В этот день по традиции женщины могут бить мужчин

Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают

Праздник весны — худший день в году для многих индийских женщин. В этот день мужчины поют вульгарные песни, провоцируют женщин, и часто — безнаказанно домогаются их. Женщины протестуют против традиции, однако власти ее поддерживают. Праздник красок и насилия — в галерее «Холода».

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Холи — один из главных индуистских праздников, который также называют Фестивалем красок. В этот день люди на улицах обсыпают друг друга яркими порошками, обливаются цветной водой, жгут костры, поют и танцуют, празднуя приход весны. Холи отмечают в день полнолуния последнего месяца года по индуистскому лунному календарю — то есть в конце февраля или начале марта.

В индийских городах Барсана и Нандгаон в штате Уттар-Прадеш существует традиция Латмар Холи (от lathi — «палка»). По легенде, бог Кришна, живший в Нандгаоне, однажды захотел подшутить над богиней любви Радхой. Он пришел в ее деревню Барсану с друзьями, чтобы осыпать местных девушек краской и поиздеваться над ними. Но Радха и ее подруги прогнали мужчин палками.

Женщина бьет мужчину палкой на празднике Холи в Барсане, 2025 год. Фото: Avishek Das / SOPA Images / Reuters

Каждый год мужчины из Нандгаона приезжают в Барсану, чтобы повторить сюжет легенды: они поют вызывающие песни, дразнят девушек и отпускают сальные шутки, чтобы те начали бить их палками. Мужчины не могут бить женщин в ответ, но могут убегать или защищаться от ударов щитами. ​​За несколько дней до праздника в город съезжаются тысячи туристов, чтобы увидеть этот старинный обычай.

Темная сторона традиции

Однако мужчины во время праздника зачастую домогаются женщин. «Это все сексуализированно. Нас трогают за грудь или ягодицы и шлепают», — рассказала Девангана Калита, активистка и исследовательница из Университета Джавахарлала Неру.

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«Я больше не участвую в празднике Холи, потому что с шести до 13 лет, когда я там была, меня домогались. Это травмировало меня. По сей день для меня слово “Холи” означает возможность безнаказанно нападать на меня», — пишет в соцсетях индийская активистка Шачи Нелли.

«Во время Холи понятие согласия просто не существует, — считает Сабика Аббас Накиви, председатель союза студентов в Дели. — Женщин буквально стирают с улиц в такие праздники из-за страха перед домогательствами».

Женщины на фестивале в Барсане. Фото: Avishek Das / SOPA Images / Reuters

Многие женщины не выходят из дома в одиночку, чтобы избежать домогательств. Вместо этого они отмечают праздник в кругу семьи или близких друзей в безопасной обстановке.

«Я домработница, поэтому мне приходилось работать и во время праздника. Каждый год я оказывалась в неприятных ситуациях. Когда в тебя кидают шарики с водой или яйца, это еще можно как-то стерпеть, но однажды за мной пошел мужчина и стал трогать меня и домогаться, а потом обсыпал краской. С тех пор я всегда беру отгул в этот день», — рассказала местная жительница.

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Во время праздника принято говорить: «Bura na mano, Holi hai» — «Не обижайся, ведь это же Холи». По словам многих женщин, мужчины часто используют эту фразу, чтобы оправдать домогательства.

Известны случаи, когда полиция отказывалась принимать заявления о приставаниях, а женщин, которые рассказывали о пережитом насилии во время Холи, осуждали и в реальной жизни, и в интернете.

Праздник Холи в Нандгаоне, 2025 год. Фото: Avishek Das / SOPA Images / Reuters

Шристи Сатьявати попыталась подать заявление в полицию на группу молодых людей, бросавших в нее шарики с водой, целясь в грудь и ягодицы. «Я была очень возмущена, но полиция сказала, что не примет заявление, потому что это Холи, и они ничего не могут сделать», — говорит она.

Запереть женщин легче, чем решить проблему

Согласно докладу Гендерной исследовательской группы Делийского университета от 1996 года, около 60% студенток сталкивались с тяжелыми формами домогательств во время Холи. По словам преподавательниц университета, с тех пор мало что изменилось.

В день праздника девушек не выпускают из общежитий Делийского и Панджабского университетов. Многие студентки недовольны этим решением. По словам одной из студенток, власти фактически наказывают потенциальных жертв, а не виновников — ведь мужчины могут свободно гулять по городу, тогда как женщинам нужно оставаться взаперти.

Мужчины на фестивале в Нандгаоне. Фото: Mushfiqul Alam / NurPhoto / Reuters

Когда студентки попросили не запирать их, представители университета ответили, что «традиция запирать девушек в общежитиях на Холи существует уже 40 лет».

«Они отказались обсуждать наши требования и даже пригрозили строгими мерами, если мы нарушим приказ <…>. Если администрация опасается неприятностей, то почему не сделать наоборот — закрыть мужчин и позволить девушкам отпраздновать Холи на территории кампуса?» — сказал вице-президент отделения Демократической студенческой организации Панджабского университета.

Группа Men Engage Delhi, выступающая за равноправие и безопасность женщин, также осудила домогательства и поддержала студенток. «Важно, чтобы в этот день люди не забывали о согласии. Холи — это не повод домогаться кого-либо», — говорил представитель группы.

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Однако министр по делам женщин Манека Ганди попыталась оправдать ограничения для студенток университетов. «Возможно, [ограничения] нужны самим девушкам, чтобы они не натворили глупостей, когда в их организме бушуют гормоны», — сказала Ганди.

В 2018 году сотни девушек вышли на улицы с акцией протеста против насилия во время Холи. В тот год женщины сильно пострадали — в них среди прочего бросали шарики, наполненные спермой.

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