Я сделал мужскую стерилизацию и не жалею

Вазэктомия, то есть мужская стерилизация, находится на четвертом месте по популярности в мире среди методов контрацепции. В России условия для этой операции строгие: ее можно делать только людям старше 35 лет или отцам как минимум двоих детей. Но далеко не везде ограничения такие серьезные. 35-летний Давид Классен сделал вазэктомию в Германии семь лет назад, хотя детей у него нет. Он рассказал «Холоду», как проходит операция, почему он считает стерилизацию одним из лучших решений в своей жизни и как на это отреагировали окружающие.

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Я решился на вазэктомию в ноябре 2017 года. Тогда я состоял в отношениях, но еще не был женат. Я всерьез задумался о своем будущем — в том числе о том, планирую ли продолжение рода. Когда я представил, в каком мире хотел бы растить детей, то понял, что ни Россия, ни Германия, в которой я живу, не соответствуют моему представлению об идеальном месте для этого. Тогда я решил, что буду предохраняться еще долгие годы.

Я посмотрел на индекс Перля (показатель эффективности методов контрацепции. — Прим. «Холода») и увидел, что вазэктомия находится там на верхних строчках. Выше были только женская стерилизация и внутриматочные спирали — то есть инвазивные и небезопасные способы. А вазэктомия показалась мне надежной и несложной операцией.

Во время операции я снимал влог

В России условия для легальной операции строгие, поэтому ехать на родину для этого я точно не собирался. Я стал искать варианты в Германии. Здесь единственное ограничение — возрастное: человек должен быть старше 18 лет. Я живу в маленьком населенном пункте, где вазэктомию не делают. Клинику нашел в соседнем городе, в 20 километрах от места, где живу.

Вазэктомия в Германии стоит от 400 до 800 евро, при этом качество операции для разных ценовых категорий примерно одинаковое. Важнее всего здесь опыт врача: тот, которого я выбрал, провел более 1500 вазэктомий.

Перед операцией проводят обязательную консультацию. Неважно, 18 тебе лет или 40, — в клинике будут задавать одни и те же вопросы. Конечно, с более молодыми пациентами врач может придавать разговору более эмоциональную окраску, но отказать человеку старше 18 лет клиника все равно не имеет права.

Врачи хотели убедиться, что я принял осознанное решение. Они спросили, уверен ли я в том, что не хочу иметь детей. Еще один важный вопрос касался моего понимания того, что вазэктомия — это практически необратимая операция (по данным клиники Мейо, вероятность зачать ребенка после обратной вазэктомии составляет от 30% до 90% в зависимости от квалификации хирурга и индивидуальных особенностей пациента. — Прим. «Холода»). Но я долго обдумывал свое решение и точно знал, что не хочу иметь детей. После этого я заплатил 400 или 450 евро, мне назначили дату и предупредили, что я должен приехать на общественном транспорте, а не на машине, потому что после операции на меня будет действовать обезболивающее.

Я спросил врачей, можно ли записывать процесс, — и мне разрешили. Операция длилась всего пять минут, и мне было совсем не больно, мы даже смеялись вместе с ассистенткой врача, когда я снимал свое лицо на видеокамеру. Вазэктомия проходит так: хирург разрезает спермотоки и прижигает их. Потом они не срастаются, и в итоге во время эякуляции сперма не выходит.

Даже после операции нужно пользоваться презервативами

После операции я встал с ожиданием, что у меня будет что-то болеть. Но когда шел от больницы до вокзала, ничто не свидетельствовало о том, что мне что-то перерезали между ног, — я был в шоке. Вообще вазэктомия довольно безопасна в плане побочек. Из нескольких тысяч мужчин только единицы чувствуют дискомфорт после нее, и в большинстве случаев неприятные ощущения вскоре пропадают. Когда анестезия прошла, у меня появился дискомфорт, который сравним с болью от большой царапины или ссадины. Но ощущения были терпимыми, и перед сном мне даже не пришлось принимать обезболивающее. На следующее утро я уже ехал на работу на велосипеде и не испытывал никаких неудобств.

Мой друг, которого я тоже надоумил сделать вазэктомию, рассказывал, что уже на следующий день мог заниматься сексом: в этом плане после операции нет ограничений. Но у меня на тот момент были отношения на расстоянии, так что на себе я это не проверял.

Врач сказал, что примерно через 40 «перезарядок» в эякуляте не останется спермы. Поэтому первое время после операции нужно пользоваться презервативами даже с постоянным партнером. А если у вас нет постоянного партнера, то всегда, потому что вазэктомия не спасает от венерических заболеваний — это исключительно предохранение от нежелательной беременности. Когда ты считаешь, что вся оставшаяся сперма уже вышла, нужно сделать спермограмму — меня проверили и сказали, что сперматозоидов в эякуляте больше нет.

Партнершу я поставил перед фактом уже после операции, но она ничего не имела против. Я считаю, что если один человек в паре хочет иметь ребенка, а другой — нет, они должны искать себе других партнеров, которые будут разделять их взгляды и желания. У людей должны быть одинаковые позиции в таких важных вещах, как планирование семьи.

Я снял довольно много видео про вазэктомию. Мои ролики посмотрели люди из разных стран, в том числе из России. Иногда в комментариях они высказывали негатив или непонимание, зачем делать такую операцию. Я объяснял свое решение, чтобы снижать их скепсис в отношении вазэктомии.

Знакомым я обычно говорил, что это личное решение, которое касается только меня. Многие люди считают рождение детей обязательным этапом жизни, но я осознанно решил сосредоточиться на других вещах. Некоторые были удивлены или даже немного шокированы, но в целом их отношение ко мне не изменилось. Большинство восприняли это спокойно и с пониманием, особенно когда я объяснял свою мотивацию.

У вас все равно будет возможность иметь детей

Один из самых распространенных мифов — это то, что вазэктомия якобы снижает мужскую потенцию или либидо. В реальности это не так. Вазэктомия не влияет на гормоны, эрекцию или сексуальное желание. Еще один миф — что операция абсолютно необратима. Восстановить фертильность можно, ведь вазэктомия не уничтожает сперматозоиды, а перекрывает им путь наружу. Сперма производится в тех же объемах и всасывается обратно в организм. Но обратная операция — сложный и не всегда успешный процесс, поэтому нужно быть готовым к тому, что это навсегда. Еще бытует миф о побочных эффектах и постоянных болях, но в этом плане вазэктомия не сильно отличается от обычной операции у стоматолога.

Чтобы все же завести собственных детей после вазэктомии, можно заранее сдать свою сперму на хранение в спермобанк. Но в Германии это очень дорого (немецкие банки спермы предлагают эту услугу в среднем за 400–500 евро в месяц. — Прим. «Холода») — за пять-десять лет накопится огромная сумма. Я от этой идеи отказался.

Еще один способ — забрать ребенка из детского дома. Тысячи детей в мире растут без родителей, не всегда в хороших условиях. Почему бы не совершить акт гуманизма и не усыновить их? Другой вариант: у многих людей есть знакомые с работой, жильем и детьми. Эти люди батрачат по 40 часов в неделю, и сколько у них остается времени на детей? В итоге ребенок воспитывается телефоном, айпадом или в детском садике. А можно помочь таким занятым знакомым в воспитании детей, опекать их. Если ты хочешь ребенка, но при этом не уверен, справишься ли, — попробуй сначала помочь своим друзьям, посиди с их детьми.

Сам я в ближайшие годы детей не планирую. Но если в будущем что-то изменится, я рассмотрю вариант усыновления. Усыновление кажется мне более этичным и осмысленным шагом в таких обстоятельствах.

Если вы хотите именно своих детей, то можно решиться на операцию, которая вернет фертильность. Но она микрохирургическая, очень сложная и дорогая: речь будет идти уже о многих тысячах евро. Восстановление после нее тоже намного более тяжелое, чем после вазэктомии.

За семь лет, которые прошли с момента операции, я ни разу не усомнился в правильности своего поступка. После вазэктомии я стал чувствовать себя более уверенно, зная, что принял решение, которое соответствует моему жизненному плану. На личную жизнь вазэктомия повлияла только положительно. Сексуальная жизнь не изменилась в худшую сторону — скорее, наоборот, стало меньше беспокойства о нежелательной беременности у партнерши, и это дало больше свободы и расслабленности. Все функции остались на прежнем уровне, никаких физических изменений я не заметил. Могу сказать, что вазэктомия — лучшее решение в моей жизни: по крайней мере я точно знаю, что никому не испорчу жизнь, если вдруг мои дела пойдут не так, как мне хотелось бы.