СМИ назвали возможных преемников папы римского

После смерти папы римского Франциска, который возглавлял католическую церковь на протяжении 12 лет, Коллегия кардиналов в Ватикане должна выбрать нового понтифика. Зарубежные СМИ, в частности The Telegraph, The Independent и итальянская газета La Stampa, рассказали о фаворитах, претендующих на папский престол.

Отмечается, что в тайном голосовании Коллегии в Сикстинской капелле могут принимать участие только кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста. Их называют «папабили». Остальные кардиналы могут участвовать в обсуждениях о том, кто должен занять место папы римского. Сейчас в Коллегию входят 252 кардинала, из которых 183 могут голосовать.

The Independent отмечает, что такое голосование обычно занимает 15–20 дней. Каждый день проходит четыре тура. Кардиналы голосуют до тех пор, пока кто-то из кандидатов не наберет две трети голосов.

Несмотря на то, что, как пишет The Telegraph, любой крещеный католик мужского пола может стать новым папой, обычно выбор делается из кардиналов. Среди фаворитов издания называют кардинала Пьетро Паролина, который с 2013 года является государственным секретарем Ватикана. The Independent пишет, что его авторитет возрос после начала войны в Украине. Паролина называют «компетентным дипломатом» Ватикана, однако The Telegraph напоминает о его участии в имущественном скандале.

Еще одним кандидатом СМИ называют кардинала Луиса Антонио Тагле из Филиппин, которого считают «азиатским Франциском» за его чувство юмора и прогрессивные взгляды. Отмечается, что он седьмой филиппинский кардинал, а в случае его избрания Тагле станет первым папой из Азии.

Также возможным кандидатом на папский престол называют Петера Эрде, венгерского кардинала. Он считается консерватором и в то же время прагматиком, поскольку Эрде открыто не конфликтовал с папой Франциском. Он выступал против практики причастия разведенных или повторно вступивших в брак католиков из-за своей веры в нерасторжимость брака.

Среди других фаворитов на голосовании издания назвали главного советника папы Франциска по вопросам изменения климата и социальной справедливости Питера Тарксона, который мог бы стать первым чернокожим папой; Маттео Дзуппи, который с мая 2022 года является президентом Итальянской епископской конференции; Рэймонда Берка, публично критиковавшего папу Франциска, и других кардиналов.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Незадолго до смерти его госпитализировали с обострением бронхита. Накануне он появлялся на публике перед пасхальной мессой. La Republica назвала инсульт вероятной причиной смерти папы римского.