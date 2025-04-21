Верующие и туристы собрались на площади в Ватикане после смерти папы римского

Рядом с собором Святого Петра в Ватикане образовалась очередь из паломников и туристов, желающих попасть туда после сообщений о смерти понтифика. По всему Риму звонят колокола, свидетельствуют кадры прямой трансляции телеканала CNN.

О смерти папы римского Франциска стало известно утром 21 апреля. «Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен сообщить о кончине нашего Святого отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в Отчий дом. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви», — объявил кардинал Кевин Фаррелл спустя два часа после смерти папы.

Последний раз понтифик появлялся на публике в пасхальное воскресенье, благословив тысячи людей, собравшихся на мессу на площади Святого Петра. Он также проехался по площади на «папамобиле».

Папа Франциск в РИме 20 апреля 2025 года. Фото: Marco Iacobucci / IPA/ Sipa USA via Reuters Connect

Кроме того, накануне смерти он встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По словам последнего, папа Франциск был «очевидно болен».

«Я был рад увидеть его вчера, хотя он был очевидно очень болен. Я всегда буду помнить его за проповедь, которую он произнес в самые первые дни COVID. Это было действительно очень красиво», — написал Вэнс в своем аккаунте в социальной сети Х.

Дань уважения папе римскому отдали уже многие главы государств и политики. Так, Король Великобритании Карл III заявил, что он и его жена, королева Камилла, были «глубоко опечалены» известием о смерти папы, но добавил, что он рад, что Франциск «смог разделить пасхальное приветствие с Церковью» в воскресенье, за день до своей смерти.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что руководство понтифика «в сложное и ответственное время для мира и церкви часто было смелым, но всегда исходило из глубокого смирения». Ирландский премьер-министр Михол Мартин сказал, что папство Франциска было отмечено «его непоколебимой приверженностью принципам сострадания, мира и человеческого достоинства».

Белый дом также опубликовал мемориальный пост в память о покойном папе Франциске. «Покойся с миром» — говорится под фотографией президента США Дональда Трампа и вице-президента Вэнса со встречи понтификом.

Площадь Св. Петра в Ватикане, 21 апреля 2025 года. Кадр: CNN

CNN пишет, что Франциск станет первым папой за более чем столетие, которого похоронят за пределами Ватикана. Его последним пристанищем, как отмечается, станет базилика Санта-Мария-Маджоре на другом берегу реки Тибр в Риме.

В середине февраля стало известно о тяжелой болезни понтифика. Тогда его госпитализировали с обострением бронхита. Однако позже в Ватикане сообщили об улучшении его здоровья, а 23 марте его выписали из больницы.

Теперь для выбора нового главы Римско-католической церкви должен собраться так называемый папский конклав. Более 100 старших членов духовенства встретятся в Сикстинской капелле Ватикана, чтобы проголосовать за нового папу. Им не разрешается покидать здание или общаться с внешним миром, пока они не достигнут соглашения. Процесс может длиться дни, недели, а иногда годы. Эта процедура окутана тайной, что, как отмечает Bloomberg, делает ее предметом спекуляций и интриг.