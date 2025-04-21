Самый прогрессивный лидер католиков

Утром 21 апреля в возрасте 88 лет умер папа Франциск, который войдет в историю как миролюбивый, человечный и прогрессивный глава католической церкви. Он, в отличие от своих предшественников, позволил церкви благословлять гомосексуальные пары, принимал в Ватикане трансперсон и неоднократно поддерживал квир-сообщество. Совместно с «Холодом» журналист Карен Шаинян и квир-медиа Just Got Lucky рассказывают, каким его запомнят ЛГБТК-люди.

20 апреля папа Франциск появился на площади святого Петра и пожелал всем счастливой Пасхи. 21 апреля его не стало. Последние месяцы жизни папа провел по большей части в больнице из-за легочной инфекции.

Папа Франциск был первым латиноамериканцем, ставшим главой католической церкви: он родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, был старшим из пяти детей, а его родители ранее бежали из фашистской Италии. В студенческие годы он изучал химию. Тогда же он работал уборщиком и охранником в ночном клубе, преподавал литературу, участвовал в сопротивлении военной диктатуре, а еще любил танцевать танго и болел за футбольный клуб «Сан-Лоренсо». Начав изучать философию и религию, Франциск вскоре стал иезуитом. С 1973 по 1979 год он был главой иезуитов в Аргентине, в 1992 году стал епископом и ближайшим помощником архиепископа Буэнос-Айреса, кардинала Антонио Кваррансино, а в 1998 году сам занял должность архиепископа города. В 2013 году он возглавил католическую церковь.

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На протяжении всех 12 лет папства Франциск открыто выступал в защиту уязвимых людей. В Чистый четверг в 2016 году он мыл и целовал ноги 12 беженцам разных вероисповеданий в центре для мигрантов на севере Рима в качестве «жеста смирения и служения» (аналогичный обряд он совершил в 2024 году в женской тюрьме).

В 2015 году Франциск опубликовал «Laudato Si», вероучительное послание о защите окружающей среды. Он выступал за равные права между мужчинами и женщинами, а также за право кормить грудью в публичных местах, а также упростил женщинам, сделавшим аборт, доступ к исповеди. Франциск боролся за диалог между религиями и сыграл важную роль в заключении соглашения между католической церковью и исламскими конфессиями и был первым папой, посетившим Ирак. В феврале 2019 года папа Франциск и шейх Ахмед эль-Тайеб, великий имам исламского университета Аль-Азхар, подписали документ «О человеческом братстве во имя мира во всем мире и совместной жизни».

Однако больше всего споров и множество эмоциональных реакций, от ненависти до восхищения, во всем мире вызывала его поддержка ЛГБТК-людей. Вот шесть вещей, сделанных папой, за которые его будет помнить и благодарить ЛГБТК-сообщество.

Первым из пап использовал слово «гей» «Если кто-то, будучи геем, ищет Господа и имеет добрую волю, то кто я такой, чтобы судить его? — сказал Франциск на телевизионной пресс-конференции 28 июля 2013 года. — Катехизис Католической Церкви прекрасно объясняет это, говоря: “Никто не должен принижать людей за это, они должны быть интегрированы в общество”… Мы все должны быть друг другу братьями и сестрами». Это был первый раз, когда папа Римский использовал слово «гей», возникшее внутри ЛГБТК-сообщества, а не происходящий из медицинской сферы термин «гомосексуал», который использовали его предшественники.

Призвал не отрекаться от гомосексуалов «Однажды один человек в провокационной манере спросил у меня, одобряю ли я гомосексуальность, — сказал папа в августе 2013 года в интервью иезуитскому священнику и главному редактору римского журнала La Civiltà Cattolica Антонио Спадаро. — Я ответил другим вопросом: “Скажите, когда Бог смотрит на гея, одобряет ли он существование этого человека с любовью или отвергает и осуждает его? Мы всегда должны видеть личность человека”». Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Reuters «Нужно быть с людьми, как с ними был Иисус, — сказал папа в октябре 2016 года, возвращаясь из поездки по Грузии и Азербайджану. — Когда человек <…> приходит к Иисусу, Иисус, конечно, не говорит: “Уходи, потому что ты гомосексуал”».

Осудил криминализацию гомосексуальности В январе 2023 года Франциск назвал криминализацию гомосексуальности несправедливой и призвал Католическую церковь работать над ее отменой, «проводя различие между грехом и преступлением». Он призвал епископов, поддерживающих гомофобные законы, заново изучить основы христианской веры. В феврале 2023 года Франциск назвал законы, криминализирующие гомосексуальность, грехом: Это неправильно. Люди с гомосексуальными наклонностями — дети Божьи. Бог любит их. Бог сопровождает их… Осуждение такого человека — это грех. Криминализация людей с гомосексуальными наклонностями — это несправедливость

Поддержал ЛГБТК-детей «Мы должны найти способ помочь отцу или матери поддержать своих гомосексуальных сына или дочь», — сказал папа Франциск в декабре 2014 года. Фото: Tony Gentile / Reuters «Всегда были гомосексуалы. Всегда, — подчеркнул Франциск 26 августа 2018 года, возвращаясь из Ирландии. — Родители не должны ни отрицать, ни отрекаться от своих гомосексуальных детей… Молитесь. Не осуждайте, но ведите диалог, понимайте… Дайте им возможность сказать то, что они хотят сказать… Я бы никогда не сказал, что молчание — это выход; игнорировать сына или дочь с гомосексуальными наклонностями — это плохое воспитание».

Позволил благословлять гомосексуальные пары Папа Франциск неоднократно говорил о том, что гомосексуальные браки не могут приравниваться к гетеросексуальным. При этом в 2023 году он сказал, что ничто не мешает благословлять гомосексуальные пары. 25 сентября 2023 года в ответном слове консервативным кардиналам перед 16-м Всемирным синодом епископов Франциск заявил, что Церковь открыта к благословениям для гей-пар при условии, что концепт брака как такового не будет искажаться и останется прежним. 18 декабря 2023 года Дикастерия доктрины веры (орган, следящий за ортодоксальностью и чистотой вероучения) опубликовала Fiducia supplicans — декларацию, позволяющую католическим священникам благословлять людей, которых Церковь не считает состоящими в браке, включая однополые пары.

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Поддержка трансперсон Нельзя сказать, что папа Франциск был поклонником современных гендерных теорий и приветствовал транспереход, но за 12 лет во главе церкви он стал говорить об этом заметно мягче. В январе 2015 года на Франциск встретился с 48-летним Диего Нерия Лехаррагой, трансмужчиной, которого местный священник в его родной Испании назвал «дочерью дьявола». Франциск пригласил Лехаррагу и его невесту на аудиенцию в Ватикан. Там, отвечая на вопрос Лехарраги, есть ли ему место в церкви, папа его обнял. В ноябре 2024 года с папой Франциском встретилась актриса Нава Мау, трансперсона, известная по роли Тери в сериале «Олененок». «Никогда в жизни я не могла представить, что буду сидеть рядом с папой римским в его резиденции, — написала Нава в своем инстаграме. — Не говоря уже о том, что мы целый час будем общаться с ним и шестью защитниками прав ЛГБТК+ со всего мира». Вместе с актрисой на аудиенции присутствовали квир-активисты из разных стран, в том числе из Ганы, где в 2024 году ввели уголовное наказание для ЛГБТК-людей, и Уганды, которая в 2023 году приняла один из самых суровых в мире гомофобных законов.





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