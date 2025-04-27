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Общество

Я переехала во Вьетнам и была в шоке

Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все
7 минут чтения 00:01 27 апреля
Я переехала во Вьетнам и была в шоке

Художник-иллюстратор Анастасия Комарова из Москвы познакомилась в интернете с молодым человеком — он был из России, но жил в Турции. Чтобы быть вместе, они решили переехать в новую страну — и в ноябре 2024 года Анастасия уехала во Вьетнам. Теперь она живет в семи минутах ходьбы от моря, часто ест фрукты и наслаждается теплым климатом, но все равно хочет уехать. Анастасия рассказала «Холоду», почему они выбрали Вьетнам и какие проблемы обнаружили только после переезда. 

В конце 2023 года я познакомилась с моим нынешним партнером в соцсети Threads (это что-то вроде твиттера). Вначале мы обменивались лайками и комментариями, а затем он написал мне в личку и пригласил на свидание. Тогда он жил в Анталии, и я ответила, что пойду на свидание, если он когда-нибудь приедет в Москву. Так мы начали общаться — но скорее как друзья. Ничего романтического не планировали, потому что я не хотела уезжать в Турцию, а он не собирался возвращаться в Россию. 

Мы много переписывались и практически каждый день созванивались. Через пять месяцев поняли, что у нас появились романтические чувства — хотя я его ни разу вживую не видела, не сомневалась, что это мой человек. Поэтому мы начали искать страну, где смогли бы жить вместе.

Еще несколько месяцев мы готовились к переезду и выбирали страну — в Турции он не мог оставаться из-за проблем с финансами и документами. Решили попробовать Вьетнам, потому что буквально со всех сторон блогеры трубили, что это очень дешевая страна, где можно жить чуть ли не на 300 долларов в месяц. Вдобавок, туда не нужна виза, как в Европу или Америку. 

Кофе за доллар и фо-бо за два

В ноябре 2024 года я переехала в Нячанг — курортный город на побережье Южно-Китайского моря. Там я встретилась с любимым человеком и была очень счастлива. Первые две недели были как на отдыхе, поэтому нам все нравилось. Но со временем я начала замечать минусы.

Переехала во Вьетнам, живет в семи минутах ходьбы от моря
Нячанг. Фото: Unsplash

Мы не хотели жить в маленькой студии, поэтому сняли апартаменты в пятизвездочном отеле близко к центру города — вместе с коммунальными платежами выходит около 700 долларов в месяц. За все заплатил мой партнер — он айтишник․ У меня пока нет работы, а так по профессии я художник-иллюстратор и в России долгое время рисовала для стоков. Сейчас стараюсь монетизировать свое творчество и развиваю блог.

Рядом с нашим отелем есть только маленькие магазины, в которых можно купить снеки и напитки. Крупный магазин есть в 15 минутах ходьбы, и мы ходим туда раз в три-четыре дня или заказываем доставку. Кофейни в Нячанге просто на каждом шагу — местный кофе стоит всего доллар. В сетевых кофейнях по типу «Старбакса» цены как в Москве — и кофе тоже.

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Кофейни работают по странным расписаниям: какие-то могут открыться в пять утра и работать до 10 утра, другие работают только днем, а некоторые открываются после пяти вечера и закрываются в 10. После 10 почти ничего не работает. На весь город есть парочка круглосуточных магазинов, но в них не купить продукты — только чипсы, сладости и лапшу. Доставку тоже не привезут — большинство крупных супермаркетов перестают принимать заказы после обеда. 

Переехала во Вьетнам и часто ест фрукты
Фото: предоставлено Анастасией

Еда во вьетнамских ресторанах дешевая: рядом с нашим отелем готовят хороший фо-бо (традиционный суп из говяжьего бульона, мяса, зелени, специй и рисовой лапши. — Прим. «Холода») — стоит 200 рублей, если перевести в российские деньги. Но хороших заведений мало — нужно знать, куда ходить. Я не фанат вьетнамской еды, а европейская дороже: обед в кафе обойдется 800–1000 рублей на человека, и выбор небольшой. 

Фото: предоставлено Анастасией

Я в основном готовлю дома — ем практически то же, что до переезда, и по деньгам обходится так же. Единственное — практически не использую молочные продукты — сыры, сметану, сливки, и мне это не нравится. Их тут просто невозможно найти, а если удастся, то будет слишком дорого. Иногда мы заказываем доставку наших блюд — борща, пельменей, блинов — у россиян, которые живут тут и готовят на заказ. 

Общественный транспорт в Нячанге развит не особо: автобусы удобные и дешевые, но не везде ездят. Поэтому лучше заказывать такси через местные аналоги убера — средняя поездка по городу стоит 150 рублей — намного дешевле, чем в Москве. Лучше не ловить попутки и не садиться к уличным таксистам — это развод для туристов. 

Огромные тараканы и воровство на пляжах

Меня очень раздражает, что тут сложно ходить пешком из-за байкеров, которые как будто тебя не видят и все время подрезают. А еще во Вьетнаме очень часто воруют, и к этому я никогда не привыкну. Однажды нас обворовали на пляже, и у меня остался страх, что это может произойти еще раз. Теперь мы ходим на пляж только вдвоем, по очереди купаемся и следим за вещами — а хочется просто отдыхать.

Анастасия переехала во Вьетнам
Фото: предоставлено Анастасией

То, что меня шокировало больше всего на улицах Нячанга, — местные мужчины спокойно ходят в туалет на улице, даже около государственных зданий. Пару раз я видела на улице говно, явно не собачье. Такое я видела разве что в Индии, но во Вьетнаме это хотя бы не в таких масштабах.

Просто невозможно терпеть тараканов. Иногда их очень много, причем это не маленькие российские тараканчики — они прям здоровые. Я слышала, что тараканы здесь еще и летают, но лично не видела, может быть, просто еще не сезон (во Вьетнаме обитает несколько видов тараканов, некоторые из которых способны летать. — Прим. «Холода»). Мне кажется, как только я увижу летающего таракана, сразу отсюда уеду.

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Медицина тут дороже, чем в России — тем более что у нас пока нет страховки. Есть и частные, и государственные клиники, специалисты хорошие, но большинство говорит только на вьетнамском (некоторые знают базовый английский). Поэтому описывать наши проблемы подробно получается не всегда — стараемся делать это через онлайн-переводчик. 

Фото: предоставлено Анастасией

А я как назло во Вьетнаме словила все, что только можно: у меня появились алопеция (выпадение волос), проблемы со спиной и щитовидкой. Один прием у трихолога, врача, занимающегося заболеваниями кожи головы и волос, стоил 100 долларов, потом я сдавала анализы и ходила на повторные приемы. А вот лекарства, мне кажется, в среднем здесь дешевле, чем в Москве. 

Чтобы жить во Вьетнаме, необходимо раз в 45 дней выезжать из страны. Когда получишь штамп о выезде, можешь возвращаться и находиться во Вьетнаме еще 45 дней. Можно выбрать любую страну, но самый дешевый вариант — пересечь границу Лаоса: садишься в автобус, часов за 8–10 доезжаешь до Лаоса, переходишь границу и возвращаешься на то место, откуда тебя и забрали.

Мой первый визаран прошел ужасно — я не думала, что будет так сильно укачивать. Сейчас я пью таблетки от укачивания, но все равно неприятно почти сутки трястись в автобусе. Это дополнительная статья расходов, но не очень большая — 10 тысяч рублей на двоих. 

Вьетнамцы всегда расслабленные

Из плюсов — мне очень подходит климат Вьетнама. Еще очень круто, что можно есть фрукты в огромном количестве — они тут действительно дешевые, а в России стоили космических денег. 

В Москве ты все время куда-то бежишь, а тут такого нет — вьетнамцы расслабленные, любят отдыхать и не впахивают. Они рано просыпаются и рано идут спать: многие выходят к морю в пять-шесть утра и на рассвете занимаются спортом. Днем у всех есть тихий час: кафе, рестораны и даже государственные учреждения могут не работать с полдвенадцатого до двух или даже позже, а по пятницам бывает, что и после 11 утра они уже закрыты. 

Анастасия переехала во Вьетнам
Фото: предоставлено Анастасией

По моим ощущениям, вьетнамцы приветливые, дружелюбные и не лезут в твою жизнь. Мы не дружим с местными и, думаю, уже не подружимся: у них совершенно другая культура, еще мешает языковой барьер — большинство вьетнамцев не знает английский язык или говорит на нем очень плохо. Но с русскоговорящими, которых тут много, мы тоже особо не общаемся — нам комфортно проводить время друг с другом. 

От нашей квартиры до моря идти семь минут, но мы купаемся редко — раз в неделю. До этого был не сезон — дожди, туманы, ветра. Погода в апреле уже была получше, но все еще переменчивая, поэтому иногда мы просто прогуливаемся вдоль набережной. 

Сейчас я терпеливее отношусь к минусам Вьетнама, но мы все равно хотим уехать отсюда и ищем другую страну. Очень хотим переехать в Америку — даже не знаю, почему появилась такая мечта. Еще рассматриваем Тбилиси, но там далеко до моря, и мы боимся, что не потянем цены, особенно на жилье.

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Фото:предоставлено Анастасией

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