EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужская таблетка против беременности

Ученые придумали противозачаточный препарат для мужчин, эффективный на 99%. Он безопасен?
5 минут чтения 17:00
Мужская таблетка против беременности

Американские ученые представили противозачаточное средство для мужчин. Новый негормональный контрацептив назвали YCT-529 — он сдерживает выработку сперматозоидов, при этом сохраняя в норме уровень гормонов, связанных с половым влечением. Препарат уже испытали на мышах и обезьянах и никаких побочных эффектов не обнаружили. В прошлом году начались исследования и на людях. Волшебная мужская таблетка — в материале «Холода».

У мужчин сейчас есть всего два способа контролировать риск нежелательной беременности: презервативы и вазэктомия. Теоретически презервативы эффективны в 98% случаев, если использовать их правильно. На практике люди совершают ошибки, поэтому они защищают от беременности только в 87% случаев: ежегодно 13 женщин из 100 беременеют, если полагаются только на презервативы.

Второй метод контрацепции — вазэктомия. Это несложная операция под местным наркозом: врач делает маленькие надрезы на мошонке, находит трубочки, по которым движутся сперматозоиды (семявыносящие протоки), перерезает их и перевязывает концы. При этом на сексуальное желание и эрекцию операция не влияет, а при желании мужчина может вернуть все обратно (но есть риск, что не получится). По российским законам вазэктомию без медицинских показаний можно делать только мужчинам старше 35 лет или отцам двух и более детей. 

Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
С нее началось восстание, которое свергло диктатуру. Вот как это было
Мир9 минут чтения

Для женщин есть около 20 способов контрацепции, один из которых — гормональные таблетки. Они блокируют овуляцию — выход яйцеклетки в маточную трубу. У таблеток есть масса побочных эффектов, начиная от тошноты и заканчивая риском тромбоза и повышенной нагрузкой на печень. 

YCT-529 — таблетки для мужчин, которые тестируют ученые, — не содержат гормонов, а значит, не снижают уровень тестостерона: сексуальное влечение и эрекция сохраняются. Если препарат успешно пройдет испытания на людях, то он станет первым противозачаточным средством, которое смогут принимать мужчины.

Как будет работать «мужская таблетка»?

Еще в XX веке ученые узнали, что при дефиците витамина A в организме у мужчин не вырабатываются жизнеспособные сперматозоиды. В яичках остаются только сперматогонии — начальные клетки, которые останавливаются на ранней стадии развития. Когда витамин А снова появляется в нужном количестве, процесс запускается заново: клетки начинают расти и превращаться в зрелые сперматозоиды. 

Активное вещество YCT-529 временно останавливает выработку спермы, блокируя рецептор, через который действует витамин A.  Ключевую роль в этом процессе играет ретиноевая кислота — активная форма витамина А. Препарат действует как селективный ингибитор рецептора ретиноевой кислоты альфа (RARα): он нарушает передачу сигнала от витамина A, и клетки больше не «видят» его. В результате сперматогенез останавливается.

Мужскую таблетку против беременности испытали на мышах и обезьянах
Макаки-крабоеды. Фото: Odinwang / Wikimedia Commons

Ученые проверили действие YCT-529 на самцах мышей и макак-крабоедов: им каждый день в течение четырех недель давали по 10–20 миллиграммов вещества на каждый килограмм массы тела — и этого оказалось достаточно. Самцы мышей стали бесплодными на время приема препарата (в 99% случаев). У самцов подопытных макак YCT-529 подавил выработку спермы в течение двух недель после начала приема (насколько это было эффективным в процентах, однако, ученые не сказали).

Как только подопытные животные переставали получать YCT-529, их репродуктивные функции восстанавливались. Мыши снова стали полностью фертильными в течение четырех-шести недель, а макакам понадобилось 10–15 недель. К тому же у препарата не было никаких побочных эффектов.

Когда YCT-529 ждать в аптеках?

Его уже тестируют на людях. Первые испытания прошли в июне 2024 года и показали положительные результаты: мужчины, принявшие таблетки, хорошо перенесли препарат, что доказывает его безопасность для здоровья. Вторая фаза исследования началась в сентябре прошлого года в Новой Зеландии: ученые еще наблюдают за состоянием 50 добровольцев, которым дали повышенную дозу препарата.

Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
Мир10 минут чтения

Обычно путь нового лекарства от открытия до выхода на рынок занимает от 10 до 15 лет. Например, в США, где ученые исследуют механизм действия YCT-529, препараты проходят пять этапов проверки в FDA — государственном органе, который отвечает за безопасность медикаментов. Сейчас YCT-529 находится на этапе клинических исследований — это третий этап из пяти. 

После успешных тестов на животных и людях компания-производитель должна обратиться в FDA, чтобы его эксперты проверили результаты испытаний. Это четвертый этап. Специалисты оценивают, как действует лекарство, как его делают и какие у него есть побочные эффекты. Если FDA все устраивает, он разрешает продажу, хотя врачи продолжают наблюдать за безопасностью препарата даже после его появления в аптеках (это пятый этап).

Этот процесс небыстрый: проверки препарата и его одобрение FDA занимают в среднем 10 лет, поэтому надеяться на скорое появление YCT-529 на прилавках аптек не стоит.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Фото:Komsan Loonprom / Shutterstock
Автор:Александра Ястребова

Посмотрите другие материалы

Мужская таблетка против беременности
Мир
Мужская таблетка против беременности
Ученые придумали противозачаточный препарат для мужчин, эффективный на 99%. Он безопасен?
17:00
Я живу в Алжире на 40 тысяч рублей в месяц
Общество
Я живу в Алжире на 40 тысяч рублей в месяц
Нам с мужем хватает этих денег на все. Мне очень нравится эта страна
00:01
Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
Мир
Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
С нее началось восстание, которое свергло диктатуру. Вот как это было
17:23 25 апреля
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Политика
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Погибли десятки советских солдат, а Кремль рассматривал ядерный ответ. Об этой войне сегодня не вспоминают
00:01 25 апреля
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Мир
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00 24 апреля
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
00:01 24 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования