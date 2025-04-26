Мужская таблетка против беременности

Американские ученые представили противозачаточное средство для мужчин. Новый негормональный контрацептив назвали YCT-529 — он сдерживает выработку сперматозоидов, при этом сохраняя в норме уровень гормонов, связанных с половым влечением. Препарат уже испытали на мышах и обезьянах и никаких побочных эффектов не обнаружили. В прошлом году начались исследования и на людях. Волшебная мужская таблетка — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

У мужчин сейчас есть всего два способа контролировать риск нежелательной беременности: презервативы и вазэктомия. Теоретически презервативы эффективны в 98% случаев, если использовать их правильно. На практике люди совершают ошибки, поэтому они защищают от беременности только в 87% случаев: ежегодно 13 женщин из 100 беременеют, если полагаются только на презервативы.

Второй метод контрацепции — вазэктомия. Это несложная операция под местным наркозом: врач делает маленькие надрезы на мошонке, находит трубочки, по которым движутся сперматозоиды (семявыносящие протоки), перерезает их и перевязывает концы. При этом на сексуальное желание и эрекцию операция не влияет, а при желании мужчина может вернуть все обратно (но есть риск, что не получится). По российским законам вазэктомию без медицинских показаний можно делать только мужчинам старше 35 лет или отцам двух и более детей.

Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции С нее началось восстание, которое свергло диктатуру. Вот как это было Мир 9 минут чтения

Для женщин есть около 20 способов контрацепции, один из которых — гормональные таблетки. Они блокируют овуляцию — выход яйцеклетки в маточную трубу. У таблеток есть масса побочных эффектов, начиная от тошноты и заканчивая риском тромбоза и повышенной нагрузкой на печень.

YCT-529 — таблетки для мужчин, которые тестируют ученые, — не содержат гормонов, а значит, не снижают уровень тестостерона: сексуальное влечение и эрекция сохраняются. Если препарат успешно пройдет испытания на людях, то он станет первым противозачаточным средством, которое смогут принимать мужчины.

Как будет работать «мужская таблетка»?

Еще в XX веке ученые узнали, что при дефиците витамина A в организме у мужчин не вырабатываются жизнеспособные сперматозоиды. В яичках остаются только сперматогонии — начальные клетки, которые останавливаются на ранней стадии развития. Когда витамин А снова появляется в нужном количестве, процесс запускается заново: клетки начинают расти и превращаться в зрелые сперматозоиды.

Активное вещество YCT-529 временно останавливает выработку спермы, блокируя рецептор, через который действует витамин A. Ключевую роль в этом процессе играет ретиноевая кислота — активная форма витамина А. Препарат действует как селективный ингибитор рецептора ретиноевой кислоты альфа (RARα): он нарушает передачу сигнала от витамина A, и клетки больше не «видят» его. В результате сперматогенез останавливается.

Макаки-крабоеды. Фото: Odinwang / Wikimedia Commons

Ученые проверили действие YCT-529 на самцах мышей и макак-крабоедов: им каждый день в течение четырех недель давали по 10–20 миллиграммов вещества на каждый килограмм массы тела — и этого оказалось достаточно. Самцы мышей стали бесплодными на время приема препарата (в 99% случаев). У самцов подопытных макак YCT-529 подавил выработку спермы в течение двух недель после начала приема (насколько это было эффективным в процентах, однако, ученые не сказали).

Как только подопытные животные переставали получать YCT-529, их репродуктивные функции восстанавливались. Мыши снова стали полностью фертильными в течение четырех-шести недель, а макакам понадобилось 10–15 недель. К тому же у препарата не было никаких побочных эффектов.

Когда YCT-529 ждать в аптеках?

Его уже тестируют на людях. Первые испытания прошли в июне 2024 года и показали положительные результаты: мужчины, принявшие таблетки, хорошо перенесли препарат, что доказывает его безопасность для здоровья. Вторая фаза исследования началась в сентябре прошлого года в Новой Зеландии: ученые еще наблюдают за состоянием 50 добровольцев, которым дали повышенную дозу препарата.

Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч Мир 10 минут чтения

Обычно путь нового лекарства от открытия до выхода на рынок занимает от 10 до 15 лет. Например, в США, где ученые исследуют механизм действия YCT-529, препараты проходят пять этапов проверки в FDA — государственном органе, который отвечает за безопасность медикаментов. Сейчас YCT-529 находится на этапе клинических исследований — это третий этап из пяти.

После успешных тестов на животных и людях компания-производитель должна обратиться в FDA, чтобы его эксперты проверили результаты испытаний. Это четвертый этап. Специалисты оценивают, как действует лекарство, как его делают и какие у него есть побочные эффекты. Если FDA все устраивает, он разрешает продажу, хотя врачи продолжают наблюдать за безопасностью препарата даже после его появления в аптеках (это пятый этап).

Этот процесс небыстрый: проверки препарата и его одобрение FDA занимают в среднем 10 лет, поэтому надеяться на скорое появление YCT-529 на прилавках аптек не стоит.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X