона», — объяснял директор рудника Константин Туринский.

В конце XX века на архипелаге начался кризис из-за нерентабельности угледобычи. После распада СССР Россия уже не могла уделять советским поселениям в Норвегии должное внимание, в результате чего население Баренцбурга сократилось до нескольких сотен человек. А в 1998 году второе русское поселение на Шпицбергене, которое называлось Пирамида, законсервировали из экономических соображений.

Кризис в отрасли совпал с трагическими событиями: в 1997 году произошла крупнейшая авария на шахте, из-за которой погибли 23 человека.

Баренцбург в 1989 году. Фото: Lorenz.King.at.geogr.uni-giessen.de / Wikimedia Comm

Через 10 лет, в 2008 году, на шахте произошел пожар, который парализовал добычу угля на два с половиной года. В 2010-х годах трест «Арктикуголь» снова стал инвестировать в Баренцбург: шахту восстановили, поставки продуктов из России возобновили, а зарплаты местных жителей выросли. Сейчас в шахте работают более 200 человек. Но объемы производства стали намного меньше, чем раньше, — около 100 тысяч тонн в год (в 1980-х годах эта цифра достигала 500–600 тысяч).

Потомок первого долларового миллиардера исчез на острове Он пропал, когда исследовал коренные племена. Есть версии, что его съели Мир 7 минут чтения

«Мы не остановим добычу, потому что нам нужен уголь для городской электростанции. Она потребляет около 40 тысяч тонн в год, а остальное экспортируется через порт Мурманска», — пояснял директор рудника.

Почти как в России

Упадок добычи угля неожиданно привел к тому, что на архипелаге стал развиваться туризм. В Баренцбурге модернизировали отель, запустили туры по окрестностям и придумали концертно-музейную программу. Сейчас в поселении можно спуститься в угольную шахту, пройти курс по русскому рукоделию или пойти в поход.

В 2010-х годах многие старые здания снесли или отреставрировали. Советские памятники, служившие коммунистической пропагандой, исчезли, но статуя Ленина осталась. Теперь этот памятник — одно из самых популярных мест Баренцбурга.

Фото: M_H.DE / Wikimedia Commons

В поселении действуют российский научный центр, центр арктического туризма, дом культуры и спорткомплекс, где недавно открылся один из самых северных бассейнов в мире. На единственной улице стоят новые скамейки. Здесь есть школа и детский сад, где работает всего 10 учителей и учится около 40 детей.

«Наши ученики — русские, а также русскоязычные и украиноязычные украинцы», — рассказала директор школы Татьяна Бетчер. По ее словам, дети в старших классах учатся дистанционно на русском или украинском языках.

В Баренцбурге нельзя расплатиться наличными российскими рублями. Однако и норвежские кроны примут не везде. Для местных жителей тут действует система оплаты по электронной карте «Артикугля». На нее записываются все траты (в рублях), которые потом вычитают из зарплаты. Однако туристы могут поесть как в столовой, принимающей карты «МИР» (Visa и Mastercard там не работают), так и в пивоварне «Красный медведь», где можно расплатиться наличными кронами.

«Величайшая мистификация в истории» Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком Мир 10 минут чтения

В Баренцбурге стоит вышка с российской сотовой связью, поэтому звонок с архипелага в Россию стоит меньше пяти рублей за минуту. Товары в магазин завозят раз в месяц по морю, из-за чего продукты не очень разнообразные. Местные жители жалуются, что в магазинах свежие овощи и фрукты хранятся недолго. Поэтому они часто ездят в соседний норвежский город Лонгйир за покупками, где у них возникают сложности с оплатой, так как из-за санкций местные магазины принимают только наличные кроны или иностранные карты.

Фото: Dmitrii Rusanov / Wikimedia Commons

На архипелаге действуют специальные законы. Например, там нельзя заводить кошек, потому что они могут подорвать экологический баланс и истребить местную фауну. Однако известно, что в Баренцбурге в 2020 году жил 12-летний кот Кеша, которого в документах записали как песца, чтобы обойти запрет.

Алкоголь здесь продается по карточкам: одному человеку выдается карточка на литр крепкого алкоголя в месяц. Выходить за пределы Баренцбурга без огнестрельного оружия нельзя — вокруг слишком много белых медведей.

Я сбежал из России в Германию На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка Общество 8 минут чтения

Рожать и хоронить людей на архипелаге тоже нельзя. Поэтому за два месяца до родов женщины уезжают на материк. Тело для погребения тоже вывозят — это связано с тем, что в условиях вечной мерзлоты оно не разлагается и приманивает медведей.

Шпицберген находится за полярным кругом, условия которого плохо подходят человеку. Летом стоит полярный день, когда солнце не заходит, а зимой — полярная ночь — в этот период света не видно месяцами, от чего люди становятся апатичными и страдают бессонницей.

Здесь живут вахтовики и энтузиасты

Главная причина, по которой люди приезжают в Баренцбург, — деньги. Мужчины чаще всего работают вахтовым методом и находятся на архипелаге только несколько месяцев в году. Они выбирают Арктику из-за высокого заработка — среднемесячная зарплата на начало 2023 года составляла 90–100 тысяч рублей. «Арктикуголь» в своих вакансиях обещает от 120 до 220 тысяч рублей. Перелет туда-обратно работодатель покрывает.

Китай напал на СССР из-за необитаемого острова Погибли десятки советских солдат, а Кремль рассматривал ядерный ответ. Об этой войне сегодня не вспоминают Политика 13 минут чтения

В Баренцбург также приезжают жены и дети мужчин, которые там работают. Чаще всего женщины находят работу в сфере обслуживания. Также молодые люди, приезжающие в поселение в основном на летний период, обычно работают в туризме. Однако большинство здесь не задерживаются дольше, чем на пять лет, и возвращаются на материк.

Дорожный знак, предупреждающий о возможности столкнуться с медведями. Баренцбург, Шпицберген.

Особый правовой режим до сих пор обеспечивает на Шпицбергене равные экономические права всем участникам договора. Чтобы прилететь туда и остаться жить, не требуется виза или специальное разрешение. Однако если в Советском Союзе существовали прямые рейсы в Баренцбург, то сейчас попасть туда можно только через Норвегию, где необходима шенгенская виза.

Я сидела на мочегонных Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек Общество 9 минут чтения

После начала войны в Украине в 2022 году норвежская демографическая статистика показала ускоренное сокращение населения Баренцбурга — с 400 жителей (по данным на 1 января 2021 года) до 357 человек в начале 2023 года. Тогда многие украинцы, выступающие против войны, покинули город.

«Многие начали уезжать, потому что не могли этого вынести», — говорит Иван Величенко, возглавлявший туристическое направление в «Арктикугле».

По словам бывшего жителя Баренцбурга, там до сих пор остается много украинцев, которые, скорее всего, настроены пророссийски. Однако люди, живущие на архипелаге, чаще всего отказываются говорить о политике. Один из гидов, работающих в Баренцбурге, сказал, что начальство попросило их не затрагивать эти темы.

«Сегодня 60% рабочей силы — украинцы, а остальные 40% — русские. Но независимо от нашего происхождения у нас хорошие отношения», — отмечал директор рудника Туринский в 2023 году.

Война против туризма

9 мая 2022 года в Баренцбурге прошел парад, во время которого местные жители проехали по городу на внедорожниках и снегоходах с российскими флагами. Шествие завершил пролетающий вертолет. Тогда же появилось фото из заброшенного поселка Пирамида с бульдозером, на котором был флаг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). А в июле на архипелаге провели парад в честь Дня Военно-морского флота с небольшой флотилией лодок в норвежских водах.

Российское консульство в Баренцбурге. Фото: Sigurd R / Flickr

Из-за этого Россию обвинили в нарушении договора о демилитаризованной зоне. В ответ на это генеральный консул России на архипелаге заявил, что целью митинга было «подчеркнуть мирный и гражданский характер нашего присутствия на Шпицбергене». Однако с тех пор норвежские военно-морские патрули стали чаще появляться в водах архипелага, хотя сами норвежцы продолжают хорошо относиться к соседству с российским городом.

«Когда мы осуждаем войну, мы осуждаем российскую армию и ее главнокомандующего Владимира Путина, но Путин не наш сосед. Наши соседи остаются нашими соседями, и мы продолжим жить с ними в мире», — сказала священнослужительница из ближайшего к Баренцбургу города Лонгйир.

Из-за войны проблемы возникли в туристической отрасли. Большинство турагентств архипелага, которые возили путешественников в Баренцбург, решили отказаться от торговых отношений с «Арктикуглем», потому что компания связана с российским правительством. Это практически полностью остановило туристическую деятельность России на архипелаге.

Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч Мир 10 минут чтения

Снабжение поселения тоже пострадало. В мае 2022 года на границе с Норвегией из-за санкций остановили 20 тонн продовольствия, предназначенного для Баренцбурга. Тогда норвежский МИД заявил, что нашел решение проблемы — необходимо российские транспортные средства поменять на норвежские.

Несмотря на то, что промышленность на Шпицбергене теперь никому не нужна, а туризм не может развиваться из-за войны России с Украиной, эксперты считают, что Россия все равно будет сохранять на нем свое присутствие из стратегических соображений.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X